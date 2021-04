महाराष्ट्र में कोरोना केस में थोड़ी कमी, यहां पढ़ें देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरें

यहां पढ़ें देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरें

. दिल्ली मे बढ़ती कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या को देखते हुये केजरीवाल सरकार ने दिल्ली सरकार ने 14 प्राइवेट अस्पतालों कर पूरी तरह से कोरोना अस्पताल घोषित कर दिया है. अगले आदेश तक ये अस्पताल किसी भी गैर कोरोना मरीज को भर्ती नहीं कर सकेंगे. इनमें अपोलो अस्पताल, सर गंगा राम अस्पताल, होली फैमिली, महाराजा अग्रसेन, मैक्स शालीमार बाग, फोर्टिस शालीमार बाग, मैक्स साकेत, वैंकेटेश्वर, श्री बालाजी एक्शन, जयपुर गोल्डन, माता चानन देवी, पुष्पावती सिंगानिया, मनिपाल और सरोज सुपर स्पेशलिटी अस्पताल शामिल हैं. भारत कोरोना वायरस की दूसरी लहर से जूझ रहा है. देश के हर राज्‍य में त्राहिमाम मचा है. रोजाना रिकॉर्ड स्‍तर के संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं. भारत अब दुनिया में कोरोना वायरस से प्रभावित देशों की सूची में दूसरे नंबर पर आ गया है. इस बीच, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम घेबियस ने सोमवार को कहा कि अभी महामारी की जंग आसान नहीं है. इसपर जीत हासिल करने में अभी लंबा समय लग सकता है.मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज ही दिल्ली में कोरोना के मामलों की समीक्षा की थी, जिसके बाद कहा था कि जल्द ही दिल्ली के कुछ अस्पतालों को सिर्फ कोरोना के लिए आरक्षित किया जाएगा. दिल्ली सरकार ने 6 सरकारी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए बेड बढ़ाए हैं. इनमें से चार को पूरी तरह से कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित किया गया. यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर टेड्रोस एडनॉम घेबियस ने कहा कि वैक्‍सीनेशन के साथ ही मास्‍क और सोशल डिस्‍टेंसिंग ही महामारी से बचाव का एक मात्र उपाय है. विश्‍व स्‍तर पर अब तक 780 मिलियन लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है. लेकिन इसके बावजूद कोविड से बचाव के लिए मास्‍क पहनना और सोशल डिस्‍टेंसिंग का पालन करना जरूरी है.पंजाब किंग्स (Punjab Kings) ने आईपीएल (2021) में शानदार शुरुआत की है. टीम ने टी20 लीग के अपने मैच में राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) को रोमांचक मुकाबले में 4 रन से मात दी. पंजाब ने पहले खेलते हुए 6 विकेट पर 221 रन बनाए. जवाब में राजस्थान की टीम ने 7 विकेट पर 217 रन ही बना सकी. राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन (Sanju Samson) ने शानदार 119 रन बनाए. लेकिन वे टीम को जीत नहीं दिला सके. यह उनका आईपीएल का तीसरा शतक है. बतौर कप्तान पहले ही मैच में शतक लगाने वाले वे आईपीएल के पहले खिलाड़ी बने.देश के कई राज्‍यों में कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus Epidemic) का कहर बढ़ता ही जा रहा है. हर रोज संक्रमण के डराने वाले केस सामने आ रहे हैं. हालांकि कोरोना से सबसे ज्‍यादा प्रभावित राज्‍य महाराष्‍ट्र से आज थोड़ी राहत भरी खबर आई है. यहां पर रोजाना आने वाले कोरोना के आंकड़े में थोड़ी कमी आई है. वहीं, देश की राजधानी दिल्‍ली में एक दिन में अब तक के सबसे ज्‍यादा 11 हजार से ज्‍यादा नए केस सामने आए हैं.पंचायत चुनाव को लेकर मेरठ में कल यानी कि 13 अप्रैल से नामांकन शुरू हो रहे हैं. पन्द्रह अप्रैल तक नामांकन होंगे और 26 अप्रैल को मतदान होगा. चुनाव को लेकर आजकल तकरीबन दस हजार से भी ज्याद मतदान कार्मिकों को ट्रेनिंग दी जा रही है. लेकिन इसे आप क्या कहेंगे कि ड्यूटी कटवाने के लिए मतदान कार्मिक एक से बढ़कर एक बहाने बना रहे हैं.रूस ने सोमवार को उम्मीद जताई कि उसके कोविड रोधी टीके 'स्पुतनिक वी' को भारत के औषधि महानियंत्रक (DCGI) से मंजूरी मिलने की प्रक्रिया जल्द पूरी होगी. इससे पहले, आज एक विशेषज्ञ समिति ने भारत में 'स्पुतनिक वी' के आपात इस्तेमाल की मंजूरी की सिफारिश की. रूसी राजदूत निकोलय कुदाशेव ने ट्वीट किया, 'हमने इस रिपोर्ट को देखा है कि विशेषज्ञों की समिति ने भारत में स्पुतनिक वी के इस्तेमाल की सिफारिश की है.'दाे पहिया वाहन (Two wheeler) चालकाें काे अब हेलमेट (Helmet) खरीदने की जरूरत नहीं हाेगी. खासताैर पर अगर आप राजस्थान (Rajasthan) में रहते है ताे बिलकुल भी नहीं. आप साेच रहें हाेंगे हेलमेट पहनना अनिवार्य है ताे बिना खरीदे कैसे संभव हाेगा. दरअसल, राजस्थान ट्रांसपाेर्ट मिनिस्टर प्रताप सिंह खाचरियावास उस प्रपाेजल काे हरी झंडी दे दी है, जिसमें अब दाेपहिया वाहन काे बेचते समय डीलर काे फ्री में हेलमेट प्रदान करना हाेगा. इस बारे में जानकारी देते हुए प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि डीलर्स काे टू व्हीलर ड्राइवर की सुरक्षा काे ध्यान में रखते हुए फ्री हेलमेट देने का निर्देशित कर दिया गया है.उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की ओर से सम्मलित राज्य/ प्रवर अधीनस्थ परीक्षा पीसीएस का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया गया है. इसमें टॉप टेन लिस्ट भी जारी की गई है जिसमें संचिता को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ हैजब से कूकी गुलाटी की फिल्म 'द बिग बुल (The Big Bull)' की जानकारी लोगों तक पहुंची है, तब से ही दर्शक "स्कैम 1992" से उसकी तुलना में लगे हुए हैं और इसका शिकार हुए हैं अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan). हर्षद मेहता के बारे में 40 के पार वाले लोग जानते हैं और 50 के पार वाले उसके कारनामों से पैसा कमा चुके हैं. दुर्भाग्य ये है कि हर्षद का स्कैम, अष्टभुजाधारी था और हर्षद की प्रेस कांफ्रेंस की मानें तो तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हाराव भी इसमें शामिल थे. पद्मश्री पत्रकार सुचेता दलाल और उनके पति देबाशीष बासु ने मिलकर भारत के कुछ फाइनेंशियल स्कैम्स पर किताब लिखी थी, जो आधार बनी है हर्षद मेहता कृत "स्कैम 1992" की और कूकी गुलाटी कृत "द बिग बुल" की.छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. राज्य में बीते 24 घंटे में कोरोना (Corona) के 13,576 नए मरीज मिले है. 24 घंटे में रिकॉर्ड 107 लोगों की हुई मौत (Death) हुई है. राजधानी रायपुर में सर्वाधिक 3442 नए कोरोना के मरीज मिले है. वहीं दुर्ग में 1591 नए मरीज मिले हैं. वहीं पिछले 24 घंटे में 4436 लोगों ने कोरोना को मात दी है. नये आंकडों के अनुसार राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्याअब 98, 856 हो गई है. इसी के साथ ही कुल पीड़ितों की संख्या 45, 6873 हो गई है. कोरोना से अब तक प्रदेश में 5031 लोगों की मौत हो चुकी है. अब तक 352986 मरीज रिकवर हुये हैं.