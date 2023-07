हैदराबाद: फलकनुमा एक्सप्रेस के साथ तेलंगाना के यद्रादि जिले में एक बड़ा हादसा होने से टल गया. तेलंगाना में बोम्मईपल्ली और पगड़ीपल्ली के बीच फलकनुमा एक्सप्रेस के तीन डिब्बों में आग लग गई. ट्रेन को बोम्मईपल्ली में रोक दिया गया. सभी यात्री तुरंत ट्रेन से कूद कर उतर गए. किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. फलकनुमा एक्सप्रेस सिकंदराबाद से हावड़ा के बीच चलने वाली एक महत्वपूर्ण ट्रेन है.

इससे पहले शनिवार को हावड़ा जाने वाली फलकनुमा एक्सप्रेस के यात्री पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले में बेला स्टेशन के पास उस वक्त बाल-बाल बचे गए जब ट्रेन की दो बोगियों की ‘कपलिंग’ हट गई थी. दक्षिण पूर्व रेलवे (एसईआर) के एक अधिकारी ने बताया कि इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है क्योंकि मोटरमैन को जैसे ही यह अहसास हुआ कि कोच नंबर 22 और 23 के बीच की ‘कपलिंग’ हट गई है और उसने दोपहर तीन बजकर 10 मिनट पर ट्रेन रोक दी.

#WATCH | Telangana | Fire broke out on three coaches of Falaknuma Express between Bommaipally and Pagidipally, following which it was stopped. All passengers deboarded the train, no injuries reported. pic.twitter.com/QfOkvrOAST

