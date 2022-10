आज 94वीं बार PM मोदी करेंगे 'मन की बात', हिमाचल प्रदेश पर रहेगा विशेष फोकस

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ का 94 वां एपिसोड आज सुबह 11 बजे से प्रसारित होगा. पीएम मोदी के मन की बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचेगी. भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पीएम मोदी के ‘मन की बात’ सुनेंगे. जेपी नड्डा के अलावा 5 केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितेंद्र सिंह, किरण रिजिजु, अनुराग ठाकुर, भूपेंद्र यादव और मुख्यमंत्रियों में जयराम ठाकुर समेत हरियाणा से मनोहर लाल खट्टर और उत्तराखंड से पुष्कर सिंह धामी भी मन की बत कार्यक्रम में भाग लेंगे. अन्य प्रमुख चेहरों में युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या, महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वंती श्रीनिवासन, संबित पात्रा, ओलिंपियन सरदार संदीप सिंह समेत कई नेता शामिल होंगे.

भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि वह इस बार उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तरह हिमाचल प्रदेश में भी रिवाज बदलते हुए दोबारा सरकार बनाए. इस कार्य के लिए पार्टी ने यह कार्यक्रम नियोजित करते हुए सबको काम दिया है. दो बार मुख्यमंत्री रहे शांता कुमार और अब तक प्रचार में बहुत कम दिख रहे लोकसभा सदस्य किशन कपूर को भी तैनाती दी गई है. अन्य राज्यों के मंत्रियों और संगठन के चेहरों सहित प्रदेश के मंत्रियों और सांसदों को दायित्व सौंपा गया है. कांग्रेस से भाजपा में आए वरिष्ठ नेता हर्ष महाजन चंबा जिले की जनजातीय सीट भरमौर में इस कार्यक्रम का दायित्व संभालेंगे. अब तक बड़े नेताओं की हिमाचल यात्राओं के संदर्भ में भाजपा प्रचार में आगे दिखने का क्रम बनाए रखना चाहती है. एक ही दिन में 68 हलकों में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को बड़े नेताओं की उपस्थिति में करवाना विपक्ष पर मनोवैज्ञानिक बढ़त लेना है. पार्टी ने हाल में एक बड़े कांग्रेस नेता मेजर विजय सिंह मनकोटिया को भाजपा में शामिल कर ऐसा ही संदेश दिया है.

मन की बात का पहला एपिसोड 2014 में टेलीकास्‍ट हुआ था. तब से यह कार्यक्रम प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को प्रसारित होता आ रहा है. अपने इस प्रोग्राम के 93वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों नामीबिया से भारत लाए गए चीतों के बारे में बात की थी. इन चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो टाइगर रिजर्व में छोड़ा गया था. इसके साथ ही उन्होंने चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने की घोषणा भी की थी. पीएम मोदी ने बताया था कि, ‘एक टास्क फोर्स बनी है जो नामीबियाई चीतों की मॉनिटरिंग करेगी और ये देखेगी कि यहां के माहौल में वे कितने घुल-मिल पाए हैं. इसी आधार पर कुछ महीने बाद कोई निर्णय लिया जाएगा और तब आप चीतों को देख पाएंगे. चंडीगढ़ एयरपोर्ट के नामकरण को लेकर पीएम मोदी ने कहा था कि ‘शहीदों के स्मारक, उनके नाम पर स्थानों और संस्थानों के नाम हमें कर्तव्य के लिए प्रेरणा देते हैं.’ प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात के 93वें एपिसोड में घोषणा की थी, ’28 सितंबर को शहीद भगत सिंह की जयंती पर चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम उनके नाम पर रखा जाएगा.’

Tune in tomorrow at 11 AM. #MannKiBaat pic.twitter.com/OeGXxngNsP

— Narendra Modi (@narendramodi) October 29, 2022