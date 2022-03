25 मार्च को होगा योगी कैबिनेट का शपथ ग्रहण समारोह, जानें देश-दुनिया की टॉप 10 खबरें

नई दिल्‍ली. यूपी विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के साथ वापसी करने वाले योगी आदित्‍यनाथ (Yogi Adityanath) के शपथ ग्रहण कार्यक्रम की तारीख में बदलाव हुआ है. सूत्रों के मुताबिक, पहले ये कार्यक्रम 21 मार्च को होना था, लेकिन अब यह 25 मार्च को शाम चार बजे होगा. वहीं जी 23 समूह के नेता जल्‍द ही कांग्रेस की अंतरिम अध्‍यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) और राहुल गांधी (Rahul Gandhi) से मुलाकात कर सकते हैं. हालांकि इस मुलाकात की तारीख और समय अभी तय नहीं है. जानें देश-दुनिया की टॉप 10 खबरें…

1. बड़ी खबर: योगी आदित्‍यनाथ के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में बदलाव, जानें क्‍या है नई तारीख?

लखनऊ. यूपी विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के साथ वापसी करने वाले योगी आदित्‍यनाथ (Yogi Adityanath) के शपथ ग्रहण कार्यक्रम की तारीख में बदलाव हुआ है. सूत्रों के मुताबिक, पहले ये कार्यक्रम 21 मार्च को होना था, लेकिन अब यह 25 मार्च को शाम चार बजे होगा. वहीं, शपथ ग्रहण कार्यक्रम लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में होगा. भाजपा सूत्रों के अनुसार, इससे पहले संभवत: 21 मार्च को भाजपा विधायक मंडल दल का नेता चुना जाएगा. समझा जाता है कि कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भाजपा विधायक दल का नेता चुना जाएगा. वह लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे. (यहां पढ़ें पूरी खबर)

2. कश्‍मीर: लश्कर-ए-तैयबा के नए मॉड्यूल का खुलासा, आतंकियों के 6 सहयोगी गिरफ्तार

श्रीनगर . जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) के पुलवामा (Pulwama) जिले में आतंकवादियों (Terrorist) के छह संदिग्ध सहयोगियों की गिरफ्तारी के बाद आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (lashkar-e-taiba) के एक नए मॉड्यूल का खुलासा हुआ है. पुलिस के एक प्रवक्ता ने शुक्रवार को बताया कि शुरुआती जांच में पता चला कि वे आतंकियों को साजो-सामान, आश्रय प्रदान कर रहे थे. साथ ही, वे आतंकवाद का वित्तपोषण कर रहे थे और युवाओं को आतंकवाद की तरफ धकेलने के लिए उन्हें गुमराह कर रहे थे. (यहां पढ़ें पूरी खबर)

3. होली से पहले बांग्‍लादेश में इस्‍कॉन मंदिर पर हमला, 200 लोगों की भीड़ ने की तोड़फोड़

ढाका. होली (Holi) के एक दिन पहले गुरुवार को बांग्‍लादेश (Bangladesh) की राजधानी ढाका (Dhaka) में स्थित इस्‍कॉन मंदिर (Iskcon Temple) में हमला हुआ है. जानकारी के अनुसार करीब 200 लोगों की भीड़ ने मंदिर (Iskcon Temple Attack) के अंदर घुसकर तोड़फोड़ की है. साथ ही वहां लूटपाट को भी अंजाम दिया है. इस हमले में कई लोगों के घायल होने की भी खबर है. बताया जा रहा है कि यह हमला ढाका के राधाकांता मंदिर में हुआ है, जो इस्‍कॉन का हिस्‍सा है. (यहां पढ़ें पूरी खबर)

4. Russia Ukraine War: कीव में रूसी हमले में यूक्रेन की मशहूर एक्‍ट्रेस की मौत

नई दिल्ली. यूक्रेन-रूस युद्ध के बीच एक बेहद दुखद खबर आई है. रूस ने यूक्रेन पर हमला तेज कर दिया है. इस दौरान गुरुवार को रूस ने कीव पर भी हमला किया जिसमें यूक्रेन की मशहूर अभिनेत्री ओक्साना श्वेत्स (Oksana Shvets) की मौत हो गई है. रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सेना की बमबारी और रॉकेट हमले में यूक्रेन कीअभिनेत्री ओक्साना श्वेत्स (Oksana Shvets) की मौत हो गई है. ओक्साना चर्चित थिएटर कलाकार भी थीं. उनकी थिएटर कंपनी यंग थिएटर ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि यूक्रेन की हमारी शानदार कलाकार ओक्सान की मौत हो गई है. (यहां पढ़ें पूरी खबर)

5. पंजाब: शनिवार को भगवंत मान की कैबिनेट का शपथ ग्रहण, इन 10 मंत्रियों को मिली जगह

चंडीगढ़. पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री 19 मार्च को शपथग्रहण करेंगे. अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की कैबिनेट के मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को सुबह 11 बजे पंजाब राजभवन में आयोजित होगा. सूत्रों के मुताबिक, कुलतार सिंह संधवां पंजाब विधानसभा के स्पीकर होंगे. (यहां पढ़ें पूरी खबर)

6. World Happiness Report: दुनिया का सबसे खुशहाल देश है फिनलैंड, जानें सबसे दुखी देश के बारे में

नई दिल्‍ली. दुनिया का सबसे खुशहाल देश फिनलैंड (Finland) और सबसे दुखी देश अफगानिस्‍तान (Afghanistan) है. संयुक्‍त राष्‍ट्र की हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है. यह रिपोर्ट कई तथ्‍यों पर आधारित है और यह खिताब लगातार पांचवीं बार फिनलैंड को मिला है. इस रिपोर्ट में अफगानिस्‍तान के साथ ही लेबनान को सबसे दुखी देशों में शामिल किया गया है. इस सूची में 146 देशों को शामिल किया गया है. भारत (India) की पिछले साल की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है, पिछली बार भारत 139वें स्‍थान पर था जो अब 136 पर पहुंच गया है. (यहां पढ़ें पूरी खबर)

7. पंजाब से हरभजन सिंह, राघव चड्ढा और IIT प्रोफेसर को राज्‍यसभा के लिए नामित कर सकती है AAP

नई दिल्ली. पंजाब (Punjab) में आम आदमी पार्टी (AAP) की प्रचंड जीत ने संसद में पार्टी की भागीदारी को बढ़ा दिया है. ऐसे में जल्द ही पंजाब से राज्यसभा सदस्यों (Rajya Sabha) का चुनाव होने वाला है. चुनाव आयोग ने पंजाब में राज्यसभा की 7 सीटों में से 5 सीटों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है. 31 मार्च को चुनाव है और 21 मार्च को नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख है. (यहां पढ़ें पूरी खबर)

8. कांग्रेस के असंतुष्‍ट नेताओं का जी-23 समूह जल्‍द करेगा सोनिया-राहुल गांधी से मुलाकात

नई दिल्‍ली. कांग्रेस (Congress) के असंतुष्‍ट नेताओं का समूह जी 23 (G-23) विधानसभा चुनावों (Assembly Elections 2022) में पार्टी की हार के बाद फिर चर्चा में आ गया है. कांग्रेस के ये असंतुष्‍ट नेता शुरू से संगठन में बदलाव की मांग कर रहे हैं. इस समूह में गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्‍बल समेत कई बड़े चेहरे शामिल हैं. अब जानकारी सामने आई है कि जी 23 समूह के नेता जल्‍द ही कांग्रेस की अंतरिम अध्‍यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) और राहुल गांधी (Rahul Gandhi) से मुलाकात कर सकते हैं. हालांकि इस मुलाकात की तारीख और समय अभी तय नहीं है. (यहां पढ़ें पूरी खबर)

9. क्या इमरान खान के हाथ से जाने वाली है पाकिस्तान पीएम की कुर्सी? सहयोगी दल ने कहा- सरकार गिरना 100% तय है

नई दिल्ली: पाकिस्तान की इमरान खान (Imran Khan) सरकार मुश्किल में फंसी हुई है. सरकार के मौजूदा हालात यह दिखा रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में इमरान खान के हाथ से कुर्सी जा सकती है. खबरों की मानें तो खुद इमरान खान के सांसद उन्हें सत्ता से हटाने की कोशिश में लगे हुए हैं. बताया जा रहा है कि करीब दो दर्जन से अधिक सांसद इमरान खान के खिलाफ हैं. इस बीच पाकिस्तान सरकार में शामिल मुस्लिम लीग कायद के चीफ चौधरी परवेज ने कहा कि इमरान खान की सरकार बस चंद दिनों की ही मेहमान है. (यहां पढ़ें पूरी खबर)

10. ‘द कश्मीर फाइल्स’ पर बोले उमर अब्दुल्ला- ‘हमें मुसलमानों और सिखों के संघर्ष को भी नहीं भूलना चाहिए’

श्रीनगर: नेशनल कॉफ्रेंस ने शुक्रवार को फिल्म ”द कश्मीर फाइल्स” (The kashmir files) पर अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा कि फिल्म सच से बहुत दूर है क्योंकि फिल्म निर्माताओं ने आतंकवाद से पीड़ित मुसलमानों और सिखों के संघर्ष को नजरअंदाज किया है. पार्टी के उपाध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला (Former Jammu and Kashmir CM Omar Abdullah) ने कहा कि अगर ”द कश्मीर फाइल्स” एक व्यावसायिक फिल्म होती, तो किसी को कोई समस्या नहीं थी लेकिन अगर फिल्म निर्माता दावा करते हैं कि यह वास्तविकता पर आधारित है, तो सच्चाई इससे अलग है. (यहां पढ़ें पूरी खबर)

Tags: Punjab, Russia, Yogi adityanath