सूरत के बुलेट ट्रेन स्टेशन की पहली झलक आई सामने, दिखा शानदार नजारा

नई दिल्ली. भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए गुजरात के सूरत में पहला स्टेशन बनकर तैयार हो गया है. स्टेशन की पहली झलक आखिरकार सामने आ गई है. रेल राज्य मंत्री दर्शन जरदोश ने गुरुवार को स्टेशन की तस्वीरें ट्वीट करते हुए खुलासा किया कि इसका भीतरी हिस्सा एक चमचमाते हीरे जैसा होगा. उन्होंने लिखा कि सूरत के बुलेट ट्रेन स्टेशन की पहली झलक आप सभी के साथ साझा करती हूं. अत्याधुनिक मल्टी-लेवल स्टेशन का ये बाहरी भाग होगा और स्टेशन का अंदरूनी हिस्सा एक जगमगाते हीरे की तरह होगा. आप सभी के लिए सूरत के बुलेट ट्रेन स्टेशन की ये पहली झलक है.

Sharing with you all, 1st glimpse of graphical representation of Surat’s Bullet Train station.

The state-of-the-art multi-level station will have external facade and interiors of the station resemble a sparkling diamond – the pride of Surat city. #NayeBharatKiNayiRail #Surat pic.twitter.com/YQppvzEF8Z

— Darshana Jardosh (@DarshanaJardosh) February 10, 2022