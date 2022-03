The Kashmir Files: लेखक जावेद बेग ने कश्मीरी पंडितों से मांगी माफी, बोले- शर्मिंदा हूं

नई दिल्ली. द कश्मीर फाइल्स (The Kashmir Files) फिल्म इन दिनों काफी सुर्खियों में बनी हुई है. कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों के साथ हुए उत्पीड़न का दर्द जाहिर करनी विवेक अग्निहोत्री की इस फिल्म को काफी सराहा जा रहा है. वहीं अब एक लेखक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर कश्मीरी पंडितों से माफी मांगी है. जावेद बेग (Kashmiri Writer Javed Beigh) नाम के इस कश्मीरी लेखक ने ये भी माना कि वो दौर बहुत भयावह था जिसमें कई गुनाह हुए और वह इसके गवाह भी बने.

जावेद बेग ने एक पोस्ट शेयर कर लिखा कि उनके पूर्वजों ने जो गलतियां की हैं, आज के युवाओं को उस गलती को स्वीकार करना चाहिए. जावेद बेग ने कहा कि कश्मीरी पंडितों को मारने वाले हमारी ही बस्ती हमारे ही घरों के लोग थे. न ही कश्मीरी पंडित कोई गैर हैं. बेग ने कहा कश्मीरी पंडित हमारा खून और हमारी ही कौम हैं.

बेग ने अपने विचारों का एक वीडियो साझा किया जिसमें उन्होंने एक कश्मीरी न्यूज चैनल से बातचीत कश्मीरी पंडितों, कश्मीरी पंडित गिरिज टीकू और कश्मीरी पंडित बिरादरी के जबरन पलायन की दुर्भाग्यपूर्ण त्रासदी को लेकर अपने विचार जाहिर किए .

Dear Friends

I am sharing video of my opinion that I expressed in Hindi on @AnnNewsKashmir on #TheKashmirFiles movie, brutal murder of our Kashmiri Pundit sister Girija Tikoo & unfortunate tragedy of forced exodus of our Kashmiri Pundit biradari. Sangrampora Beerwah Massacre 👇 pic.twitter.com/LKcw8yXemz

— Javed Beigh (@Javedbeigh) March 16, 2022