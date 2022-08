शख्स ने लगाया था राजा सिंह के खिलाफ ‘सर तन से जुदा’ का नारा, अब पुलिस ने लिया हिरासत में

हैदराबाद. तेलंगाना पुलिस ने निलंबित भाजपा सांसद राजा सिंह के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी का एक वीडियो सामने आने के बाद सैयद अब्दाहू कादरी उर्फ कशफ को हिरासत में लिया है. पुलिस ने मंगलवार को बताया कि वह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के निलंबित विधायक राजा सिंह के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक नारे लगाने वाली भीड़ की अगुवाई कर रहे थे जिसका वीडियो वायरल हो गया है.

मालूम हो कि हैदराबाद पुलिस ने मंगलवार को कशफ को प्रिवेंटिव डिटेंशन (पीडी) एक्ट के तहत कथित तौर पर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दुश्मनी पैदा करने के आरोप में हिरासत में लिया है. हैदराबाद पुलिस आयुक्त के आदेश पर, 27 वर्षीय कशफ को हिरासत में लिया गया और सेंट्रल जेल चंचलगुडा भेज दिया गया.

PD ACT INVOKED AGAINST SYED ABDAHU QUADRI @ KASHAF, S/O SYED AIJAZ AHMED @ SYED AIJAZ QUADRI

Syed Abdahu Quadri s/o Syed Aijaz Ahmed who has been creating hatred between Muslim & Hindu has been detained under Act No.1 of 1986 on 30.8.2022 i.e. P.D Act as per orders @CPHydCity

