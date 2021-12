घने जंगल में बच्चों को ट्रेनिंग देती नजर आई बाघिन, लोग बोले- मां तो मां होती है; देखें Video

नई दिल्ली. एक मां अपने बच्चे को वो सबकुछ सीखाती है जो उसे सिखाया गया हो. इंसान तो इंसान जानवर भी अपने बच्चों को वहीं चीजें सिखाते हैं. इस बात का प्रूफ है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा बाघिन और उसके 3 शावकों का वीडियो. इस वीडियो को आईएएस अधिकारी सुप्रिया साहू ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है. वायरल वीडियो (Social Media Viral Video) में 3 शावक घनी झाड़ियों के बीच अपनी मां के पीछे घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं. बाघिन के साथ उसके बच्चों का ये वीडियो देखने में जितना खतरनाक है उतना ही ज्यादा क्यूट भी लग रहा है.

वीडियो में दो बाघों को घनी झाड़ियों से झांकते हुए दिखाया गया है. कुछ सेकंड बाद, एक तीसरा बाघ भी दोनों के साथ शामिल हो जाता है और उत्सुक आँखों से आगे देखता है. एक बाघिन मां और बच्चों के जंगल में घूमते हुए इस वीडियो को शेयर करते हुए सुप्रिया साहू ने कैप्शन में लिखा, ‘टाइगर कंट्री- ऐसा लगता है जैसे एक मां अपने तीन किशोर बच्चों को सिखा रही है, अनुशासन को देखें और जिस तरह से वह उन पर नजर रख रही है. मैंने इन्हें गेदई डैम, नीलगिरी के पास देखा.’

Tiger Country – looks like a mother teaching her three teenage kids 😊 look at the discipline and the way she checks on them

Seen near Geddai Dam #Nilgiris #Tiger #wildlife vc-shared by a friend pic.twitter.com/se5mIwaP4i

— Supriya Sahu IAS (@supriyasahuias) December 1, 2021