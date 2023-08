कैथल. हरियाणा के कैथल में कांग्रेस (Congress) सांसद रणदीप सुरजेवाला (Randeep Surjewala) ने बीजेपी (BJP) पर जोरदार हमला बोला है. सुरजेवाला ने कहा कि ‘…जो लोग बीजेपी को वोट देते हैं और बीजेपी समर्थक हैं, वे ‘राक्षसी’ प्रवृत्ति के हैं. मैं महाभारत की इस भूमि से शाप देता हूं…’ रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा की बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ‘मेरा हरियाणा दर्द से कराह रहा है. CET पास नौजवान के आंखों में आंसुओं का सैलाब है. जींद में तो हद हो गई, अब रविदासिया व वाल्मीकि समुदाय को गुरु रविदास जी व महर्षि वाल्मीकि जी की मूर्ति तक नहीं लगाने दी जा रही. उन्हें खून के आंसू रुलाने का हिसाब कौन देगा? जब तक इन आंसुओं का हिसाब इस मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला की भ्रष्टाचारी, अन्यायी सरकार से नही ले लेता,चैन से मैं बैठने वाला नहीं.’

सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कैथल में जन आक्रोश प्रदर्शन में कहा कि ‘मेरे मन में पीड़ा है और बहुत दर्द है. हमारे हरियाणा के बच्चों के साथ सीएम खट्टर और दुष्यंत चौटाला अत्याचार कर रहे हैं. इस शासन ने हमारे हरियाणा के 11लाख 22 हजार नौजवानों के भविष्य को रौंदा है.’

#WATCH | In Kaithal, Haryana, Congress MP Randeep Surjewala says, “…Those who vote for BJP and are BJP supporters are of ‘raakshas’ (demons) tendency. I curse from this land of Mahabharat…”

