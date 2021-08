Tokyo olympics 2021: वंदना कटारिया के भाई बोले- उसने किया है बड़ा संघर्ष, नहीं कर पाई थी पिता के आखिरी दर्शन

हरिद्वार. टोक्यो ओलंपिक ( Tokyo Olympics) में भारतीय महिला टीम की सदस्य वंदना कटारिया ( Vandana Katariya) के भाई लखन कटारिया ने कहा कि बहन वंदना ने पिता स्व. नाहर सिंह से वादा किया था कि वह गोल्ड मेडल लाएगी. उन्होंने कहा कि जब उनके पिता का अंतिम संस्कार हुआ तब वह कैंप में थीं और अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाईं थीं. बता दें कि जब वंदना आज टीम के साथ कांस्य पदक के लिए ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ खेल रही थीं. वंदना के भाई लखन ने समाचार एजेंसी ANI से कहा- ‘उसने हमारे पिता से गोल्ड मेडल लाने का वादा किया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. वह आज हमारे बीच नहीं हैं.’ लखन ने कहा कि वह कांस्य भी ले आए. वही बहुत है. उसने बहुत संघर्ष किया है और उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. भावुक लखन ने कहा कि ‘वंदना पापा के अंतिम दर्शन तक नहीं कर पाई थीं.’

गौरतलब है वंदना पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं, जिन्होंने ओलंपिक के किसी मैच में हैट्रिक लगाई हो. साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत को 4-3 से मिली जीत पूरी तरह से वंदना के नाम रही, मगर उनके लिए यहां तक पहुंचना कतई आसान नहीं था. टोक्‍यो ओलंपिक की तैयारी के लिए कारण वो अपने पिता को आखिरी बार देख भी नहीं पाई थीं.

#WATCH | Haridwar: Lakhan Katariya, brother of Vandana Katariya who is part of Indian women’s hockey team which is taking on Great Britain in #TokyoOlympics today, breaks down; says,”She had promised to our father to bring Gold medal but it didn’t happen.He is not among us today” pic.twitter.com/SX7ipd4Z7o

वंदना के घर के बाहर मचाया उपद्रव

बीते दिनों ओलंपिक के सेमीफाइनल में अर्जेंटीना से हारने के बाद भारतीय महिला हॉकी टीम की सदस्य वंदना के परिवार के साथ कथित तौर पर गाली-गलौच की गई थी. इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया है.

अपनी शिकायत में वंदना के भाई चंद्रशेखर कटारिया ने कहा कि टीम के अर्जेंटीना से हारने के बाद बुधवार शाम कुछ व्यक्तियों ने उनके रोशनाबाद स्थित घर के बाहर आकर कथित तौर पर आतिशबाजी की. जब पटाखों की आवाज सुनकर परिवार बाहर आया तो उन्होंने गाली गलौच की और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए कथित तौर पर कहा कि टीम इसलिए हारी, क्योंकि उसमें बहुत सी दलित खिलाड़ी खेल रही हैं.