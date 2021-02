यहां पढ़ें देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरें

नई दिल्ली. पूर्व केंद्रीय मंत्री और नेशनल कांफ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला (Farooq Abdullah) ने मंगलवार को संसद में कहा कि भगवान राम सबके हैं. लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि भगवान और अल्लाह एक हैं. इन दोनों में फर्क किया गया तो देश टूट जाएगा. किसान आंदोलन की तरफ इशारा करते हुए अब्दुल्ला ने कहा- आज आप हमें पाकिस्तानी कहते हैं, खालिस्तानी कहते हैं लेकिन मुझे मरना यही है और जीना यही है. मैं किसी से नहीं डरता.टीम इंडिया ने चेन्नई टेस्ट 227 रनों से गंवा दिया. इंग्लैंड के खिलाफ भारत (India vs England) की हार की कई बड़ी वजहें रही और उनमें से एक है प्लेइंग इलेवन का चयन. भारतीय टीम ने शाहबाज नदीम और वॉशिंगटन सुंदर के तौर पर दो गैरअनुभवी गेंदबाजों को प्लेइंग इलेवन में मौका दिया और इंग्लैंड के बल्लेबाजों खासतौर पर जो रूट ने इसका फायदा उठाया. अब सवाल ये है कि इंग्लैंड के खिलाफ पलटवार करना है तो टीम इंडिया को अपनी प्लेइंग इलेवन में क्या बदलाव करना चाहिए?उत्तर प्रदेश के कासगंज (Kasganj) में बिकरू कांड (Bikroo Kand) दोहराने की कोशिश कंपनी ने अपनी कारों पर डिस्काउंट की घोषणा ऐसे समय पर की है जब बहुत सी कार कंपनी जैसे मारुति, टाटा, और हुंडई ने अपनी कारों की कीमत में बढ़ोतरी है. ऐसे में माना जा रहा है कि महिंद्रा के इस ऐलान से कस्टमर महिंद्रा की कारों की ओर आकर्षित होंगे. आपको बता दें महिंद्रा की ओर से इस ऑफर में कैश डिस्काउंट, कॉर्पोरेट डिस्काउंट, exchange बोनस और complementary एसेसरीज दी जा रही है. आइए जानते है महिंद्रा की किन कारों पर कितना डिस्काउंट मिल रहा है.रियलमी ने पिछले हफ्ते भारत में दो 5G स्मार्टफोन्स Realme X7, Realme X7 Pro लॉन्च किए गए हैं. इसमें से रियलमी X7 Pro को आज (10 फरवरी) पहली बार फ्लैश सेल में उपलब्ध कराया जा रहा है. सेल दोपहर 12 बजे फ्लिपकार्ट और रियलमी इंडिया पर शुरू होगी, जहां से ग्राहक फोन के लिए कुछ डील ऑफर भी दिए जा रहे हैं. वहीं अगर ग्राहक फोन को रियलमी से खरीदते हैं तो ICICI कार्ड के ज़रिए 2 हज़ार रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट दिया जा रहा है. इस फोन की सबसे खास बात इसका क्वाड कैमरा सेटअप और इसका 65W सुपरडार्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी है.अंतरिक्ष की यात्रा के लिए अगले साल निकलने वाली गगनयान (Gaganyaan) स्पेशफ्लाइट में अंतरिक्ष यात्रियों (Astronauts) की टीम अपने साथ बिरयानी, खिचड़ी और अचार ले जाएगी. दरअसल, यह खाना दो सालों के प्रयोग के बाद मिलिट्री लैब में बनाया गया है. खाने में इस्तेमाल होने वाले अवयवों को लेकर दो साल तक प्रयोग करने के बाद कुछ खास डिसेज को अंतरिक्ष में ले जाने की अनुमति दी गई है.प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) की बुक 'Unfinished' मंगलवार को रिलीज हो गई. इस बुक में प्रियंका ने अपनी जिंदगी के हर पहलू को खोलकर रख दिया है. प्रियंका के फैंस को काफी लंबे समय से इस बुक का इंतजार था. इस बुक में प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) ने बताया है कि कैसे इंडस्ट्री में काम मिलता है और कैसे यहां फेवरिटिस्म चलता है. प्रियंका ने अपने शुरुआती दिनों का जिक्र करते हुए बताया कि उनसे एक डायरेक्टर ने ऐसी डिमांड की थी कि उन्होंने वो फिल्म ही छोड़ दी थी.संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने कहा है कि उत्तर कोरिया ने प्रतिबंधों को दरकिनार कर अपने नाभिकीय हथियारों और बैलिस्टिक मिसाइलों का आधुनिकीकरण किया है और वह इन कार्यक्रमों में इस्तेमाल होने वाली सामग्री तथा तकनीक को दूसरे देशों से प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है. उत्तर कोरिया पर लगाए गए संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों पर निगरानी रखने वाले विशेषज्ञों के एक दल ने सोमवार को सुरक्षा परिषद में सौंपी गई एक रिपोर्ट में कहा कि किम जोंग उन की सरकार ने ऐसी सामग्री का निर्माण भी कर लिया है जिससे नाभिकीय हथियार बनाया जा सकता है.उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से मची तबाही (Uttarakhand Glacier Disaster) पर पूर्व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश (Jairam Ramesh) ने ट्वीट कर अपना पक्ष रखा है. उन्होंने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर एक रिपोर्ट शेयर करते हुए लिखा, "पर्यावरण मंत्री के तौर पर अलकनंदा, भागीरथी और उत्तराखंड की अन्य नदियों पर बनने वाले हाइड्रो-इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को इकोलॉजिकल कारणों से रोकने पर मेरी काफी आलोचना हुई. लेकिन, हम उस समय इन प्रोजेक्ट्स के इकोलॉजिकल प्रभाव का आकलन नहीं कर पा रहे थे. अब मैं कुछ नहीं कर सकता, बीती बातों को याद करने के सिवा."