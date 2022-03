आसनसोल में टीएमसी विधायक की खुलेआम धमकी- BJP समर्थक वोट डालने निकले तो खैर नहीं..., देखें VIDEO

नई दिल्ली. पश्चिम बंगाल (West Bengal) के आसनसोल (Asansol) लोकसभा उपचुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस (Trinmool congress) के एक विधायक का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वह बीजेपी के समर्थकों को खुलेआम धमकी दे रहे हैं. धमकी देने वाले विधायक का नाम नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती (Narendra Nath Chakraborty) है. नरेंद्र नाथ पांडवेश्वसर से तृणमूल के विधायक हैं. इस वायरल वीडियो में नरेंद्र नाथ बीजेपी समर्थकों से कहते हैं कि वे चुनाव के दिन बाहर न आएं, न ही वोट डालें. अगर ऐसा किया तो इसका खतरनाक परिणाम भुगतने होंगे. इस वायरल वीडियो के बाद तृणमूल और बीजेपी में ठन गई है. बाबुल सुप्रीयो के आसनसोल लोकसभा से इस्तीफा देने के बाद यहां उपचुनाव कराया जा रहा है.

एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक नरेंद्र नाथ पांडवेश्वर के हरिपुर में अपने तृणमूल कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि जैसे ही कोई बीजेपी के समर्थक दिखे, तुरंत सूचित करें. उन्होंने तृणमूल के अपने समर्थकों से कहा, जैसे ही बीजेपी के लोग बाहर निकले उन्हें डरा धमका कर पोलिंग बूथ से बाहर कर दो. पहले ही इतनी धमकी दे दो कि वह पोलिंग बूथ तक जाए ही नहीं.

Naren Chakraborty; @AITCofficial MLA of Pandabeswar Assembly can be seen issuing diktats to his underlings; how to stop BJP supporters from voting.

Pandabeswar Assembly Segment falls under Asansol Lok Sabha Constituency where bypoll is going to be held in about two weeks time. pic.twitter.com/UxmwFt30EB

— Suvendu Adhikari • শুভেন্দু অধিকারী (@SuvenduWB) March 29, 2022