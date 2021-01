कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट ने बनाई कमिटी, किसान बोले- हमें स्वीकार नहीं; यहां पढ़ें देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरें

यहां पढ़ें देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरें

कोरोना वायरस संक्रमण (Coronavirus) के खिलाफ 16 जनवरी से देश में टीकाकरण कार्यक्रम (Covid-19 Vaccination) शुरू हो रहा है और केंद्र सरकार ने मंगलवार को साफ कर दिया कि आपात इस्तेमाल के लिए मंजूर की गईं दो वैक्सीन में से विकल्प चुनने का ऑप्शन नहीं होगा. टीकाकरण कार्यक्रम के पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा. नए कृषि कानूनों (Farm Laws)का विरोध कर रहे किसान संगठनों (Farm Unions) ने गतिरोध तोड़ने के लिए उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) द्वारा नियुक्त समिति को मंगलवार को मान्यता नहीं दी और कहा कि वे समिति के समक्ष पेश नहीं होंगे और अपना आंदोलन जारी रखेंगे. भारत (India) ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (United Nations Security Council) से कहा कि आतंकवादी या आतंकवादी संगठन (Terrorist & Terrorist Organization) पर पाबंदी लगाए जाने की राह में अड़ंगा लगाने की प्रवृत्ति बंद होनी चाहिए. भारत ने परोक्ष रूप से चीन (China) का हवाला दिया, जिसने जैश-ए-मोहम्मद (Jaish-E-Mohammad) के प्रमुख मसूद अजहर (Masood Azhar) को वैश्विक आतंकवादी (Global Terrorists) घोषित कराने के भारत के प्रयासों को बार-बार बाधित करने की कोशिश की थी.स्वास्थ्य मंत्रालय, नीति आयोग और आईसीएमआर की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि वैक्सीन के दो टीकों के बीच 28 दिन का अंतर होगा और उम्मीद है कि दूसरा टीका लगने के 14 दिन बाद वैक्सीन से शरीर को सुरक्षा मिल सकेगी. मंत्रालय की ओर से कहा गया कि जिस दिन व्यक्ति को वैक्सीन लगने वाली होगी, उसके एक दिन पहले उसे मैसेज मिलेगा. अधिकारियों ने कहा कि कोविन (Co-WIN) ऐप पर 1 करोड़ से अधिक लोगों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं. कोविन ऐप के जरिए ही पूरे टीकाकरण कार्यक्रम को 16 जनवरी से देश भर में संचालित किया जाएगा. यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर नए कृषि कानूनों (Farm Laws)का विरोध कर रहे किसान संगठनों (Farm Unions) ने गतिरोध तोड़ने के लिए उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) द्वारा नियुक्त समिति को मंगलवार को मान्यता नहीं दी और कहा कि वे समिति के समक्ष पेश नहीं होंगे और अपना आंदोलन जारी रखेंगे. सिंघू बॉर्डर (Singhu Border) पर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए किसान नेताओं (Farmer Leaders) ने दावा किया कि शीर्ष अदालत द्वारा गठित समिति के सदस्य ‘‘सरकार समर्थक’’ हैं.विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, ‘‘हमें इस लड़ाई में दोहरा मापदंड नहीं अपनाना चाहिए. आतंकवादी आतंकवादी हैं. अच्छे या बुरे आतंकवादी नहीं होते. जो ऐसा मानते हैं उनका अपना एजेंडा है और जो उन्हें छिपाने का काम करते हैं वह भी दोषी हैं. ’’ उन्होंने कहा, ‘‘हमें आतंकवाद रोधी और पाबंदी से निपटने के लिए समितियों के कामकाज में सुधार करना होगा. पारदर्शिता, जवाबदेही और कदम उठाया जाना समय की मांग है. बिना किसी कारण के सूचीबद्ध करने के अनुरोध पर रोक लगाने की प्रवृत्ति बंद होनी चाहिए. यह हमारी सामूहिक एकजुटता की साख को ही कम करता है. ’’उद्योगपति रतन टाटा (Industrialist Ratan Tata) अपनी सादगी और मानवता के लिए ज्यादा जाने जाते हैं. हाल ही में उन्होंने एक बार फिर ऐसी ही मिसाल पेश की है. रतन टाटा की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही है. इस तस्वीर को जो भी देख रहा है वो रतन टाटा की तारीफ कर रहा है. दरअसल वह अपने एक पूर्व कर्मचारी का हाल चाल जानने अचानक उसके घर पहुंच गए जो लंबे समय से बीमार चल रहे थे.बिहार की राजधानी पटना (Patna) के पुनाइचक इलाके में मंगलवार रात भरे बाजार में बदमाशों ने इंडिगो (Indigo) के स्टेट हेड रूपेश सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी. रूपेश अपने ऑफिस से लौट रहे थे. इसी दौरान मोटरसाइकिल पर आए बदमाशों ने उन पर गोलियां बरसा दीं. वारदात में रूपेश घायल हो गए. उन्हें आनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया. वारदात के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. फोर्स के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए.ऑस्ट्रेलिया और भारत (India vs Australia) के बीच चौथा क्रिकेट टैस्ट मैच के होने पर छाई धुंध छंट गई है. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (Cricket Australia) ने जैसे ही बयान जारी किया कि मेहमान टीम मंगलवार को सिडनी से ब्रिस्बेन के लिए रवाना हो रही है, वैसे ही उन अटकलबाजों के लिए कहने को कुछ बचा नहीं. हालांकि, चौथा मैच हो पाने या न होने पाने का संशय बिल्कुल ही फिजूल की अटकल भी नहीं थी. ब्रिस्बेन में कोरोना (Covid-19 in Brisbane) के ब्रिटेन संस्करण का वायरस मिलने के बाद वहां कोरोना से बचाव के कड़े प्रावधान लागू होने की खबर मीडिया में आ गई थी. बहरहाल अब भारतीय टीम (Indian Cricket Team) के ब्रिस्बेन जाने की खबर के बाद यह तो तय हो गया कि चाैथा मैच अपने निर्धारित कार्यक्रम के हिसाब से होगा.राजस्थान (Rajasthan) में मंगलवार को 626 और पक्षी मरे पाए गए. इसके साथ राज्य में बर्ड फ्लू (Bird Flu) से प्रभावित जिलों की संख्‍या बढ़कर 16 हो गई है. दरअसल झुंझुनूं जिले से जांच के लिए भेजे गये पांच पक्षियों के सैंपल संक्रमित पाये गये हैं. हालांकि राहत की बात यह है कि जांच में भरतपुर और जोधपुर (Jodhpur) से भेजे गये सैंपल में संक्रमण नहीं पाया गया है.हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (Haryana CM Manohar Lal Khattar) और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला (Deputy CM Dushyant Chautala) केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah) से मुलाकात करने के लिए गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) पहुंचे. गृहमंत्री से मुलाकात के बाद हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा, हमारी सरकार अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा करेगी.सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) में मंगलवार को पिछले साल सितंबर में बनाए गए तीन कृषि कानूनों (Farm Law 2020) की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई और शीर्ष अदालत ने तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगा दी है. आज की सुनवाई पूरी हो गई है और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए तीनों कानूनों के अमल पर रोक लगा दी है. साथ ही एक कमेटी का भी गठन कर दिया है.भारत की स्‍टार बैडमिंटन खिलाड़ी सायना नेहवाल (Saina Nehwal ) और एचएस प्रणॉय के कोविड-19 के लिए पॉजिटिव पाए जाने के कुछ घंटों बाद ही उनका अगला परीक्षण नेगेटिव आ गया, जिससे इन दोनों का थाईलैंड ओपन में खेलने का रास्ता भी साफ हो गया. पहले इस टूर्नामेंट से उन्हें बाहर कर दिया गया था. विश्व बैडमिंटन महासंघ (बीडब्ल्यूएफ) और भारतीय बैडमिंटन संघ (बाइ) ने इस घटनाक्रम की पुष्टि की. बाइ ने बयान में कहा कि सायना नेहवाल और एचएस प्रणॉय का कोविड-19 के लिए किया गया चौथे दौर का परीक्षण नेगेटिव आया है और इन दोनों शटलर को योनेक्स थाईलैंड ओपन में भाग लेने की स्वीकृति मिल गई है.