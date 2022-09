इरुला जनजाति कैसे निकालती हैं सांप का जानलेवा जहर? IAS अफसर ने शेयर किया हैरान करने वाला VIDEO

चेन्नई. भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) की अधिकारी सुप्रिया साहू ने अपने सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो शेयर किया है जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे. हम सभी जानते हैं कि जहरीले सांप का काटना बेहद घातक हो सकता है. वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे सांप को बिना नुक्सान पहुंचाए जहर निकाला जा रहा है. वीडियो में इरुला जनजाति के सदस्य हैं, जो तमिलनाडु में एक जातीय समूह है और यह सांप के जहर निकालने के लिए जाने जाते हैं. बता दें कि इस जनजाति को सांप के जहर को निकालने और औषधीय प्रयोजनों के लिए इसका इस्तेमाल करने के लिए सरकार से विशेष अनुमति प्राप्त है.

वीडियो में एक आदमी को सांप को सावधानी से संभालते हुए और एक छोटे कंटेनर में जहर निकालते हुए दिखाया गया है. सुप्रिया साहू ने ट्विटर के कैप्शन में लिखा है कि “इरुला जनजाति को कोबरा, रसेल के वाइपर, क्रेट आदि जैसे सांपों को नुकसान पहुंचाए बिना सांप का जहर निकालते हुए देखना किसी आकर्षक से कम नहीं है. एंटी स्नेक वेनम बनाने के लिए जहर को फार्मा कंपनियों को बेचा जाता है. 1978 में स्थापित इरुला स्नेक कैचर सोसायटी में 300 सदस्य हैं.

Nothing less than fascinating to see Irula tribes extracting snake venom from snakes like Cobra,Russell’s viper,Krait etc without harming them. The Venom is sold to Pharma companies to make Anti Snake Venom.Set up in 1978 Irula Snake Catcher’s Society has 300 members #TNForest pic.twitter.com/vhsZkeqn21

— Supriya Sahu IAS (@supriyasahuias) September 19, 2022