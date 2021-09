मुंबई में आ गई है कोरोना की तीसरी लहर, डरा रही मेयर किशोरी पेडनेकर की चेतावनी

मुंबई. मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर (Kishori Pednekar) ने लोगों को यह कहते हुए आगाह किया है कि कोरोना की तीसरी लहर आने वाली नहीं है बल्कि आ चुकी है. उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा है- अभी गणपति बप्पा आने वाले हैं इसलिए मैंने ऐलान किया है कि ‘मेरा-घर मेरा बप्पा’. मैं अपने बप्पा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी. इसके अलावा ‘मेरा मंडल, मेरा बप्पा’ का नारा है. मंडल में दस कार्यकर्ता इसका खयाल रखेंगे. कोई भी इधर-उधर बिना मास्क के नहीं घूमेगा. तीसरी लहर आने वाली नहीं है बल्कि आ चुकी है. नागपुर में तो अभी ऐलान भी किया गया है.

दरअसल महाराष्ट्र के नागपुर में कोरोना वायरस की तीसरी लहर की दस्तक हो गई है. इस बात की जानकारी राज्य के कैबिनेट मंत्री नितिन राउत ने दी है. शहर में लगातार दो दिनों से दहाई की संख्या में मिल रहे संक्रमण के मामलों के चलते उन्होंने यह बात कही है. कोविड-19 महामारी की पिछली दोनों लहरों में महाराष्ट्र सर्वाधिक प्रभावित राज्य था. दूसरी लहर से उबरने के दौरान ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य में तैयारियों की बात कही थी. हाल ही में उन्होंने तीसरी लहर को लेकर भी चेतावनी जारी की है.

#WATCH | “Third-wave of COVID19 is not coming, it is here,” says Mumbai Mayor Kishori Pednekar pic.twitter.com/wCxcSb1Dxb

— ANI (@ANI) September 7, 2021