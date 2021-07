PM मोदी से मिले ब्लिंकन, वायुसेना में शामिल हुए राफेल विमान, जानें टॉप 10 खबरें

नई दिल्‍ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ( US Secretary of State Antony Blinken) से बुधवार को मिलने के बाद ट्वीट किया. उन्‍होंने कहा कि अमेरिकी विदेश मंत्री से मिलकर अच्‍छा लगा. वहीं भारतीय वायु सेना ने पश्चिम बंगाल के हासीमारा वायुसैनिक अड्डे पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आर के एस भदौरिया की उपस्थिति में पूर्वी वायु कमान की 101 स्क्वाड्रन में औपचारिक तौर पर राफेल लड़ाकू विमानों को शामिल किया.

1. VIDEO: कई गुणा बढ़ी भारतीय वायुसेना की ताकत, 101 स्क्वाड्रन में खास अंदाज में हुई राफेल विमानों की एंट्री

भारतीय वायु सेना ने पश्चिम बंगाल के हासीमारा वायुसैनिक अड्डे पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आर के एस भदौरिया की उपस्थिति में पूर्वी वायु कमान की 101 स्क्वाड्रन में औपचारिक तौर पर राफेल लड़ाकू विमानों को शामिल किया. 101 स्क्वाड्रन वायुसेना की राफेल लड़ाकू विमानों से सुसज्जित दूसरी स्क्वाड्रन है. पिछले साल सितंबर में राफेल लड़ाकू विमानों को 17 “ग्लोबल ऐरो” स्क्वाड्रन में शामिल किया गया था. (यहां पढ़ें पूरी खबर)

2. ब्लिंकन से मिलकर अच्‍छा लगा, बाइडेन की प्रतिबद्धता का स्‍वागत है : PM मोदी

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ( US Secretary of State Antony Blinken) से बुधवार को मिलने के बाद ट्वीट किया. उन्‍होंने कहा कि अमेरिकी विदेश मंत्री से मिलकर अच्‍छा लगा. मैं भारत-अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए अमेरिकी राष्‍ट्रपति जो बाइडेन (US President Joe Biden) की प्रतिबद्धता का स्‍वागत करता हूं. यह प्रतिबद्धता हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है और वैश्विक भलाई के लिए एक शक्ति है. (यहां पढ़ें पूरी खबर)

3. अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती, बातचीत जारी, असम-मिजोरम विवाद सुलझाने के लिए गृह मंत्रालय की बैठक में बनी सहमति

असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद (Assam Mizoram Dispute) दशकों पुराना है. लेकिन सोमवार से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि दोनों राज्यों के बीच अन्तरराज्यीय विवाद ने हिंसा का रूप लिया हो. इस विवाद में सोमवार को असम के छह पुलिसकर्मी शहीद हो गए जबकि पचास से अधिक लोग घायल हुए. दोनों राज्यों के बीच जारी तनाव के बीच अब गृह मंत्रालय की तरफ से एक बड़ी जानकारी दी गई है. (यहां पढ़ें पूरी खबर)

4. मुंबई: पूर्व पुलिस कमिश्‍नर परमबीर सिंह के खिलाफ वसूली मामले की जांच के लिए SIT गठित

मुंबई (Mumbai ) के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह (Param Bir Singh) और सात अन्य के खिलाफ मरीन ड्राइव पुलिस थाने में दर्ज वसूली के मामले तथा अपराध शाखा में दर्ज एक अन्य मामले में जांच करने के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया है. एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि मुंबई के पुलिस आयुक्त हेमंत नगराले ने 25 जुलाई को एसआईटी गठित करने का आदेश दिया. (यहां पढ़ें पूरी खबर)

5. कोरोना: देश के किस राज्य की आबादी में कितनी एंटीबॉडी, ICMR के सर्वे में जानें सब

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) द्वारा 14 जून से छह जुलाई के बीच किए गए एक सीरो सर्वे (Sero Survey) के निष्कर्षों के अनुसार, 11 राज्यों में किये गये सर्वेक्षण में कम से कम दो-तिहाई आबादी में कोरोना वायरस एंटीबॉडी (Coronavirus Antibodies) विकसित पाई गई. मध्य प्रदेश 79 प्रतिशत ‘सीरोप्रीवैलेंस’ के साथ सूची में सबसे ऊपर है जबकि केरल 44.4 प्रतिशत के साथ सबसे नीचे है. असम में ‘सीरोप्रीवैलेंस’ 50.3 प्रतिशत और महाराष्ट्र में 58 प्रतिशत है. (यहां पढ़ें पूरी खबर)

6. कारोबार करना आसान बनाने को 12 अपराध गैर-आपराधिक घोषित होंगे, LLP Act में संशोधन को कैबिनेट ने दी मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक (Cabinet Meeting) में सीमित जवाबदेही भागीदारी कानून (LLP Act) में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है. इसका मकसद कानून के तहत विभिन्‍न प्रावधानों को आपराधिक श्रेणी से अलग (Decriminalised) करना है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कहा कि इससे देश में कारोबार करना और ज्‍यादा आसान (Ease to Business) हो जाएगा. संशोधन के तहत जिन बदलावों का प्रस्ताव किया गया है, उसमें कानून के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने पर उसे आपराधिक कार्रवाई से बाहर रखना शामिल है. (यहां पढ़ें पूरी खबर)

7. योगी सरकार ने नए नारे के साथ किया बुकलेट जारी, सत्ता में लौटने का यह है प्लान

योगी सरकार ने 2022 में सत्ता में वापसी के लिए अपने किए कामों को गिनाने की रणनीति बनाई है. सरकार ने ‘इरादे नेक, काम अनेक’ का नया नारा दिया है जिसमें बीजेपी की कोरोना संक्रमण से लड़ाई, किसान हित, रोजगार और माफिया के खिलाफ कार्रवाई को मुद्दा बनाया जाएगा. हालांकि, विकास के कामों के साथ हिंदुत्व भी सरकार के एजेंडे में शामिल है (यहां पढ़ें पूरी खबर)

8. जम्मू-कश्मीर में बारिश ने बरपाया कहर, बह गए कई घर, सेना का बचाव अभियान जारी

जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से लगभग 40 लोग लापता हो गए हैं, जबकि अब तक सात लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं. हादसे की सूचना मिलते ही SDRF और जम्मू-कश्मीर पुलिस की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया है. (यहां पढ़ें पूरी खबर)

9. IND VS SL, 2nd T20I: श्रीलंका ने जीता दूसरा टी20, सीरीज 1-1 से बराबर

कोलंबो में खेले गए दूसरे टी20 मैच में श्रीलंका ने टीम इंडिया (India vs Sri Lanka, 2nd T2OI) को 4 विकेट से हरा दिया. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बनाए. जवाब में श्रीलंका ने 2 गेंद पहले ही 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया. श्रीलंका की जीत में धनंजय डी सिल्वा (Dhananjaya de Silva) ने नाबाद 40 रन बनाए. मिनोद भानुका (Minod Bhanuka) ने भी 36 रनों की अहम पारी खेली. श्रीलंका ने इस जीत के साथ ही टी20 सीरीज 1-1 से बराबर कर ली और सीरीज के विजेता का फैसला गुरुवार को होने वाले टी20 मैच में होगा. भारत के लिए कुलदीप यादव ने 2 विकेट झटके, वरुण चक्रवर्ती ने महज 18 रन देकर 1 विकेट लिया. लेकिन चेतन सकारिया ने 3.4 ओवर में 34 रन देकर मैच को श्रीलंका की झोली में डाल दिया. (यहां पढ़ें पूरी खबर)

10. राज कुंद्रा, शिल्पा और वियान ने किया प्रिवेंशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग का उल्लंघन, सेबी का एक्शन

एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) के पति राज कुंद्रा (Raj Kundra) उर्फ रिपु सूदन कुंद्रा पर अब सेबी (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड) ने एक्शन लिया है. सेबी ने राज कुंद्रा की कंपनी वियान इंडस्ट्रीज (Viaan Industries) पर भी एक्शन लिया है. सेबी ने प्रिवेंशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग के नियमों के तहत इन दोनों के साथ-साथ शिल्पा शेट्टी पर भी कार्रवाई की है. शेयर मार्केट का रेगुलेशन करने वाली संस्था ने शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा और वियान इंडस्ट्रीज तीनों पर कुल 3 लाख रुपए की पेनाल्टी लगाई है. सेबी ने तीनों को पेनाल्टी चुकाने के लिए 45 दिनों का समय दिया है. प्रिफरेंशयल अलॉटमेंट की जानकारी देने में देरी करने के आरोप में यह कार्रवाई की गई है. (यहां पढ़ें पूरी खबर)