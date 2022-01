मुंबई. महाराष्‍ट्र की राजधानी मुंबई में लगातार चौथे दिन मंगलवार को कोविड -19 मामलों ( corona cases in maharashtra) में गिरावट दर्ज की गई. यहां टेस्‍ट पॉजिटिविटी रेट सोमवार को 28 प्रतिशत था जो गिरकर मंगलवार को 18.7 प्रतिशत हो गया. इस पर विशेषज्ञों ने तर्क दिया कि यह बीमारियों में तेजी से कमी होने का संकेत है. महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के सदस्य डॉ शशांक जोशी के अनुसार, शहर की रिपोर्ट के अनुसार, मुंबई अपने चरम को पार कर चुका है और कोविड -19 की लहर जल्द ही स्थिर हो सकती है. उन्होंने कहा कि बीते दिनोंं तक की संख्या स्पष्ट रूप से लगभग 25 प्रतिशत की पॉजिटिविटी रेट दिखा रही थी. हम उन संख्याओं में और गिरावट की उम्मीद कर रहे हैं.

