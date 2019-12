Delighted that the Lok Sabha has passed the Citizenship (Amendment) Bill, 2019 after a rich and extensive debate. I thank the various MPs and parties that supported the Bill. This Bill is in line with India’s centuries old ethos of assimilation and belief in humanitarian values.

As the Citizenship Amendment Bill 2019 passes in the Parliament, the dreams of crores of deprived & victimised people has come true today. Loading... @narendramodi ji for his resolve to ensure dignity and safety for these affected people.



I thank everyone for their support.



A long struggle has finally borne fruit. Sikhs fleeing religious persecution in Afghanistan & Pak are Indian citizens after decades of being Stateless subjects. All thanks to #CitizenshipAmendmentBill passed in #RajyaSabha also. A new life awaits them. I wish them all success.

“Modi Ji has given us a 2nd birth”

Heart warming robust cries of “LONG LIVE MODI JI” resounded in the refugee colonies of my constituency today.Thousand men & women danced joyfully to the beat of dhols celebrating passage of #CitizenshipAmmendmentBill2019 in Parliament @PMOIndia pic.twitter.com/CZDUyaLiYE



“Providing Humanitarian Dignity to Inhuman Discrimination”.. Congratulations to PM Shri @narendramodi Ji , Home Minister Shri @AmitShah Ji and all the Rajya Sabha Members for passage of Citizenship (Amendment) Bill. #CAB2019

It is a memorable day in the history of Independent India as the passage of Citizenship (Amendment) Bill 2019 in both the Houses of Parliament has paved the way for the people facing religious persecution to live a life of dignity and get access to every possible opportunity.

सरकार द्वारा प्रस्तुत नागरिकता संशोधन बिल राज्यसभा में भी 125-105 से पास !!

मोदी है तो सब मुमकिन है !!

बधाई !!!

Better for you to read the bill & it’s purpose before becoming Robin Hood!😉 https://t.co/iFhbO2jCR3

नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 (Citizenship Amendment Bill 2019) पर लोकसभा के बाद बुधवार रात को राज्‍यसभा से भी मुहर लग गई. लोकसभा में विधेयक के पक्ष में 311 और राज्‍यसभा में 125 मत पड़े. दोनों ही सदनों में पारित होने से पहले बिल पर लंबी चर्चा हुई और गृह मंत्री अमित शाह ने सांसदों के सवालों का जवाब दिया. राज्‍यसभ में विधेयक का बीजेपी के सहयोगी दलों शिरोमणि अकाली दल और जनता दल यूनाइटेड के अलावा एआईएडीएमके, बीजेडी, टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस ने भी समर्थन किया. हालांकि, विपक्ष संसद से लेकर सड़क तक और अब सुप्रीम कोर्ट में विधेयक के खिलाफ खड़ा है. पूर्वोत्‍तर में विधेयक का जबरदस्‍त विरोध हो रहा है. वहीं, पाकिस्‍तान, अफगानिस्‍तान और बांग्‍लादेश से आए गैर-मुस्लिम शरणार्थी विधेयक पारित होने से खुश हैं.प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने संसद के उच्‍च सदन से विधेयक पारित होने के बाद किए ट्वीट में ऐतिहासिक दिन करार दिया. पीएम मोदी ने ट्वीट किया, 'आज का दिन भारत, उसकी करुणा और भाईचारे के लिए एक ऐतिहासिक दिन है! खुशी है कि #RajyaSabha में # CAB2019 पास किया गया. सभी सांसदों का आभार जिन्होंने विधेयक के पक्ष में मतदान किया. यह विधेयक ऐसे कई लोगों की पीड़ा को दूर करेगा जिन्होंने वर्षों तक उत्पीड़न का सामना किया है.' पूर्वोत्तर में हो रहे विरोध प्रदर्शन पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया, 'मैं असम के अपने भाइयों और बहनों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि नागरिकता संशोधन बिल के पारित होने के बाद उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं- कोई भी आपके अधिकारों, विशिष्ट पहचान और सुंदर संस्कृति को नहीं छीन सकता है. यह फलता-फूलता और विकसित होता रहेगा.'केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने राज्‍यसभा से विधेयक पारित होने के बाद लिखा, 'संसद में नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के पारित होते ही करोड़ों वंचितों और पीड़ितों के सपने आज साकार हो गए हैं. इससे प्रभावित लोगों के लिए गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के संकल्प के लिए पीएम नरेंद्र मोदी जी का आभारी हूं. मैं सभी को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूं.' गृह मंत्री ने राज्‍यसभा में स्‍पष्‍ट किया कि ये विधेयक तीन देशों में धार्मिक उत्‍पीड़न के कारण भारत आए गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए है. ये विधेयक किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं है. उन्‍होंने कहा कि भारतीय मुसलमानों को इस विधेयक से डरने की कोई जरूरत नहीं है.शिरोमणि अकाली दल सांसद हरसिमरत कौर बादल (Harsimrat Kaur Badal) ने लिखा, 'लंबे संघर्ष का फल आखिरकार मीठा ही मिला. अफगानिस्‍तान और पाकिस्‍तान में धार्मिक प्रताड़ना के कारण भागकर आए सिख समुदाय के लोगों को लंबे समय तक अधर में लटके रहने के बाद अब भारतीय नागरिकता मिलेगी. राज्‍यसभा में इस बिल को पारित कराने के लिए सभी सांसदों को धन्‍यवाद. अब तक शरणार्थी का जीवन जी रहे सिखों को नया जीवन मिलेगा.'केंद्रीय मंत्री डॉ. हर्षवर्धन (Dr. Harshvardhan) ने ट्वीट किया, 'मेरे संसदीय क्षेत्र की रिफ्यूजी कॉलोनी में पीएम मोदी की जय-जयकार हो रही है. लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमें दूसरा जीवन दिया है. हजारों महिलाएं, पुरुष और बच्‍चे खुशी से झूम रहे हैं. यहां लोगों ने राज्‍यसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 पारित होने के बाद ढोल बजाकर जश्‍न मनाया.'केंद्रीय मंत्री मुख्‍तार अब्‍बास नकवी (Mukhtar Abbas Naqvi) ने लिखा, 'अमानवीय अपमान झेल रहे लोगों को मानवीय सम्मान देने की भावना से भरपूर नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के राज्यसभा में पारित होने पर प्रधानमंत्री नरेंद मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सभी राज्यसभा सांसदों को हार्दिक बधाई.' इसके अलावा उन्‍होंने पीएम मोदी के ट्वीट को री-ट्वीट किया है.रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) ने ट्वीट किया, 'आजाद भारत के इतिहास में आज का दिन यादगार रहेगा. CAB 2019 संसद के दोनों सदनों से पारित हो गया है. अब पाकिस्‍तान, अफगानिस्‍तान और बांग्‍लादेश में धार्मिक प्रताड़ना के शिकार लोगों को भारत में सम्‍मान से जीने का हक मिलेगा. साथ ही उन्‍हें अच्‍छा जीवन जीने का हरसंभव मौका हासिल होगा.'दिल्‍ली बीजेपी के अध्‍यक्ष मनोज तिवारी (Manoj Tiwari) ने नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 राज्‍यसभा से भी पारित होने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि मोदी है तो मुमकिन है. उन्‍होंने लिखा, 'सरकार की ओर से पेश नागरिकता संशोधन बिल राज्यसभा में भी 125-105 से पास !! मोदी है तो सब मुमकिन है !! बधाई !!!'भारत की नागरिकता हासिल कर चुके बॉलीवुड सिंगर अदनान सामी (Adnan Sami) से जब एक यूजर ने पाकिस्‍तान के अहमदिया व शिया और बांग्‍लादेश के अहमदिया मुस्लिमों को लेकर सवाल किया तो उन्‍होंने लिखा, 'बेहतर होगा कि रॉबिन हुड बनने से पहले विधेयक और इसके उद्देश्‍य को पढ़ लो.'ये भी पढ़ें: