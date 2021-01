भारत ने LAC के पास से लगभग 10,000 चीनी सैनिकों को पीछे हटाया, यहां पढ़ें देश-दुनिया की 10 बड़ी खबरें

यहां पढ़ें देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरें

केंद्र सरकार ने कहा कि अब तक देश के 10 राज्यों में बर्ड फ्लू प्रकोप की पुष्टि हो चुकी है. साथ ही राज्यों को जलाशयों, जीवित पक्षियों के बाजार, मुर्गी पालन केंद्रों और चिड़ियाघरों के आसपास निगरानी बढ़ाने पर जोर देने को कहा गया है. केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद नाइक (Union Minister Sripad Naik) की गाड़ी सोमवार को हादसे का शिकार हो गई. प्राप्त जानकारी के मुताबिक केंद्रीय मंत्री की गाड़ी उत्तर कन्नड़ (North Kannada) के अंकोला (Ankola) में दुर्घटनाग्रस्त हो गई. भारत 16 जनवरी से दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना वैक्सीन कार्यक्रम (Covid Vaccination Programme) शुरू करने जा रहा है. ऐसे में दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन उत्पादक कंपनी सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (Serum Institute Of India) से सरकार ने तकरीबन 1.1 करोड़ वैक्सीन डोज का ऑर्डर दिया है.केंद्र ने सोमवार को राज्यों से मुर्गा मंडियों को बंद नहीं करने अथवा कुक्कुट उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित नहीं करने को कहा क्योंकि मानव में बर्ड फ्लू (Bird Flu) संचरण की कोई वैज्ञानिक रिपोर्ट सामने नहीं आई है. हालांकि, देश के 10 राज्यों में बर्ड फ्लू के प्रकोप की पुष्टि हो चुकी है. पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने एक बयान में कहा, ' 11 जनवरी 2021 तक देश के 10 राज्यों में एवियन इन्फ्लूएंजा (Avian Influenza) की पुष्टि हो चुकी है. ' सोमवार तक दस राज्यों केरल, राजस्थान, मध्यप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड और महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू के प्रकोप की पुष्टि हो चुकी है. यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद नाइक (Union Minister Sripad Naik) की गाड़ी सोमवार को हादसे का शिकार हो गई. प्राप्त जानकारी के मुताबिक केंद्रीय मंत्री की गाड़ी उत्तर कन्नड़ (North Kannada) के अंकोला (Ankola) में दुर्घटनाग्रस्त हो गई. हादसा उस समय हुआ जब नाइक अपनी पत्नी विजया नाइक के साथ येल्लापुर से गोकर्ण जा रहे थे. नाइक और उनकी पत्नी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई. नाइक का इलाज जारी है.. भारत 16 जनवरी से दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना वैक्सीन कार्यक्रम (Covid Vaccination Programme) शुरू करने जा रहा है. ऐसे में दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन उत्पादक कंपनी सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (Serum Institute Of India) से सरकार ने तकरीबन 1.1 करोड़ वैक्सीन डोज का ऑर्डर दिया है. कंपनी ने सोमवार को बताया है कि उसे सरकार की तरफ से वैक्सीन का ऑर्डर मिला है. इस बीच न्यूज़18 को सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि इस वैक्सीन का हर डोज सरकार को 14 प्रतिशत जीएसटी के साथ 220 रुपए का पड़ेगा. सीरम इंस्टिट्यूट ने कहा है कि वह जल्द ही वैक्सीन भेजना शुरू कर देगी.भारत और चीन (India-China) के बीच पिछले आठ महीने से जारी गतिरोध के बीच चीनी सेना (Chinese Army) ने पूर्वी लद्दाख (Eastern Ladakh) में वास्तविक नियंत्रण रेखा (Line of Actual Control) के पास गहराई वाले क्षेत्रों से लगभग 10,000 सैनिकों को पीछे कर लिया है. हालांकि, सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनाती पहले के समान ही है और दोनों पक्षों के सैनिक उस सेक्टर के कई स्थानों पर एक दूसरे के आमने-सामने हैं.जिन हनुमा विहारी ने रविचंद्रन अश्विन के साथ मिलकर भारत को सिडनी टेस्ट में हार से बचाया, उसे बाबुल सुप्रियो (Babul Supriyo) ने क्रिकेट का हत्यारा करार दिया है. बीजेपी सांसद सुप्रियो ने भारत और ऑस्ट्रेलिया (India vs Australia) के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के दौरान दो ट्वीट किए. उन्होंने अपने ट्वीट में जहां ऋषभ पंत (Rishabh Pant) की जमकर तारीफ की. वहीं, हनुमा विहारी (Hanuma Vihari) के बारे में कहा कि उन्होंने जीत की कोशिश नहीं की. विहारी ने भारत की दूसरी व मैच की चौथी पारी में 161 गेंद पर 23 रन की नाबाद पारी खेलीपंजाब मंत्रिमंडल (Panjab Cabinet) ने पेट्रोल (Diesel), डीजल (Petrol) और अचल संपत्ति की बिक्री पर विशेष बुनियादी संरचना विकास शुल्क लगाने की सोमवार को मंजूरी दे दी. इस निर्णय का उद्देश्य राज्य भर में समग्र बुनियादी ढांचे के विकास को और गति देना है. इससे 216.16 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा.विराट कोहली (Virat Kohli) और अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) पहली बार माता-पिता बन गए हैं और उनके घर एक नन्‍हीं परी आई है. पापा बनते ही व‍िराट ने सोशल मीडिया के जरिए फैंस को ये जानकारी दी. अब व‍िरुष्‍का की इस नन्‍हीं परी की पहली तस्‍वीर समाने आई है. कोहली परिवार में इस नन्‍हीं ब‍िट‍िया के आने से सभी काफी खुश हैं. वहीं बॉलीवुड और क्र‍िकेट जगत की कई हस्तियां इस मौके पर इस जोड़ी को लगातार बधाइयां दे रहे हैं.उत्तर भारत में शीतलहर (Cold Wave) की वजह से कड़ाके की ठंड का कहर जारी है. मौसम विभाग (Weather Department) ने पहले ही चेताया था कि बारिश के बाद शीतलहर चलेगी. उधर पहाड़ों में बर्फबारी (Snowfall) रुक गई है लेकिन बर्फ की मोटी चादर के पिघलने में वक्त लगेगा. उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर के रास्ते अभी पूरी तरह बर्फ से पटे हैं. लिहाजा सामान्य आवाजाही शुरू होने में अभी वक्त लगेगा.आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती (AAP MLA Somnath Bharti) को उत्‍तर प्रदेश के अस्पतालों पर विवादित बयान देना महंगा पड़ गया है. दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है और उन्‍हें 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है. दरअसल, एमपी-एमएलए कोर्ट के जज पीके जयंत ने उनकी जमानत अर्जी खारिज करते हुए सुनवाई के लिए 13 जनवरी की अगली तारीख तय की है. फिलहाल आप विधायक अमहट जेल में रहेंगे.कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा (Bhupendra Singh Hooda) ने सोमवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (CM Manohar Lal Khattar) से कहा कि करनाल जैसे कार्यक्रम के आयोजन के बजाय वह नए कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए केंद्र को मनाएं. एक सवाल के जवाब में पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में भाजपा-जजपा सरकार (BJP-JJP Government) के खिलाफ कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाएगी. आंदोलनकारी किसानों ने रविवार को करनाल के कैमला गांव में ‘किसान महापंचायत’ के स्थल पर तोड़फोड़ की थी जहां खट्टर तीनों विवादस्पद केंद्रीय कृषि कानूनों का ‘फायदा’ बताने वाले थे.