यहां पढ़ें देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरें

उत्तराखंड के चमोली (Chamoli) में ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही मची हुई है. वहीं जीपी पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान की स्टडी में पाया गया है कि हिमालय के ग्लेशियर साल दर साल छोटे हो रहे हैं. ग्लेशियरों (Glacier Burst) में आ रहा है ये बदलाव बड़े संकट की ओर इशारा भी कर रहा है. वैसे तो आपदा और उत्तराखंड का चोली-दामन का साथ है, लेकिन ग्लेशियर टूटने से जैसा तांडव चमोली में मचा है, बैसा कम ही दिखाई देता है. जीबी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान ने अपनी स्टडी में पाया है कि साल दर साल हिमालय रेंज के ग्लेशियर छोटे हो रहे हैं. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के पैनल ने ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका (Oxford-AstraZeneca) की वैक्सीन बड़े स्तर पर इस्तेमाल किए जाने की मंजूरी दे दी है. इस वैक्सीन प्रोजेक्ट में भारत का सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (Serum Institute of India) भी पार्टनर रहा है. दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टिट्यूट ने इस वैक्सीन का भारत में ट्रायल किया था. सीरम इंस्टिट्यूट इस वैक्सीन को कोविशील्ड (Covishield) के नाम से बेच रहा है. भारत में कोवैक्सीन के अलावा इस वैक्सीन को भी इमरजेंसी यूज की अनुमति मिली हुई है.हाल में संस्थान ने पिथौरागढ़ के बालिंग और अरूणांचल के खागरी ग्लेशियर की डीप स्टडी की है. स्पेस अप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद की मदद की गई इस स्डटी में पाया गया कि दोनों ग्लेशियर हर साल 8 मीटर घट रहे हैं. जीबी पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान के सीनियर साइन्टिस्ट डॉ. क्रीट कुमार ने बताया कि हिमालया रेंज में सभी ग्लेशियर घट रहे हैं, लेकिन उन्होनें अपनी स्डटी में हिमालय के 2 ही ग्लेशियरों की शामिल किया था. इसमें साफ पाया गया कि ग्लेशियर हर साल तेजी से घट रहे हैं.विश्व स्वास्थ्य संगठन के पैनल ने बुधवार को इस वैक्सीन 65 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए भी सुरक्षित बताया है. पैनल ने कहा है कि इस वैक्सीन के दो शॉट लेना आवश्यक है. दो शॉट के बीच की अवधि 8 से 12 हफ्तों की बताई गई है.WHO के स्ट्रैटजिक अडवायजरी ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन इम्युनाइजेशन (SAGE) ने कहा कि हर तरफ ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि ये वैक्सीन अफ्रीकी स्ट्रेन पर कितनी प्रभावी होगी. पैनल ने कहा कि कोई कारण नहीं है कि इस वैक्सीन की इजाजत न की जाए.दक्ष‍िण प्रशांत महासागर (South Pacific Ocean) में 7.7 तीव्रता के भूकंप (Earthquake) के बाद सुनामी (Tsunami) आने की खबर है. ऑस्ट्रेलियाई मौसम विभाग ब्यूरो ने एक ट्वीट में सुनामी की पुष्टि कर बताया कि लॉर्ड होवे द्वीप के लिए खतरा है, जो ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि से लगभग 550 किलोमीटर (340 मील) पूर्व में है. ऑस्ट्रेलिया के मौसम विज्ञान ब्यूरो ने कहा कि लॉयल्टी द्वीप समूह के पास 7.5 तीव्रता का भूकंप आया है. ऑस्ट्रेलिया के लिए कोई सुनामी का खतरा नहीं है.फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (Financial Action Task Force) गुरुवार से बैठकों की श्रंखला की शुरुआत करने जा रही है. इन बैठकों में आतंकवाद की पाकिस्तान (Pakistan) की ओर से टेरर फंडिंग को रोकने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा की जाएगी. हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 22-25 फरवरी के दौरान महत्वपूर्ण पूर्ण बैठक से पहले 11 से 19 फरवरी के बीच एफएटीएफ के कार्य समूहों की आठ बैठकें होंगी, जो पाकिस्तान के मामले पर अंतिम फैसला लेंगी. सभी बैठकें कोविड -19 महामारी (Covid-19 Pandemic) के कारण आयोजित की जा रही हैं.ट्वीटर (Twitter) के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में भारत सरकार ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की है. भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Information Technology) के सचिव के साथ ट्वीटर के वरिष्ठ अधिकारियों की आज बैठक हुई. जिसमें सरकार की ओर से ये साफ कर दिया गया कि ट्वीटर को भारत में यहां के नियम कानून का पालन करना ही होगा.हॉन्गकॉन्ग की स्मार्टफोन बनाने वाली इनफिनिक्स (Infinix) आज (11 फरवरी) भारत में अपना नया स्मार्टफोन Infinix Smart 5 को लॉन्च करने के लिए तैयार है. इस फोन को दोपहर 12 बजे फ्लिपकार्ट के ज़रिए लॉन्च किया जाएगा. आज पेश होने वाला फोन पिछले साल आए इनफिनिक्स स्मार्ट 4 के अपग्रेडेड वर्जन के तौर पर आएगा. फोन लॉन्च से पहले इस फोन को लेकर काफी चर्चा चल रही हैंस और कंफर्म हुआ है कि आने वाला ये स्मार्टफोन के डुअल रियर कैमरा और 6.82 इंच का डिस्प्ले दिया जाएगा. फ्लिपकार्ट पर इस फोन का माइक्रो पेज लाइव हो गया है, जिससे पता चला है कि इनफिनिक्स स्मार्ट 5 में 6.82 इंच का डिस्प्ले दिया जाएगा.भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने महाराष्ट्र के नासिक स्थित इंडिपेंडेंस को-ऑपरेटिव बैंक लि. (Independence Co-operative Bank) से पैसा निकालने पर रोक लगा दी है. आरबीआई (RBI) ने बुधवार को एक बयान में कहा कि हालांकि बैंक के 99.88 फीसदी जमाकर्ता पूर्ण रूप से डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation) बीमा योजना के दायरे में हैं.पीएम मोदी (PM Narendra Modi) ने ट्वीट कर बताया है कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो (Justin Trudeau) ने फोन पर वैक्सीन को लेकर बातचीत की. मोदी की तरफ से वैक्सीन को लेकर मदद का भरोसा दिया गया है. इसके अलावा दोनों नेताओं के बीच क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल इकॉनोमिक रिकवरी को लेकर भी सहमति बनी.केंद्र सरकार ने दुर्लभ बीमारी से ग्रस्त पांच महीने की एक बच्ची की दवाइयों पर छह करोड़ रुपये का आयात शुल्क एवं जीएसटी माफ कर दिया है. बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने मंगलवार को यह खबर शेयर की है. मुंबई के एक उपनगरीय अस्पताल में भर्ती तीरा कामत स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी' (Spinal Muscular Atrophy) से ग्रस्त है जिसमें तंत्रिका कोशिकाएं काम करना बंद कर देती हैं और उनका मांसपेशियों की गतिविधि पर नियंत्रण नहीं रहता.कृषि कानूनों को लेकर देश में काफी दिनों से चल रहे किसान आंदोलन की आड़ में पाकिस्तान अपनी नापाक साजिशों को अंजाम देने में लगा है. इसका ताजा सबूत इस बात से मिलता है कि खालिस्तानी आतंकी गोपाल सिंह चावला ने घोषणा की है कि वह कानून के खिलाफ में पाकिस्तान में ट्रैक्टर रैली निकालेगा जो कि भारतीय सीमा तक जाएगी. आपको बता दें कि चावला मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद का सहयोगी भी है. उसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से भी मदद मिलती है.