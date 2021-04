महाराष्ट्र में आज से 2 दिन का वीकेंड लॉकडाउन, यहां पढ़ें देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरें

यहां पढ़ें देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरें

MI vs RCB: हर्षल पटेल ने दमदार प्रदर्शन किया और पांच विकेट झटके. इसके बाद 160 रन के टारगेट का पीछा करते हुए आरसीबी के धुरंधर बल्लेबाज एबी डिविलियर्स (AB De Villiers) ने दम दिखाया और 27 गेंदों पर 4 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 48 रन बनाए. वह पारी के अंतिम ओवर की चौथी गेंद पर रन आउट हुए.भारत में इस वक्त कोरोना की दूसरी लहर (Covid-19 Second Wave) में कई राज्यों में केस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं लेकिन महाराष्ट्र (Maharashtra) की स्थिति सर्वाधिक चिंताजनक है. देश में अब तक आए कुल 1.29 करोड़ कोरोना मामलों में अकेले महाराष्ट्र से 32 लाख से ज्यादा केस आए हैं. यानी तकरीबन हर चौथा संक्रमित महाराष्ट्र से है. आखिर महाराष्ट्र में ही कोरोना इतनी बुरी तरह क्यों फैला? पहली लहर हो या दूसरी, महाराष्ट्र सर्वाधिक प्रभावित रहा है. यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर महाराष्‍ट्र में कोरोना वायरस महामारी के मामले डराने लगे हैं. बेकाबू संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए उद्धव ठाकरे सरकार ने राज्‍य के कुछ शहरों में नाइट कर्फ्यू और पूरे राज्‍य में वीकेंड (शनिवार और रविवार) लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है. मुख्‍यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोरोना के हालात पर चर्चा के लिए रविवार को मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई थी. जिसके बाद सरकार ने शुक्रवार रात से 30 अप्रैल तक सप्ताहांत लॉकडाउन और कई सख्त पाबंदियों की घोषणा की थी. वीकेंड लॉकडाउन शुक्रवार शाम 8 बजे से लागू हो जाएगा जो सोमवार सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा.विराट कोहली की कप्तानी वाली टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (Royal Challengers Bangalore) ने आईपीएल के 14वें सीजन में जीत से आगाज किया. बैंगलोर टीम ने सीजन के पहले मैच में शुक्रवार को मौजूदा चैंपियन टीम मुंबई इंडियंस को दो विकेट से हरा दिया. आरसीबी के धुरंधर बल्लेबाज एबी डिविलियर्स (AB De Villiers) ने एक बार फिर दिखाया कि उन्हें क्यों मैच विनर प्लेयर कहा जाता है. एबी पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी को उतरे और उन्होंने 27 गेंदों पर 4 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 48 रन बनाए. वह पारी के अंतिम ओवर की चौथी गेंद पर रन आउट हुए.महाराष्ट्र के नागपुर (Nagpur) शहर में एक कोविड अस्पताल (Covid Hospital) में आग (Fire) लगने की खबर सामने आई है. वाडी इलाके में WELL TREAT COVID HOSPITAL में आग लगी है. घटना करीब करीब 9 बजे की है. आईसीयू के एसी में शॉर्ट सर्किट से आग लगी, बाद में आग आईसीयू में फैल गई. आईसीयू मे 10 कोविड मरीज भर्ती थे. 6 मरीज खुद बाहर निकल गये, 4 मरीजों की मौत हो गई. फायर बिग्रेड की 4 गाडियों ने आग पर काबू पाया. अस्पताल में कुल 28 भर्ती भर्ती थे.बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले उच्च स्तरीय बैठक की, इसके बाद कई बड़े फैसले लिये जिसमें 18 अप्रैल तक सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के साथ 30 अप्रैल तक सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों को शाम 7 बजे तक ही खोलने का फैसला लिया गया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक और महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. जिसके तहत अगले 30 अप्रैल तक पूरे प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों पर हर तरह की गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है. फैसले को आज से ही लागू कर दिया गया है. वहीं सरकार ने 30 अप्रैल तक के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है.राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत (Mohan Bhagwat) कोरोना संक्रमित पाए गए हैं. सूत्रों ने बताया कि उन्हें नागपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है. अस्पताल के सूत्रों ने बताया कि भागवत को कोविड वार्ड में भर्ती किया गया है और उनकी स्थिति स्थिर है. सूत्रों ने बताया कि संघ चीफ को निगरानी में रखा गया है.देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर (Second Wave Of Covid-19) चिंताजनक रूप से बढ़ रही है. इसे देखते हुए सीबीसीई (CBSE) की आगामी परीक्षाओं को लेकर चिंता जाहिर की जा रही है. अब कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने सीबीएसई बोर्ड के व्यवहार पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि बोर्ड का व्यवहार गैरजिम्मेदाराना है. उन्होंने अपनी ट्विटर वॉल पर लिखा है- ये बोर्ड का गैरजिम्मेदाराना व्यवहार है कि वो छात्रों को एक्जाम में बैठने के लिए बाध्य करे. बोर्ड के इम्तिहान इस तरह कैंसिल या रिशेड्यूल किए जा सकते हैं कि बच्चे ऑनलाइन परीक्षा दे सकें और उन्हें भीड़ में न जाना पड़े.पुराने वाहनाें काे उनके स्क्रैप (Scrap) करने में मदद करने के लिए एक और कंपनी रेनॉल्ट इंडिया (Renault India) सामने आ गई है, रेनॉल्ट ने इसके लिए सीईआरओ रीसाइक्लिंग (CERO Recycling) के साथ समझाैता किया है जिसमें कंपनी नए व्हीकल की खरीद के लिए भावी ग्राहकाें काे प्राेत्साहन या फाइनेंस बेनिफिट प्रदान करेगी. बता दें कि सीईआरओ रीसाइक्लिंग महिंद्रा इंटरट्रेड और भारत सरकार की कंपनी एमएसटीसी का संयुक्त उद्यम है.अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि शाहरुख खान (Shah rukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) बॉलीवुड में डेब्यू कर सकते हैं. दरअसल हाल में आर्यन को यशराज स्टूडियो (Yash Raj Studio) के बाहर स्पॉट होते देखा गया था. आर्यन की गाड़ी को स्टूडियो की गाड़ी से बाहर जाते हुए देखा गया था. आर्यन कार में बैठे हुए थे और कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहना हुआ था.दिल्ली (Delhi) में लगातार चौथे दिन कोरोना संक्रमितों (Covid- 19) की संख्या में इजाफा हुआ है. शुक्रवार को एक बार फिर से कोरोना ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले. शुक्रवार को दिल्ली में कोरोना के 8,521 नए मामले सामने आए हैं. गुरुवार को भी 7 हजार से अधिक कोरोना के मामले सामने आए थे. दिल्ली में इस साल यह अब तक का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है. पिछले 24 घंटे में कोरोना से 39 लोगों की मौत भी हुई है. अगर एक्टिव केस की बात करें तो इस समय दिल्ली में 26, 631 केस एक्टिव केस के हैं.