शतरंज ओलंपियाड के इस डांस वीडियो ने सोशल मीडिया पर मचाया तहलका, आनंद महिंद्रा ने ऐसे की तारीफ

नई दिल्ली. बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा अक्सर अपने सोशल मीडिया पोस्ट से लोगों का ध्यान खींचते रहते हैं. कभी वे प्रेरणादायी ट्वीट करते हैं तो कभी हास्यरस से भरपूर मनोरंज वाले ट्वीट भी करते हैं तो कभी वे किसी के प्रदर्शन की जमकर तारीफ करते हैं. इस बार भी उन्होंने ऐसा ही ट्वीट किया है. दरअसल, चेन्नई में इस समय शतरंज ओलंपियाड चल रहा है. इस ओलंपियाड में सभी जिलों से शतरंज को प्रोत्साहित करने के लिए अपने-अपने तरीकों पर प्रजेंटेशन देने के लिए कहा गया था. इसी में से एक पुदुक्कोट्टई जिले का एक वीडियो बेहद पसंद किया जा रहा है. इस वीडियो में शतरंज की बिसात में मोहरों के रूप में नृत्य के माध्यम से शतरंज की चाल समझाई जा रही है. इसी डांस वीडियो को बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा ने ट्विटर पर पोस्ट किया है जो बहुत ज्यादा वायरल हो गया है. इससे पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने भी इस वीडियो को ट्वीट किया है.

शास्त्रीय, लोक और मार्शट आर्ट का तत्व

आनंद महिंद्रा ने अपने ट्विट में लिखा है, शानदार, जैसा कि मुझे बताया गया है कि इस शानदार डांस का कोरियाग्राफ कलेक्टर शुश्री कविता रामू ने किया है. यह डांस शतरंज के इस खेल को हमारी कल्पना को जीवंत कर देता है. साथ ही इसकी प्रामाणिकता भी है क्योंकि शतरंज का आविष्कार भारत में हुआ है. अद्भुत. प्रदर्शन के कोरियोग्राफी में शास्त्रीय, लोक और मार्शल आर्ट तत्वों को जोड़ता है जो विभिन्न शतरंज के खेल को जीवंत करता है . इसमें शतरंज पर मोहरों के बीच चाल और बाजी की हैरतअंगेज पेशगी होती है जो सब नृत्य के रूप में है. पीछे से चल रहा संगीत इसे और अधिक जीवंत बना देते है.

Superb. Choreographed, I’m told, by Ms Kavitha Ramu, Collector Pudukkottai. Makes the chess pieces come alive in our imagination. Also it has authenticity, given the game was invented in India. Bravo! pic.twitter.com/BZCQvluyFz

