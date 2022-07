आज बतौर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कार्यकाल का आखिरी दिन, शाम 7 बजे देश को करेंगे संबोधित

नई दिल्लीः राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार छोड़ने से पहले 24 जुलाई को राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की. उन्होंने देश के नागरिकों से महात्मा गांधी की शिक्षाओं और आदर्शों का पालन करने और उनके जीवन से प्रेरणा लेने का आग्रह किया. बतौर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज शाम 7 बजे देश को आखिरी बार संबोधित करेंगे. उनका कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है.

उनके भाषण का आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में प्रसारण होगा. राष्ट्रपति के संबोधन का हिंदी और अंग्रेजी में प्रसारण किए जाने के बाद दूरदर्शन के सभी क्षेत्रीय चैनलों द्वारा इसे क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा. वहीं, आकाशवाणी अपने क्षेत्रीय नेटवर्क पर संबोधन को क्षेत्रीय भाषाओं में रात 9ः30 बजे से प्रासरित करेगा.

President Ram Nath Kovind paid homage to Mahatma Gandhi at Rajghat before relinquishing charge as the President of India on July 25. During his tenure, the President has urged fellow citizens to follow the teachings and ideals of Mahatma Gandhi and take inspiration from his life. pic.twitter.com/pImLtpoZ27

— President of India (@rashtrapatibhvn) July 24, 2022