मौसम विभाग ने हिंदी में दी चेतावनी तो भड़के लोग, खुद को भारतीय तक कहने से मना किया

दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर स्थित चक्रवाती तूफान "निवार" बीते छह घंटे में 05 किमी प्रति घंटे की गति के साथ पश्चिम की ओर बढ़ा और भारतीय समयानुसार आज शाम , 24 नवंबर, 2020, 1730 बजे दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में अक्षांश 10.0°N एवं देशान्तर 82.4°E पर केंद्रित है | pic.twitter.com/pwxB08iKJU — India Meteorological Department (@Indiametdept) November 24, 2020

Mention it as 'Hindi Meteorolagical Department'.If Indian government do this type of hindi imposition again and again, we tamil people says again and again that 'WE ARE NOT A INDIAN'. #stopHindichauvinism #stopHindiImposition https://t.co/7qkYud9dT7 — தமிழ் இடையன் (@thamizhidayan) November 25, 2020

To whom this message? It's just a news for North Indians, but isn't this warning to those who are on the path of the storm and will affect? When the tax money of tamilans is sweet, then why only our welfare is being squandered? @Indiametdept#stopHindiImposition pic.twitter.com/V3ZKaHn2se — HabeeburRahman (@HabeeburRahmanZ) November 25, 2020

According to OL(officials Language)act 1963 &OL act 1976, English is only OL for the State of TamilNadu. Hence,announcements of your deportment is in Hindi is clear violation of the above provisions of the Act.I believe it's not a time for hindi imposition#StopHindiImposition https://t.co/6zlsLPtO5O— Sathiya Sothanai (@Timepassna) November 24, 2020

The Severe Cyclonic Storm NIVAR over southwest Bay of Bengal moved west-northwestwards with a speed of 06 kmph during past six hours and lay centred at 0230 hrs IST of 25th November, 2020 over southwest Bay of Bengal @ndmaindia @rajeevan61 pic.twitter.com/B7MXWImDso — India Meteorological Department (@Indiametdept) November 25, 2020

बंगाल की खाड़ी से उठे तूफान निवार के बाद दक्षिण भारत में एक और नया तूफान सोशल मीडिया (Social Media) पर उठ रहा है. इस बार नागरिकों में गुस्सा हिंदी भाषा को लेकर है. भारतीय मौसम विभाग (India Meteorological Department) ने साइक्लोन निवार को लेकर चेतावनी देने के लिए हिंदी में ट्वीट किए. यह बात गैर हिंदी भाषियों को नहीं जमी और ट्विटर यूजर्स ने मौसम विभाग पर भड़कना शुरू कर दिया है. गौरतलब है कि मौसम विभाग हिंदी में ही नहीं, अंग्रेजी में भी लगातार अपडेट्स दे रहा है.दरअसल, मौसम विभाग ने एक ट्वीट किया था. जिसमें लिखा था, 'दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर स्थित चक्रवाती तूफान "निवार" बीते छह घंटे में 05 किमी प्रति घंटे की गति के साथ पश्चिम की ओर बढ़ा और भारतीय समयानुसार आज शाम , 24 नवंबर, 2020, 1730 बजे दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में अक्षांश 10.0°N एवं देशान्तर 82.4°E पर केंद्रित है.' इसके अलावा भी विभाग समय-समय पर चेतावनी जारी कर रहा है.मंगलवार को मौसम विभाग के हिंदी ट्वीट देखकर गैरहिंदी भाषी नाराज हो गए और उन्होंने ट्विटर पर मौसम विभाग के खिलाफ #stophindiimposition हैशटैग के जरिए नाराजगी जताई. एक यूजर ने तो सलाह दी कि इस विभाग का नाम हिंदी मौसम विभाग बताया जाए. अगर भारत सरकार हिंदी बार-बार लागू करेगी, तो हम तमिल भी बार-बार कहेंगे कि हम भारतीय नहीं हैं.तमिलनाडु में तूफान को लेकर बुधवार को छुट्टी का ऐलान किया गया है, वहीं पुडुचेरी में 3 दिनों के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है. इसके अलावा बुरे हालातों से निपटने के लिए एनडीआरएफ के करीब 1200 जवानों को तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में तैनात किया गया है. वहीं, 800 जवानों को तैयार रहने के लिए कहा गया है. साइक्लोन निवार दक्षिण हिंद महासागर में इस साल का चौथा तूफान है. इससे पहले साइक्लोन अम्फान, निसर्ग, गति आफत मचा चुके हैं.