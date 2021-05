कोरोना की दूसरी लहर में युवा हो रहे अधिक प्रभावित, यहां पढ़ें देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरें

यहां पढ़ें देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरें

पूरे देश में इस समय कोरोना संक्रमण (Coronavirus) का कहर बरप रहा है. महाराष्‍ट्र (Maharashtra) इस समय देश में कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित दूसरा राज्‍य है. मुंबई (Mumbai) शहर भी कुछ दिनों पहले कोरोना वायरस संक्रमण (Covid 19) से काफी प्रभावित था. अब मुंबई के साथ ही महाराष्‍ट्र में कोरोना नए मामलों में कमी आ रही है. इस बीच मंगलवार को केंद्र सरकार ने मुंबई में दूसरी लहर के दौरान कोरोना रोकने के लिए अपनाए गए मॉडल को लेकर महाराष्‍ट्र सरकार और बीएमसी की प्रशंसा की. कोरोना की दूसरी लहर (second COVID-19 wave) की रफ्तार कुछ राज्यों में कमजोर पड़ती दिख रही है. मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश के नौ राज्यों में अब नए मामलों में कमी आती दिख रही है. इनमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और दिल्ली जैसे जबरदस्त प्रभावित राज्य भी हैं. लेकिन संक्रामक बीमारियों के एक्सपर्ट शाहिद जमील (Shahid Jameel) का कहना है कि भले ही अभी केस कम होते दिख रहे हों लेकिन दूसरी लहर का अंत होने में अभी कुछ महीने और लगेंगे. शाहिद जमील के मुताबिक जुलाई के अंत तक दूसरी लहर का भी अंत होगा.कुछ दिनों पहले महाराष्‍ट्र में कोरोना के अधिक मामले सामने आ रहे थे. लेकिन अब प्रबंधन के सटीक इस्‍तेमाल से मुंबई में इन दिनों कोरोना का ग्राफ कुछ कम हुआ है. इसके पीछे कड़े प्रतिबंधों को भी मददगार बताया गया है. मंगलवार को स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने मुंबई में कोरोना के केस विश्‍लेषण और शहर में कोविड 19 की स्थिति में तत्‍काल सुधार के कैसे हुआ, इस पर बातचीत भी की. यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर आर्थिक रूप से खस्ताहाल हो चुके पाकिस्तान (Pakistan) ने एक बार फिर कश्मीर राग (Kashmir Issue) अलापा है. पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) ने मंगलवार को कहा कि उनका देश भारत के साथ तब तक बातचीत नहीं करेगा जब तक कश्मीर पर अपना निर्णय भारत पलट नहीं देता. इमरान खान ने यह बात आर्टिकल 370 (Article 370) समाप्ति के संदर्भ में कही है.भारत में कोरोना वायरस संक्रमण (Coronavirus) की दूसरी लहर कहर बरपा रही है. हर दिन बड़ी संख्‍या में नए मामले सामने आने के साथ ही मौतें भी अधिक हो रही हैं. इस बीच इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) ने कोरोना महामारी पर चिंता व्‍यक्‍त की है. आईसीएमआर के प्रमुख डॉक्‍टर बलराम भार्गव (Balram Bhargava) ने मंगलवार को कहा कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर में पहली के मुकाबले अधिक युवा संक्रमित हो रहे हैं. साथ ही 40 साल से अधिक उम्र वालों को भी इससे अधिक खतरा है.प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ब्रिटेन में होने वाले जी 7 सम्‍मेलन में हिस्‍सा नहीं लेंगे. उन्‍होंने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के कारण ब्रिटेन का अपना दौरा रद्द कर दिया है. यह जानकारी मंगलवार को विदेश मंत्रालय ने दी. पीएम मोदी को जी 7 सम्‍मेलन में शामिल होने के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने आमंत्रण भेजा था.विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भारत में मिले कोरोना वैरिएंट (Covid-19 Variant) को चिंता का कारण माना है. संगठन ने वैरिएंट को ग्लोबल वैरिएंट ऑफ कंसर्न ((global variant of concern)) की श्रेणी में रखा है. इस वैरिएंट को B.1.617 कहा जा रहा है. अभी इस वैरिएंट को लेकर वैज्ञानिक जांच जारी है. ये वैरिएंट अभी तक दुनिया के 17 देशों में फैल चुका है. कई देशों ने भारत से यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है.भारत बायोटेक (Bharat Biotech) ने मंगलवार को कहा कि वह 1 मई से 18 राज्यों को कोविड-19 की वैक्सीन कोवैक्सीन (Covaxin) सीधे राज्यों को भेज रहा है. इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, दिल्ली, बिहार, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं. भारत बायोटेक ने एक ट्वीट में कहा कि "1 मई से 18 राज्यों को कोवैक्सीन की सीधी आपूर्ति की जा रही है. हमारे प्रयासों से हम लगातार वैक्सीन की आपूर्ति जारी रखेंगे." कंपनी आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में वैक्सीन भेजी जा रही है.कोरोना वायरस की दूसरी लहर की मार चौतरफा पड़ रही है. एक तरफ हर दिन लाखों की संख्‍या में नए कोविड-19 संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं. वहीं, दूसरी तरफ ये अर्थव्‍यवस्‍था पर गहरी चोट कर रहा है. कोरोना वायरस के फैलने की रफ्तार को काबू करने के लिए ज्‍यादातर राज्‍यों में लॉकडाउन या कर्फ्यू जैसे उपाय किए गए हैं. इससे आर्थिक गतिविधियां थम गई हैं. वहीं, लोग संक्रमण के डर से घरों में ही बैठने को मजबूर हैं. लोगों के कहीं नहीं आने-जाने के कारण जहां रेलवे ने कई स्‍पेशल ट्रेनें रद्द (Canceled Trains) कर दी हैं तो हवाई सेवाओं (Flights) पर भी इसका असर नजर आ रहा है. सूत्रों ने बताया कि 17 मई 2021 की आधी रात से दिल्‍ली इंटरनेशन एयरपोर्ट (Delhi International Airport) का टर्मिनल-2 (T2) अस्‍थायी तौर पर बंद रहेगा.एक्टर राहुल वोहरा (Rahul Vohra) के निधन से उनकी पत्नी ज्योति तिवारी काफी सदमे में हैं. बीते रविवार को राहुल का कोरोना वायरस के चलते निधन हो गया था. राहुल वोहरा लंबे समय से कोरोना महामारी (Covid-19) की चपेट में थे. एक्टर को नेटफ्लिक्स की फिल्म 'अनफ्रीडम' (Unfreedom) में भी देखा गया था. राहुल ने दिसंबर में अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड ज्योति तिवारी से शादी की थी. ज्योति तिवारी लगातार अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर इंसाफ की मांग कर रही हैं.इंडियन प्रीमियर लीग 2021 कोरोना वायरस के चलते अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है लेकिन चेन्नई सुपरकिंग्स के फैंस अब भी आईपीएल की याद में डूबे हैं. चेन्नई सुपरकिंग्स (Chennai Super Kings) के फैंस मंगलवार को अपनी टीम को याद करते हुए बेहद इमोशनल हो गए. दरअसल चेन्नई सुपरकिंग्स ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें उसने अपने फैंस से दमदार वापसी का वादा किया है.