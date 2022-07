शिवसेना पर कब्जे की लड़ाई SC पहुंची, उद्धव गुट ने की EC की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग

नई दिल्लीः उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले खेमे ने एकनाथ शिंदे गुट की चुनाव आयोग के समक्ष दायर उस आवेदन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिसमें शिंदे गुट ने वास्तविक शिवसेना के रूप में खुद को मान्यता देने की मांग की है. उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुनाव आयोग की कार्रवाई पर रोक लगाने का निर्देश देने की मांग की है. अपनी याचिका में उद्धव गुट ने कहा है कि चुनाव आयोग शिंदे खेमे के आवेदन पर कार्रवाई के लिए आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाही लंबित हैं.

दरअसल, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके साथी विधायकों ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर खुद के असली शिवसेना होने का दावा किया था. शिंदे गुट ने चुनाव आयोग को लिखे पत्र में अपने साथ शिवसेना के 40 विधायक और 12 सांसदों के होने का दावा किया और कहा कि बहुमत के हिसाब से पार्टी पर उनका अधिकार बनता है. उद्धव ठाकरे खेमे ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर शिंदे गुट के दावे के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराई थी और कहा था कि शिवसेना उनकी पार्टी है, शिंदे गुट ने खुद को पार्टी से अलग किया है. ऐसे में उनका असली शिवसेना होने का दावा निराधार है.

Uddhav Thackeray-led camp of Shiv Sena moves SC seeking direction to stay the proceedings before EC on Eknath Shinde’s group plea for recognition as real Shiv Sena.

Thackeray group in its plea says EC can’t proceed in the matter since cases are pending before the Supreme Court. pic.twitter.com/MypObQ7QA1

