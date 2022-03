नई दिल्‍ली. कश्‍मीरी पंडितों (Kashmiri Pandits) के नरसंहार और कश्‍मीर से उनके पलायन पर बनी फिल्‍म द कश्‍मीर फाइल्‍स देश और दुनिया में चर्चा में छाई हुई है. इसकी कहानी, डायलॉग और किरदारों को लेकर सोशल मीडिया में भी तमाम प्रतिक्रियाएं हैं. इस फिल्‍म में उस खूंखार आतंकी बिट्टा का किरदार भी है, जो असल में बीस लोगोंं की हत्‍याएं कर चुका था, जिसमें से अधिकतर कश्‍मीरी पंडित थे. इस फिल्‍‍‍म ने एक बार फिर कश्‍मीर के सबसे खतरनाक आतंकी बिट्टा कराटे यानी फारूक अहमद डार के आतंक, निर्दोषों की हत्‍याओं और उन दर्दनाक घटनाओं की याद दिला दी है.

इसमें सबसे बड़ी बात कि कई हत्‍याओं के इस आरोपी को फांसी की सजा का डर था, लेकिन वह बाद में जमानत पर रिहा हो गया. उसके खिलाफ ठोस सबूत नहीं मिल पाए थे. उसके मीडिया को दिए गए इंटरव्‍यू में वह खुद हत्‍याओं के बारे में बताया था. बिट्टा कराटे ने इंटरव्‍यू में स्‍वीकार किया था कि वह पाकिस्‍तान से ट्रेनिंग लेकर आतंकी बना था. उसने बताया था कि वह जब केवल बीस साल का था तब स्‍थानीय प्रशासन से परेशान होकर आतंकी बना था.

Found clips of Bitta Karate who accepted whatever shown in #TheKashmirFiles. This is such a heartfelt tragedy we're unaware of. Justice to Kashmiri Pandits is still due.

