PM मोदी ने जल जीवन मिशन का किया आगाज़, पढ़ें देश-दुनिया की 10 बड़ी खबरें

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर गुजरात में जल जीवन मिशन का आगाज़ किया. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की शनिवार को 152वीं जयंती थी. इस मौके पर दिल्ली स्थित राजघाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बापू को श्रद्धांजलि दी. गांधी जयंती पर पीएम मोदी ने कहा कि बापू के सिद्धांत लाखों लोगों को ताकत देते हैं. उन्हें मैं नमन करता हूं. उधर खेल के मैदान से खबर है कि राजस्थान रॉयल्स ने शनिवार रात को चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया. आईए एक नज़र डालते हैं देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरों पर…

1. पीएम मोदी ने जल जीवन मिशन का किया आगाज़, कहा- पानी की हर एक बूंद बचाना है जरूरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर वीडियो कांफ्रेंस के जरिए गुजरात में जल जीवन मिशन का आगाज़ किया. इस दौरान उन्होंने योजना के लाभार्थियों से बातचीत करते हुए कहा कि जल जीवन मिशन का विजन, सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है. ये विकेन्द्रीकरण का बहुत बड़ा आंदोलन है. ये गांव द्वारा संचालित और महिला संचालित आंदोलन है.

2. महात्मा गांधी की 152वीं जयंती पर PM मोदी, उपराष्ट्रपति सहित कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कल 152वीं जयंती थी. इस मौके पर शनिवार को दिल्ली स्थित राजघाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बापू को श्रद्धांजलि दी. गांधी जयंती पर पीएम मोदी ने कहा कि बापू के सिद्धांत लाखों लोगों को ताकत देते हैं. उन्हें मैं नमन करता हूं.

3. UP Assembly Election: सीएम योगी को चुनौती देंगे CM भूपेश बघेल, मिली बड़ी जिम्मेदारी

उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस इन दिनों पूरी ताकत से जुटी नजर आ रही है. कांग्रेस महासचिव और UP प्रभारी प्रियंका गांधी खुद लगातार लखनऊ में कैंप कर रही हैं. इसके साथ ही अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को यूपी में कांग्रेस को मजबूत करने नई जिम्मेदारी दी गई है. छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल को UP का वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया है.

4.लक्षद्वीप की मुस्लिम आबादी की देशभक्ति पर कोई संदेह करने का साहस नहीं कर सकता : राजनाथ सिंह

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कहा कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति लक्षद्वीप में मुस्लिम आबादी या अन्य निवासियों की देशभक्ति पर संदेह करने या सवाल उठाने का साहस नहीं कर सकता है क्योंकि इन्होंने संकट पैदा करने वाले या देश के खिलाफ वहां लोगों को भड़काने वाली भारत विरोधी ताकतों की कोशिशों को नाकाम किया है.

5. शरद पवार ने की नितिन गडकरी की तारीफ, कहा-केंद्रीय मंत्री से सीखिए, कैसे काम किया जाता है

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) अध्यक्ष शरद पवार ने शनिवार को विकास के लिए सत्ता के प्रभावी इस्तेमाल को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की प्रशंसा की. दो प्रतिद्वंद्वी पार्टियों के नेताओं ने महाराष्ट्र के अहमदनगर में आयोजित कार्यक्रम में एक साथ मंच साझा किया. पवार ने कहा, ‘‘मैं इस कार्यक्रम में शामिल हो रहा हूं क्योंकि मुझे बताया गया था कि गडकरी अहमदनगर में कई परियोजनाओं का उद्घाटन करने जा रहे हैं जो शहर की लंबे समय से आ रही समस्याओं का समाधान करेंगी और मैं इस मौके पर मौजूद रहना चाहता था.’’

6. इमरान खान की फिर फजीहत, हजाराें पाकिस्तानियों की जान लेने वाले आतंकी संगठन ‘टीटीपी’ से कर रहे बातचीत

पाकिस्तान में दर्जनों आतंकी हमलों और बम धमाकों को अंजाम देने वाले आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) से इमरान सरकार सुलह के लिए बातचीत कर रही है. पाक पीएम इमरान ने बताया है कि टीटीपी के साथ सुलह कराने के लिए अफगानिस्तान की तालिबान सरकार मदद कर रही है.

7.Retrospective Tax: केंद्र सरकार ने रेट्रोस्‍पेक्टिव टैक्स लिया वापस, केयर्न-वोडाफोन को होगा बड़ा फायदा

वित्त मंत्रालय ने इनकम टैक्स नियमों में बदलाव को लेकर अधिसूचना जारी की है. इसी के साथ पहले की तारीख से टैक्स लगाने वाला कानून यानी रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सअब आधिकारिक रूप से निरस्त होता नजर आ रहा है. रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को करीब 9 साल पहले 2012 में लागू किया गया था.

8. IPL 2021: राजस्थान रॉयल्स ने किया धमाका, CSK को 7 विकेट से हराया; 190 का लक्ष्य हासिल किया

आईपीएल 2021 में राजस्थान रॉयल्स ने शानदार वापसी की है. टीम ने सीएसके को 7 विकेट से रौंद दिया. सीएसके ने पहले खेलते हुए 4 विकेट पर 189 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया. जवाब में राजस्थान ने लक्ष्य को 17.3 ओवर में सिर्फ 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया. यशस्वी जायसवाल और शिवम दुबे ने अर्धशतक लगाया. टीम की यह सीजन की 5वीं जीत है.

9. INDW vs AUSW: भारतीय महिला टीम ने ऑस्ट्रेलिया में मचाया गदर, बनाया BEST स्कोर, स्मृति का रिकॉर्डतोड़ शतक

भारतीय महिला टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिंक बॉल टेस्ट मैच में रिकॉर्डतोड़ प्रदर्शन किया है. भारतीय टीम ने बारिश से प्रभावित मैच में पहले तीन बैटिंग की और फिर भी आउट नहीं हुई. भारतीय कप्तान मिताली राज ने अंतत: 377/8 के स्कोर पर पारी घोषित की. यह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम का सबसे बड़ा स्कोर है. ऑफ साइड की देवी कही जाने वाली भारतीय बैटर स्मृति मंधाना ने भी इस मैच में रिकॉर्ड़तोड़ शतक ठोका.

10.पाकिस्तानी एक्टर-कॉमेडियन उमर शरीफ का निधन, जर्मनी में चल रहा था इलाज

हास्य नाटक ‘बकरा किस्तों पे’ में अपनी शानदार अभिनय के लिए पाकिस्तान और भारत में मशहूर हुए एक्टर और हास्य कलाकार उमर शरीफ का निधन हो गया है. शनिवार को उन्होंने जर्मनी के एक अस्पताल में अपनी आखिरी सांस ली.

