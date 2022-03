नई दिल्‍ली. चीन (China) में कोरोनावायरस (Coronavirus) के बहुत तेजी से बढ़ते मामलों के कारण सरकार ने पाबंदियां बढ़ा दी हैं. चीन ने नए प्रतिबंध लागू कर दिए हैं. इसके कारण चीन में पढ़ रहे भारतीय स्‍टूडेंट्स भी मुश्किल में आ गए हैं. स्‍टूडेंट्स का कहना है कि पढ़ाई के लिए उनका चीन जाना कठिन लग रहा है. चीन की यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे भारतीय स्‍टूडेंट्स को अभी तक ऑफलाइन क्‍लास के लिए चीन में प्रवेश की अनुमति नहीं मिल सकी है. ये मामला भारतीय विदेश मंत्रालय के समक्ष गुरुवार को आया और उसने अपनी कार्रवाई की जानकारी दी है.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची (Arindam Bagchi) ने बताया कि भारत ने चीन को इस बारे में सूचित किया है. चीन में पढ़ाई कर रहे भारतीय स्‍टूडेंट्स का करियर खतरे में है और कोरोना प्रतिबंध जारी रहने के कारण उनका चीन लौट पाना मुश्किल हो रहा है, यह बात लगातार की जा रही है. उन्‍होंने कहा कि चीन को अवगत कराया जा चुका है और यह प्रतिबंधों को लागू करने के बाद से जारी है.

Been taking up this matter with China on numerous occasions since restrictions were imposed, highlighted students’ plight&how continuation of restrictions was putting their academic careers in jeopardy: MEA when asked will China allow return of Indian students to complete studies pic.twitter.com/SYsEQ75YZI

— ANI (@ANI) March 17, 2022