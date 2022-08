टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल 20 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में, पेशी के दौरान लगे चोर-चोर के नारे, देखें VIDEO

आसनसोल. पश्चिम बंगाल के आसनसोल की विशेष सीबीआई अदालत में टीएमसी बीरभूम जिलाध्यक्ष अनुब्रत मंडल को पेश करने के दौरान वहां मौजूद लोगों ने जमकर नारेबाजी की. लोगों ने अनुब्रत मंडल को जूते तक दिखाए और चोर-चोर का नारा भी लगाया. मंडल को पशु तस्करी के एक मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था. कोर्ट ने अनुब्रत मंडल को 20 अगस्त तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के वरिष्ठ नेता अनुब्रत मंडल को मवेशी तस्करी मामले की जांच में सहयोग न करने के आरोप में बृहस्पतिवार को यहां उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया था. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. जांच एजेंसी ने पिछले कुछ दिनों में तृणमूल नेता को दो बार पूछताछ के लिए बुलाया था लेकिन वह खराब सेहत का हवाला देते हुए पेश नहीं हुए थे.

उन्होंने बताया कि सीबीआई ने तृणमूल नेता को गिरफ्तार करने से पहले उन्हें आपराधिक दंड संहिता (सीआरपीसी) की धारा 41 के तहत एक नोटिस दिया. इससे पूर्व दिन में सीबीआई के कम से कम आठ अधिकारियों का दल केंद्रीय बलों के साथ सुबह लगभग 10 बजे मंडल के आवास पर पहुंचा और जांच के तौर पर तलाश अभियान शुरू किया. अधिकारी ने बताया कि मंडल से उनके आवास की दूसरी मंजिल के एक कमरे में लगभग एक घंटे तक पूछताछ की गई. उन्होंने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, ‘‘हमने मवेशी तस्करी घोटाले की जांच में सहयोग न करने पर उन्हें गिरफ्तार किया है. हमें इस घोटाले में मंडल की सीधी संलिप्तता का पता चला है. हम आज उनसे पूछताछ करेंगे और कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करेंगे.’’

#WATCH | West Bengal: Anger in people as they show shoes, shout slogans of ‘chor, chor’ during the production of TMC Birbhum district president Anubrata Mondal in a special CBI court of Asansol. Mondal had been arrested by the CBI in a cattle smuggling case. https://t.co/iE0Ui4xTQ6 pic.twitter.com/Z8yqQWI3JE

— ANI (@ANI) August 11, 2022