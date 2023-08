मधुपर्णा दास

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंगलवार को 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्र को संबोधित किया. लाल किले की प्राचीर से उनका यह 10वां भाषण था. 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले दिए भाषण में उन्होंने कई नीतियों और योजनाओं का जिक्र किया. इस दौरान उन्होंने और अधिक सुधार, महिला केंद्रित योजनाओं पर फोकस, गरीबों के लिए होम लोन पर ब्याज माफी, कुशल व अकुशल श्रमिकों के लिए एक लाभ योजना का जिक्र करने के साथ ही भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की तारीफ की तो वहीं नौकरशाही की भी पीठ थपथपाई.

लाल किले की प्राचीर से हर साल की तरह पीएम मोदी ने अपनी सरकार के लिए ‘सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन’… का नारा दिया. उन्होंने यह भी बताया कि जनसांख्यिकी, लोकतंत्र और विविधता ‘त्रिवेणी’ तथा भारत की प्रमुख ताकतें हैं.

महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए योजनाएं

महिला सशक्तीकरण की जोरदार वकालत करते हुए पीएम मोदी ने अपने भाषण में उन नई नीतियों का जिक्र किया जिन पर सरकार महिलाओं को अधिक आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रही है. पीएम मोदी ने महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के लिए एक कृषि-तकनीकी योजना के बारे में बात की, जिसके तहत सरकार महिलाओं को कृषि क्षेत्र में ड्रोन संचालित करने, चलाने और मरम्मत करने के लिए प्रशिक्षित करेगी. इसके लिए 13,000-15,000 करोड़ रुपये की घोषणा पहले ही की जा चुकी है.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ‘जब आप किसी गांव में जाते हैं, तो आपको बैंक वाली दीदी, आंगनवाड़ी दीदी और दवाई वाली दीदी मिलेंगी. गांवों में दो करोड़ लखपति दीदी बनाना मेरा सपना है.’ उन्होंने कहा कि अब देखने में आ रहा है कि पुरुषों से ज्यादा महिलाएं STEM (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) की पढ़ाई कर रही हैं.

CJI चंद्रचूड़ की प्रशंसा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुख्य अंशों का क्षेत्रीय भाषाओं (याचिकाकर्ताओं या हितधारकों की मातृभाषा) में अनुवाद करने के लिए शीर्ष अदालत की सराहना की. इस दौरान वहां मौजूद प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने हाथ जोड़कर उनकी इस प्रशंसा को स्वीकार किया.

VIDEO | “I also thank the Supreme Court. It has said that the operative part of the judgments will be in one’s mother tongue. The significance of the mother tongue is increasing,” said PM Modi in his Independence Day speech, earlier today.

READ: https://t.co/ZaJqAxrnq5 pic.twitter.com/bduDwYtzyV

— Press Trust of India (@PTI_News) August 15, 2023