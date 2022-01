नई दिल्‍ली. देश के केंद्रीय औषधि प्राधिकरण की एक विशेषज्ञ समिति ने बुधवार को कोविड रोधी टीकों-कोविशील्ड और कोवैक्सीन (Covid Vaccine Covishield & Covaxin) को कुछ शर्तों के साथ नियमित विपणन मंजूरी प्रदान करने की अनुशंसा की. आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी. अभी देश में इन टीकों के आपात इस्तेमाल की मंजूरी है. देश के केंद्रीय औषधि प्राधिकरण की एक विशेषज्ञ समिति ने बुधवार को कोविड रोधी टीकों-कोविशील्ड और कोवैक्सीन (Covid Vaccine Covishield & Covaxin) को कुछ शर्तों के साथ नियमित विपणन मंजूरी प्रदान करने की अनुशंसा की. आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी. अभी देश में इन टीकों के आपात इस्तेमाल की मंजूरी है. आइये जानते हैं देश-दुनिया की टॉप 10 खबरें…

1. बाजार में मिलेंगी कोविशील्ड और कोवैक्सिन? सरकार के एक्सपर्ट पैनल का सुझाव

देश के केंद्रीय औषधि प्राधिकरण की एक विशेषज्ञ समिति ने बुधवार को कोविड रोधी टीकों-कोविशील्ड और कोवैक्सीन (Covid Vaccine Covishield & Covaxin) को कुछ शर्तों के साथ नियमित विपणन मंजूरी प्रदान करने की अनुशंसा की. आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी. अभी देश में इन टीकों के आपात इस्तेमाल की मंजूरी है. फार्मा कंपनियों-सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (SII) और भारत बायोटेक (Bharat Biotech) ने भारत के औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) को अपने कोविड रोधी टीकों- क्रमश: कोविशील्ड और कोवैक्सीन के लिए नियमित विपणन मंजूरी की मांग करते हुए आवेदन जमा किए थे. (यहां पढ़ें पूरी खबर)

2. Delhi Corona Update: संक्रमण से जंग जीत हर दिन अस्पताल से घर पहुंचे जितने, उससे कहीं ज्यादा हो रहे भर्ती

दिल्ली (Delhi News) के अस्पतालों में जनवरी में अब तक भर्ती हुए कोविड मरीजों (Covid Patients) की संख्या अस्पताल से छुट्टी पाने वालों की संख्या से अधिक है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 1 जनवरी से 17 जनवरी के बीच औसतन 395 कोविड रोगियों को रोजाना अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जबकि 243 रोगियों को इस अवधि में प्रतिदिन छुट्टी दी गई. आंकड़ों के मुताबिक, इस अवधि में कुल 4,134 रोगियों को शहर के अस्पतालों (Hospitals) से छुट्टी मिली, जबकि अस्पतालों में भर्ती हुए मरीजों की संख्या 6,707 रही. (यहां पढ़ें पूरी खबर)

3. मुंबई में 1500 रुपए में कोरोना वैक्सीनेशन का फर्जी सर्टिफिकेट! गिरोह का पर्दाफाश, 2 आरोपी गिरफ्तार

मुंबई क्राइम ब्रांच (Mumbai Crime Branch) ने कोरोना वैक्सीन (Corona Vaccination) का फर्जी सर्टिफिकेट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है. गोरेगांव इलाके में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए क्राइम ब्रांच की टीम ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आला अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक यह गिरोह जिन लोगों ने वैक्सीन नही ली है, उन्हें वैक्सीन की दोनों डोज का फर्जी सर्टिफिकेट (Fake Certificate) बनाकर देता था और उसके बदले में 1500 रुपए चार्ज करता था. गिरोह का भंडाफोड़ होने के बाद क्राइम ब्रांच की टीम पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है. (यहां पढ़ें पूरी खबर)

4. भारतीय टीम बिना कप्तान के उतरी, फिर भी बना डाले 307 रन, हरनूर और अंगक्रिश का अर्धशतक

बारबाडोस. भारतीय अंडर-19 (India Under-19) टीम को बुधवार को वर्ल्ड कप के दूसरे मैच से पहले बड़ा झटका लगा. कप्तान यश धुल सहित 6 खिलाड़ी कोराेना पॉजिटिव होने के कारण मैच नहीं खेल सके. इसके बाद भी टीम ने लय नहीं खोई. टीम अंडर-19 वर्ल्ड कप (Under-19 World Cup) के अपने दूसरे मैच में आयरलैंड के खिलाफ 5 विकेट पर 307 रन बनाने में सफल रही. ओपनर बल्लेबाज हरनूर सिंह (Harnoor Singh) और अंगक्रिश रघुवंशी (Angkrish Raghuvanshi) ने अर्धशतक लगाए. अंत में आरएस हैंगरगेकर (Rajvardhan Hangargekar) ने 39 रन की आक्रामक पारी खेलकर स्कोर को 300 रन के पार पहुंचाया. (यहां पढ़ें पूरी खबर)

5. पाकिस्‍तान में भी बना केजरीवाल के आम आदमी पार्टी जैसा दल, जनता से किए यह वादे

नई दिल्‍ली. भारत की राजधानी दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi CM Arvind Kejriwal) के राजनीतिक दल ‘आम आदमी पार्टी’ (aam aadmi party) की तर्ज पर ही पाकिस्‍तान में भी एक राजनीतिक दल का गठन किया गया है और उसे आम आदमी मूवमेंट नाम दिया गया है. इसका ऐलान पूर्व सेना अधिकारी और राजनयिक सेवानिवृत्त मेजर जनरल साद खट्टक ने किया है. उन्‍होंने इसे पाकिस्तान आम आदमी मूवमेंट (PAAM) नाम दिया है. रिटा मेजर जनरल खट्टक ने कहा कि देश में इस पार्टी की जरूरत है. इसका उद्देश्‍य सत्ता में आम आदमी को लाने से जुड़ा हुआ है. पार्टी देश की राजनीति से परिवारवाद को खत्‍म करना चाहती है. (यहां पढ़ें पूरी खबर)

6. Big News: अपर्णा यादव के विधानसभा चुनाव लड़ने की संभावना न के बराबर, BJP ने बनाई नई प्‍लानिंग- सूत्र

कलखनऊ. उत्‍तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी उथल-पुथल का दौर लगातार जारी है. बुधवार को मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव औपचारिक तौर पर BJP में शामिल हो गईं. अब अपर्णा यादव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि अपर्णा यादव के विधानसभा चुनाव लड़ने की संभावना न के बराबर है. इसका मतलब यह हुआ कि अपर्णा यादव के इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने की संभावना नहीं है. बताया जा रहा है कि अपर्णा यादव को विधानपरिषद के रास्‍ते उत्‍तर प्रदेश विधानमंडल में भेजा जाएगा. भाजपा अपर्णा यादव को MLC बनाकर भविष्‍य में उन्‍हें बड़ी जिम्‍मेदारी दे सकती है. (यहां पढ़ें पूरी खबर)

7. Virat Kohli Record: विराट कोहली ने तोड़ा सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड, 39 कम मैच खेलकर बनाया महारिकॉर्ड

नई दिल्ली. विराट कोहली ने भारत और दक्षिण अफ्रीका (India vs South Africa) के बीच खेले जा रहे पहले वनडे मैच सचिन तेंदुलकर का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है. यह रिकॉर्ड विरोधी टीमों के घर में सबसे अधिक रन बनाने का है. विराट कोहली (Virat Kohli) ने बुधवार को अपनी पारी के दौरान जैसे ही नौवां रन लिया, वैसे ही अवे ग्राउंड पर सबसे ज्यादा वनडे रन (Most Away runs in ODI) बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए. पहले यह रिकॉर्ड मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के नाम था. (यहां पढ़ें पूरी खबर)

8. ऐश्वर्या से अलग होने पर धनुष के पिता बोले- ‘यह तलाक नहीं, बल्कि पारिवारिक झगड़ा है’

Dhanush and Aishwaryaa separation: साउथ के दिग्गज अभिनेता धनुष (Dhanush) और उनकी पत्नी ऐश्वर्या (Aishwarya) ने सोमवार की रात अपने चाहने वालों को जोरदार झटका दिया. दोनों 18 साल बाद अलग होने वाले हैं, इस बात की जानकारी धनुष और ऐश्वर्या दोनों ने अपने सोशल नेटवर्किंग साइट पर एक पोस्ट के जरिए दी. हालांकि, धनुष के पिता व तमिल फिल्म निर्माता कस्तूरी राजा (Kasthuri Raja) ने अलग हुए जोड़े के अलगाव को ‘एक पारिवारिक झगड़ा’ करार दिया और अफवाहों का खंडन किया, जिसमें दावा किया गया था कि दोनों तलाक लेने वाले हैं. (यहां पढ़ें पूरी खबर)

9. BSP Candidate List: बसपा ने जारी की प्रत्‍याशियों की एक और लिस्‍ट, आगरा क्षेत्र में बदले 2 उम्‍मीदवार

लखनऊ. उत्‍तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को देखते हुए विभिन्‍न पार्टियों की ओर से लगातार प्रत्‍याशियों की सूची जारी की जा रही है. इसी क्रम में बहुजन समाज पार्टी (BSP) ने प्रत्‍याशियों की एक और सूची जारी की है. बसपा की नई सूची में 12 उम्‍मीदवारों के नाम शामिल हैं. बीएसपी की ओर से जारी नई सूची में आगरा क्षेत्र की 2 विधानसभा सीटों के लिए पहले घोषित किए गए उम्‍मीदवारों को बदलना पड़ा है. बता दें कि बसपा की ओर से पहले भी प्रत्‍याशियों की लिस्‍ट जारी की जा चुकी है. कुछ दिनों पहले पार्टी के वरिष्‍ठ नेता सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा था कि बसपा ने 300 प्रत्‍याशियों के नाम फाइनल कर चुकी है. इनमें 90 उम्‍मीदवारों के दलित होने की बात कही गई थी. (यहां पढ़ें पूरी खबर)

10. UP के चूरन वाले ने पढ़े PM मोदी की तारीफ में कसीदे, अनुराग ठाकुर ने शेयर किया वीडियो

नई दिल्ली. उत्तर प्रदेश समेत देश के पांच राज्यों में चुनावी घमासान (Uttar Pradesh Assembly Election) के लिए तैयारियां जोरों पर हैं. हर कोई जी-जान लगाते हुए चुनाव जीतने के प्रयासों में लगा हुआ है. इसमें नेताओं से लेकर उनके समर्थन हर कोई शामिल है. ऐसा ही एक वीडियो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शेयर किया है. इस वीडियो में एक चूरन बेचने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ में कसीदे पढ़ते दिख रहा है. (यहां पढ़ें पूरी खबर)

Tags: Coronavirus, Virat Kohli