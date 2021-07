प्रदूषित शहरों में कोरोना का जोखिम ज्यादा, स्टडी में दावा- खराब हवा से जुड़े हैं बढ़ते मामलों के तार

वायु प्रदूषण (Air Pollution) का सामना कर रहे शहरों में कोरोना वायरस (Coronavirus) का खतरा ज्यादा हो सकता है. इस बात के संकेत हाल ही में आए एक अध्ययन में मिलते हैं. इसमें कहा गया है कि मुंबई और पुणे उन हॉटस्पॉट्स में शामिल थे, जहां गाड़ियों और औद्योगिक क्षेत्रों की वजह से होने वाले प्रदूषण के तार बढ़ते कोविड-19 (Covid-19) के आंकड़ों से जुड़े थे. इस स्टडी के जरिए यह जानने की कोशिश की गई थी कि ज्यादा प्रदूषण वाले इलाकों में रह रहे लोगों को कैसे कोरोना वायरस संक्रमण का जोखिम ज्यादा है.‘Establishing a link between fine particulate matter (PM2.5) zones and COVID-19 over India based on anthropogenic emission sources and air quality data’ नाम से हुए इस अध्ययन में मार्च 2020 से नवंबर 2020 के आंकड़े लिए गए थे. 36 राज्यों के 16 शहरों के मूल्यांकन में महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे की स्थिति देखी गई थी.द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक, स्टडी की मुख्य लेखक डॉक्टर सरोज कुमार साहू ने कहा, 'हमारी प्राप्तियां यह बताती हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल एयर पॉल्युशन डेटा और कोविड-19 मामलों में कोई संबंध है. हमने पाया कि उन क्षेत्रों में भी कोविड-19 के मामलों में इजाफा देखा गया है, जहां परिवहन और औद्योगिक गतिविधियों के लिए पेट्रोल, डीजल और कोयला जैसे जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल काफी ज्यादा होता है.' उन्होंने कहा कि इंसान के स्वास्थ्य पर प्रदूषण का प्रभाव और कोविड-19 के बीच भी समान संबंध थे.स्टडी में इस बात के संकेत मिले हैं कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और गुजरात में कोविड के मामलों की संख्या ज्यादा है, जहां PM2.5 की लंबी उच्च सांद्रता का संपर्क अधिक है. खासतौर से उन शहरों में हाल ज्यादा खराब हैं, जहां फॉजिल फ्यूल का इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा हो रहा है. स्टडी में शामिल 16 शहरों में खराब हवा के मामले में मुंबई तीसरे और पुणे चौथे नंबर पर रहा. जबकि, शीर्ष पर दिल्ली और इसके बाद अहमदाबाद था. एक्सपर्ट्स ने इस मामले में और अध्ययन की बात कही है.बीती अप्रैल में हर साल वायु प्रदूषण से देश में करीब 15 लाख लोगों की मौत पर जोर देते हुए राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने एयर क्वालिटी में सुधार को लेकर प्रभावी कदमों की निगरानी के लिए आठ सदस्यीय राष्ट्रीय कार्य बल (NTF) का गठन किया था.