कोवैक्सीन को जल्द मिलेगा अप्रूवल! यहां पढ़ें देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरें

यहां पढ़ें देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरें

भारत की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन (Covaxin) के अप्रूवल से संबंधित सभी जरूरी डॉक्यूमेंट विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) में जमा करा दिए गए हैं. इसकी जानकारी फार्मा कंपनी भारत बायोटेक ने दी है. कंपनी ने बताया है-WHO के इमरजेंसी यूज लाइसेंस के लिए 9 जुलाई को सभी जरूरी डॉक्यूमेंट जमा करा दिए गए हैं. अब विश्व स्वास्थ्य संगठन में इसका रिव्यू किया जाएगा.उत्तर प्रदेश एटीएस ने रविवार को एक बड़े आतंकी मॉड्यूल को तोड़ते हुए अलकायदा से संबंधित दो आतकंवादियों को गिरफ्तार किया. अब सोमवार को सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बड़ा खुलासा हुआ है. गिरफ्तार किए गए आतंकियों में से एक ने पूछताछ के दौरान बताया कि वो अपने हैंडलर से करीब डेढ़ साल पहले संपर्क में आया था और उसे सामान्य तौर पर मिलने वाली चीजों से बम बनाने के लिए बोला गया था.कोवैक्सीन को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और भारत-बायोटेक ने साथ मिलकर बनाया है. इससे पहले कोवैक्सीन के तीसरे फेज के ट्रायल डेटा को विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से तारीफ मिली थी. दरअसल WHO की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने कहा था कि कोवैक्सीन का तीसरे फेज का ट्रायल डेटा अच्छा है. उन्होंने कहा था कि कोवैक्सीन की प्री-सबमिशन बैठक 23 जून को हुई थी और डेटा इकट्ठा किया जा रहा है.काकोरी इलाके से गिरफ्तार किए गए इन दोनों आतंकियों को एटीएस ने कोर्ट में पेश किया जहां से उन्हें 14 दिन की रिमांड पर एटीएस को सौंप दिया गया है. जानकारी के अनुसार मुख्य आरापी डिप्लोमा होल्डर है और पहले एक लैब तकनीशियन के तौर पर काम कर रहा था. बाद में उसने एक बैट्री की दुकान पर भी काम किया था.भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी (Mehul Choksi) को डॉमिनिका कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है. अब उसे इलाज के एंटीगा भेजा जाएगा. समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक मेहुल को मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत दी गई है. स्वास्थ्य बेहतर होने के बाद उसे डॉमिनिका वापस लौटना पड़ेगा.जैकी चैन (Jackie Chan) दुनियाभर में अपने एक्शन और कॉमेडी से भरपूर फिल्मों के लिए जाने जाते हैं. अब वे सत्ता का स्वाद चखना चाहते हैं. दरअसल, उन्होंने बीजिंग में हुए एक सेमिनार में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना (Communist Party of China) में शामिल होने की इच्छा जताई है. चीन की यह सत्तारूढ़ पार्टी हांगकांग में लोकतंत्र समर्थकों पर जुल्म ढा रही है, जिसका एक्टर ने समर्थन किया था. इस वजह से उनकी आलोचना भी हुई थी.पेट्रोल डीजल से लेकर घरेलू सामानों की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने देश की 24 अलग-अलग शहरों और राजधानियों में 15 जुलाई और उससे पहले हल्ला बोलने का फैसला किया है. कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता महंगाई के खिलाफ अलग-अलग राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस दौरान महंगाई को लेकर मोदी सरकार के मोर्चा खोलेंगे.कोरोना मरीजों (Corona patients) की संख्या लगातार कम होने के बाद अब सरकार ने लॉक डाउन के नियमों में कुछ और रियायत दी है. अब प्रदेश में शादी समारोह में 100 लोग और अंतिम संस्कार में 50 लोग शामिल हो सकेंगे. बाजार रात 10 बजे तक खुलने की अनुमति दी जाएगी. बड़ी बात ये है कि अब सिनेमा घरों का संचालन भी शुरू होगा. हालांकि 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही अभी सिनेमाघर खुलेंगे. रेस्टोरेंट पर लगा प्रतिबंध भी हटा लिया गया है. अब 100% क्षमता से रेस्टोरेंट खुल सकेंगे.इंग्लिश काउंटी चैम्पियनशिप (County Cricket) में सरे का प्रतिनिधित्व कर रहे भारतीय टीम के ऑफ स्पिनर आर अश्विन (R Ashwin) समरसेट के खिलाफ 43 ओवर की गेंदबाजी में सिर्फ एक विकेट ले सके. इस चार दिवसीय मैच में समरसेट की टीम सोमवार को दूसरे दिन के खेल के दौरान 148.5 ओवर में 429 रन पर आउट हो गई. अश्विन इस समय टीम इंडिया (Team India) के साथ इंग्लैंड दौरे पर हैं. वे काउंटी में सिर्फ एक मैच में उतर रहे हैं.केंद्रीय वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने वित्‍त वर्ष 2021-22 के बजट भाषण में सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) में सरकार की कुछ हिस्‍सेदारी बेचने का ऐलान किया था. उन्‍होंने कहा था कि एलआईसी में सरकारी हिस्‍सेदारी आईपीओ के जरिये बेची जाएगी. इसके बाद से निवेशक एलआईसी के आईपीओ (LIC IPO) का लगातार इंतजार कर रहे हैं. अब आर्थिक मामलों की केंद्रीय समिति (CCEA) ने एलआईसी के आईपीओ के प्‍लान को मंजूरी दे दी है. इससे आईपीओ की लॉन्चिंग का रास्‍ता साफ हो गया है. एलआईसी के आईपीओ को पिछले हफ्ते सीसीईए की मंजूरी के बाद माना जा रहा है कि मार्च 2022 में निवेशकों का इंतजार खत्‍म हो सकता है. दूसरे शब्‍दों में कहें तो निवेशकों को मार्च 2022 में एलआईसी के आईपीओ में पैसे लगाकर मोटी कमाई (earn money) करने का मौका मिल सकता है.योगी आदित्यनाथ ने न्यूज 18 को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बहुत अहम बातें कही हैं. सीएम योगी आदित्यनाथ ने AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के दिए उस बयान पर कड़ी टिप्पणी की है, जिसमें ओवैसी ने कहा था कि चाहे जो हो जाए 2022 में योगी आदित्यनाथ को सीएम नहीं बनने देंगे. इस बाबत न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमिश देवगन ने जब पूछा तो योगी आदित्यनाथ ने ओवैसी पर तगड़ी चोट की.रूस की नोवोसिबिर्स्क स्टेट यूनिवर्सिटी की प्रयोगशाला के प्रमुख और रूसी विज्ञान अकादमी (RAS) के संबंधित सदस्य सर्गेई नेत्सोव ने बताया कि रूस के स्पुतनिक वी (Sputnik-V) सहित वायरल वेक्टर और एमआरएनए टीके कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन डेल्टा के खिलाफ कारगर हैं. सर्गेई नेत्सोव ने कहा- यूके, यूएस और अन्य देशों के आंकड़ों के अनुसार, हमारे स्पुतनिक वी सहित एमआरएनए और वेक्टर टीके, डेल्टा पर कारगर हैं. ये टीके कोरोना के खिलाफ 95 प्रतिशत और डेल्टा स्ट्रेन के खिलाफ 90% सुरक्षा देते हैं. उन्होंने कहा कि पहले से विकसित टीकों का उपयोग किया जाना चाहिए क्योंकि वे काफी प्रभावी हैं.