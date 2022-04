कपड़े खरीदने गईं थीं महुआ मोइत्रा, स्टोर ने मांगा फोन नंबर-ईमेल आईडी तो टीएमसी सांसद ने ट्वीट कर लगाई लताड़

नई दिल्ली: तृणमूल कांग्रेस की तेजतर्रार नेता और सांसद महुआ मोइत्रा (TMC Leader Mahua Moitra) अक्सर संसद में अपने आक्रामक अंदाज के लिए जानी जाती है. लेकिन इस बार उन्होंने एक कंपनी Decathlon के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. दरअसल वे दिल्ली के एक स्टोर में कपड़े खरीदने गईं. बिलिंग के दौरान उन पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देने का दबाव डाला गया. इस बात से वे भड़क गईं और उन्होंने ट्वीट करके अपनी नाराजगी जाहिर की, साथ ही प्राइवेसी से जुड़े मुद्दे को लेकर कंपनी से सवाल किया.

टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने शॉपिंग के लिए अपना मोबाइल नंबर देने मना कर दिया और डिकेथलॉन कंपनी को टैग करते हुए ट्वीट किया. पिता के लिए 1499 रुपए की ट्राउजर अंशल प्लाजा के डिकेथलॉन इंडिया के खरीदने के लिए आई हूं. मैनेजर कह रहे हैं कि मुझे अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी खरीदारी करने के लिए बताना होगा. @Decathlon माफ कीजिये आप निजता के कानून और उपभोक्ता कानून का हनन कर रहे हैं.

Want to buy my dad trousers for ₹1499 in CASH at @Decathlon_India Ansal Plaza & manager insists I need to put in my mobile number & email

ID to purchase.

Sorry @Decathlon_India you are violating privacy laws & consumer laws by insisting on this. Am at store currently.

— Mahua Moitra (@MahuaMoitra) April 28, 2022