महबूबा मुफ्ती अगले आदेश तक नजरबंद, जानें देश-दुनिया की 10 बड़ी खबरें

1. जम्मू कश्मीरः पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती अगले आदेश तक हाउस अरेस्ट

जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती (Jammu Kashmir Mehbooba mufti) को प्रशासन ने अगले आदेश तक के लिए नजरबंद कर दिया है. मुफ्ती श्रीनगर स्थित अपने आवास में हैं. नजरबंदी के कारणों को लेकर प्रशासन ने फिलहाल प्रतिक्रिया नहीं दी है. महबूबा मुफ्ती ने हाल ही में श्रीनगर के हैदरपोरा एनकाउंटर को लेकर सवाल उठाए हैं. इस एनकाउंटर के बाद से तनाव की स्थिति बनी हुई है. दरअसल, 15 नवंबर को हैदरपोरा में सुरक्षाबलों ने दो आतंकियों को मार गिराया था. पुलिस के मुताबिक, इस दौरान दो आम नागरिक- अल्ताफ भट और मुदस्सिर गुल मारे गए. (यहां पढ़ें पूरी खबर)

2. काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का 13 दिसंबर को PM करेंगे लोकार्पण, दुनिया देखेगी शिवनगरी का कायाकल्प

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) का ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर (Kashi Vishwanath Corridor) का काम लगभग पूरा हो गया है और अब उद्`घाटन के लिए तैयार भी है. 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे. इस मौके पर तकरीबन 1 महीने तक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा. इन कार्यक्रमों में भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन, मेयर और जिला पंचायत अध्यक्षों के सम्मेलन और साधु संतों और धर्माचार्यो के सम्मेलन शामिल हैं. (यहां पढ़ें पूरी खबर)

3. Exclusive: कोरोना मामलों में कमी, भारत-पाक धार्मिक डिप्लोमेसी में आई गर्माहट

भारत और पाकिस्तान (India Pakistan Relations) के बीच चल रहे तनाव के दौरान दोनों देशों के बीच अब धार्मिक डिप्लोमेसी मज़बूत हो रही है. बाबा गुरु नानक जी की 552वीं जयंती के मौके पर एक तरफ जहां करतारपुर गलियारा (Kartarpur Corridor) श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है, वहीं 17 से 26 नवंबर के बीच 2000 से अधिक सिख श्रद्धालुओं का जत्था भी पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुका है. इसी बीच अब भारत ने भी पाकिस्तानी श्रद्धालुओं को भारत आने की इजाज़त दे दी है. करीब 70 पाकिस्तानी श्रद्धालु हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के 718वें उर्स के मौके पर भारत आएंगे. यह दौरा 18 से 25 नवंबर के बीच होने जा रहा है. (यहां पढ़ें पूरी खबर)

4. ISRO ने खोजा बृहस्पति से भी बड़ा तारा ग्रह, क्या होगा सौरमंडल में शामिल?

अहमदाबाद स्थित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (पीआरएल) (Ahmedabad-based Physical Research Laboratory) के अध्ययन समूह ने सौरमंडल के बाहर एक तारे की परिक्रमा करने वाले बृहस्पति से भी बड़े एक ग्रह की खोज की है. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) (Indian Space Research Organisation) ने एक बयान में कहा कि माउंट आबू वेधशाला में पीआरएल की 1.2 मीटर दूरबीन पर लगे पीआरएल एडवांस्ड रेडियल-वेलोसिटी आबू-स्काई सर्च (पारस) ऑप्टिलक फाइबर-फेड स्पेक्टोग्राफ का उपयोग करते हुए यह खोज की गई. (यहां पढ़ें पूरी खबर)

5. नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत नागरिकों को यूनीक हेल्थ आईडी देने की तैयारी, स्वास्थ्य सेवाओं में होगा सुधार

केंद्र सरकार आधार कार्ड (Aadhar Card) की तरह आधार नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन (NHDM) को देश में लागू करने की दिशा में प्रयास कर रही है. इस योजना के तहत अब तक 14 करोड़ लोगों की हेल्थ आईडी बनकर तैयार हो गई हैं. इस योजना में देश के प्रत्येक नागरिक को यूनीक हेल्थ आईडी दी जाएगी. जिसमें हर व्यक्ति का मेडिकल रिकॉर्ड जैसे बीमारियां, हेल्थ चेकअप, दवा, क्लिनिकल टेस्ट की जानकारी दर्ज होगी. (यहां पढ़ें पूरी खबर)

6. वोटरों को लुभाने के लिए पंजाब सीएम ने लिया ये बड़ा फैसला, बोले- किसानों पर दर्ज सभी केस होंगे रद्द

पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी (Punjab CM Charanjit Singh Channi) ने बुधवार को कहा कि पंजाब सरकार (Punjab Government) खेतों में पराली या एग्रीकल्‍चर वेस्‍ट जलाने वाले किसानों के खिलाफ दर्ज किए गए सभी पुलिस मामले रद्द कर देगी. उन्‍होंने कहा कि कृषि कानूनों के विरोध दर्ज कराने के दौरान प्रदर्शनका‍री किसानों (Farmers Protest against New Farm Law) पर दर्ज हुए मामले भी वापस किए जाएंगे. पंजाब से लगे राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र और दिल्‍ली में वायु प्रदूषण से आम जीवन बुरी तरह प्रभावित है और इसलिए पराली जलाना अपराध घोषित किया गया है. ऐसे में किसानों पर मामले दर्ज किए गए थे. अब विधानसभा चुनावों से पहले पंजाब सरकार (Punjab Government) ने किसानों को लेकर ये दो घोषणाएं कर दी हैं. (यहां पढ़ें पूरी खबर)

7. सत्ता में वापसी के लिए इमरान ने चली चाल, पास किया ये कानून! विपक्ष गुस्से में, जानें पूरा मामला

पाकिस्तानी संसद (Pakistan Parliament) ने बुधवार को इलेक्ट्रॉनिक वोट मशीन पर नया कानून (New Law) पास कर दिया. इस कानून को लेकर विपक्षी दलों ने इमरान सरकार की जबरदस्त आलोचना की है. कानून के विरोध में विपक्ष प्रदर्शन करता रहा है. विपक्षी सदस्यों ने सदन में नए कानून की प्रतियां फाड़ीं और इमरान खान को ‘वोट चोर’ करार दिया है. पाकिस्तान में नेता प्रतिपक्ष शाहबाज शरीफ ने कहा है-मेरे मुताबिक ये पाकिस्तान के लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे काला दिन है. हम इस कानून की निंदा करते हैं. (यहां पढ़ें पूरी खबर)

8. नोएडा के सभी स्कूल-कॉलेज अगले आदेश तक बंद, अगले 4 दिन के लिए निर्माण कार्यों पर रोक

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में बढ़ते वायु प्रदूषण (NCR Air Pollution) को देखते हुए गौतमबुद्धनगर जिले (Gautam Budh Nagar) या नोएडा के सभी शिक्षण संस्थानों (All Schools and Collage) को अगले आदेश तक बंद करने का बड़ा फैसला किया गया है. इसके साथ ही ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण (Greater Noida Authority) ने भी बड़ा कदम उठाया है. प्राधिकरण ने अगले 4 दिनों तक नोएडा में सभी तरह के निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी है. (यहां पढ़ें पूरी खबर)

9. जम्मू-कश्मीर: कुलगाम में 2 अलग-अलग मुठभेड़ों में 5 आतंकवादी ढेर,मुठभेड़ जारी

जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) में सुरक्षाबल आतंकियों का सफाया करने में जुट गए हैं. आतंकियों के सफाए में सुरक्षाबलों को कुलगाम (Kulgam) जिले में बड़ी कामयाबी मिली है. यहां सुरक्षाबलों ने महज 1 घंटे के भीतर 5 आतंकियों को मार गिराया है. जम्मू कश्मीर पुलिस के कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी मिली है. महज एक घंटे के भीतर ही बुधवार को सुरक्षा बलों ने दो मुठभेड़ों में 5 आतंकियों को मार गिराया है. (यहां पढ़ें पूरी खबर)

10. IND vs NZ: टीम इंडिया और रोहित शर्मा का जीत से आगाज, न्यूजीलैंड को आखिरी ओवर में हराया

रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने टी20 सीरीज में टीम इंडिया को अच्छी शुरुआत दिलाई है. टीम ने पहले मैच में (India vs New Zealand) न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हराया. कप्तान रोहित ने मैच में शानदार पारी खेली. उन्होंने 48 रन बनाए. इसके अलावा सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) ने 62 रन की आक्रामक पारी खेली. मैच में न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 6 विकेट पर 164 रन बनाए. मार्टिन गप्टिल (Martin Guptill) और मार्क चैपमैन (Mark Chapman) ने अर्धशतक लगाया. जवाब में टीम इंडिया (Team India) ने लक्ष्य को 19.4 ओवर में 5 विकेट पर हासिल कर लिया. सीरीज का दूसरा मुकाबला 19 नवंबर को रांची में खेला जाएगा. (यहां पढ़ें पूरी खबर)

