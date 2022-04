तपती गर्मी से मिल सकती है कुछ राहत, पश्चिमी विक्षोभ से पड़ सकती हैं बौछारें

नई दिल्ली. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) का अनुमान है कि देश में पड़ रही भीषण गर्मी से आने वाले कुछ दिनों में मामूली राहत मिल सकती है. पश्चिमी विक्षोभ के कारण अगले कुछ दिनों में उत्तरी और पश्चमी भारत में बौछारें पड़ सकती हैं. आईएमडी के डीजीएम आरके जेनामणि ने इसके बारे में जानकारी देते हुए बताया कि देश खासकर उत्तर भारत में लू का बड़ा दौर खत्म हो गया है. पश्चिमी राजस्थान और पंजाब में गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के डीजीएम आरके जेनामणि ने कहा कि पिछले 50 दिनों में बारिश नहीं होने के कारण पूरे देश का तापमान 122 वर्षों में सबसे अधिक दर्ज किया गया था.

आरके जेनामणि ने कहा कि 16 अप्रैल के आसपास राजस्थान में एक और हीटवेव की स्थिति पैदा हो सकती है. इसके बाद फिर 18 अप्रैल से एक और पश्चिमी विक्षोभ के उभरने की उम्मीद है. आईएमडी के डीजीएम आरके जेनामणि ने बताया कि दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में बादलों की मौजूदगी बढ़ने से तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी और लगातार चल रही लू में कमी आएगी. दिल्ली के मौसम के बारे में आईएमडी के डीजीएम आरके जेनामणि ने बताया कि राजधानी में हवा चलेगी और बादल छाए रहेंगे. जैसा कि अनुमान है पश्चिमी विक्षोभ पहले से ही उत्तर-पश्चिमी भारत पर अपना असर दिखाने लगा है.

Due to increased presence of clouds over Delhi, Punjab, Rajasthan & Haryana, temperature will decrease by 2-3°C & heatwave will remit. Delhi will have wind & cloud conditions. Predicted western disturbance is already showing effects over north-western India: RK Jenamani, DGM, IMD pic.twitter.com/Rul1oBsud3

