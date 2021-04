आरसीबी ने 7 साल बाद शुरुआती दोनों मैच जीते, यहां पढ़ें देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरें

यहां पढ़ें देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरें

नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने बुधवार को कहा कि इसमें आश्चर्य की बात नहीं है कि चीन हिंद महासागर क्षेत्र में कदम रख रहा है क्योंकि उसके ऊर्जा स्रोत, बाजार एवं संसाधन पश्चिम में स्थित हैं. रायसीना डॉयलॉग में अपने संबोधन में उन्होंने यह भी कहा कि नौसेना हिंद-प्रशांत की सुरक्षा एवं स्थायित्व में योगदान के लिए अपनी भूमिका के लिए तैयार है. उन्होंने इस संदर्भ में वैश्विक मंच पर विश्वास से भरे देश के रूप में भारत के उभरने का जिक्र किया.बेलगाम कोरोना संक्रमण (Coronavirus) से महाराष्‍ट्र के हालात दिन-प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं. रोजाना डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं. राज्‍य में बुधवार को भी महामारी के 58,952 नए केस सामने आए और इस दौरान 278 मरीजों की मौत हो गई. संक्रमण की बेकाबू रफ्तार को कम करने के लिए राज्‍य में बुधवार रात 8:00 बजे से सख्‍त कर्फ्यू लागू हो गया, जो 1 मई सुबह 7 बजे तक प्रभावी रहेगा.चतुष्कोणीय गठबंधन के बीच सैन्य सहयोग की संभावना के बारे में पूछे जाने पर एडमिरल सिंह ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया लेकिन कहा कि ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिससे नौसेना नहीं निपट सकती है और उसकी इस गठबंधन के सदस्य देशों की नौसेनाओं के साथ मजबूत साझेदारी है. पिछले महीने भारत, अमेरिका, जापान और आस्ट्रेलिया के इस चतुष्कोणीय गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व ने ऐसे वक्त में हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का निश्चय किया था जब चीन इस क्षेत्र में अपना सैन्य दबदबा बढाता जा रहा है. यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर मुख्‍यमंत्री उद्धव ठाकरे की 'ब्रेक द चेन' मुहिम के तहत राज्‍य में 15 दिनों का सख्‍त कर्फ्यू लागू हो गया है. राज्‍य में रात 8:00 बजे से सुबह 7:00 बजे तक मिली लॉकडाउन लागू रहेगा. उद्धव ठाकरे ने मंगलवार रात सोशल मीडिया के माध्यम से राज्य की जनता को अपने संबोधन में घोषणा की थी कि लोगों की आवाजाही और गैर-आवश्यक सेवाओं पर रोक लगायी जाएगी.सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) को चेन्नई में लगातार पांचवीं हार मिली. रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) ने आईपीएल (IPL 2021) के अपने दूसरे मुकाबले में हैदरबाद को 6 रन से हराया. मैच में (RCB vs SRH) में आरसीबी ने पहले खेलते हुए 8 विकेट पर 149 रन बनाए. जवाब में हैदराबाद की टीम 9 विकेट पर 143 रन ही बना सकी. हैदराबाद की यह लगातार दूसरी हार है. पहले मैच में उसे केकेआर से हार मिली थी. आरसीबी की यह लगातार दूसरी जीत है. टीम ने लीग के ओपनिंग मुकाबले में मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हराया था. टीम ने 7 साल बाद लगातार दो शुरुआती मुकाबले जीते. एक दिन पहले इसी मैदान पर एक नाटकीय मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने केकेआर को 10 रन से हराया था. इस मैच में भी मुंबई ने शानदार वापसी की थी.भारत में बुधवार को रिकॉर्ड 1 लाख 84 हजार नए मामले (New Covid Cases) सामने आए. देश में कुल मरीजों की संख्या अब 1.38 करोड़ हो चुकी है. एक्टिव की संख्या (Active Cases) 13 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है. दरअसल महामारी की दूसरी लहर (Second Wave Of Covid-19) में आम-खास सभी लोग तेजी के साथ संक्रमित हो रहे हैं. कई राज्यों के प्रमुख नेता अब तक कोरोना संक्रमित हो चुके हैं.दिल्ली के उत्तम नगर में तैनात एक कांस्टेबल की कुछ लोग बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं. ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है. वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है. जानकारी के मुताबिक, ये घटना 1 अप्रैल की बताई जा रही है. संजय गुप्ता नाम के व्यापारी को सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली पुलिस की दो सिपाही PSO के रूप में दिए गए हैं. वीडियो में दिख रहा सिपाही, जिसका नाम सुशील है, ये संजय गुप्ता का पुराना PSO है.उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद बढ़ते हुये कोरोना के संक्रमण (corona infection ) के चलते गाजियाबाद के अपर जिला अधिकारी नगर शैलेन्द्र सिंह ने सभी साप्ताहिक बाजारों पर रोक लगा दी है यानि बंद करने का फैसला किया है. आदेश में कोई तारीख नहीं बताई गई है कि कब तक बाजार बंद रहेंगे. एनसीआर में बढ़ते कोरोना संक्रमण सबसे पहले गाजियाबाद और नोएडा में धारा 144 लगाई गई थी. अब जबकि संक्रमण की रफ्तार ज्यादा तेज हो गई है. ऐसे में साप्ताहिक बाजारों पर रोक लगा दी गई हैं.त्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में पहले चरण का मतदान आज यानी गुरुवार को होगा. राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में आंकड़े जारी कर दिए हैं. 18 जिलों में 51 हजार 176 पोलिंग बूथों पर कल मतदान होगा. इसमें 18 जिलों के 3 करोड़ 16 लाख 46 हजार 162 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे.फायर्स में रिसर्च हेड गोपाल कवाली रेड्डी ने कहा कि आने वाले समय में कोरोना वायरस टीकाकरण की सफलता, उम्मीद से बेहतर आर्थिक परिदृश्य और अधिक आय जैसे कारकों का एसआईपी पर प्रभाव रहेगा. उन्होंने कहा कि जीएसटी कलेक्शन, ऑटो और आवासीय बिक्री जैसे सकारात्मक इंडीकेटर्स के अलावा बीच बीच में लगने वाले लॉकडाउन के साथ ही आईआईपी और मुद्रास्फीति आंकड़े चालू वित्त वर्ष के दौरान आर्थिक प्रगति को प्रभावित कर सकते हैं.बिहार में EVM से पंचायत चुनाव कराने को लेकर दिल्ली में बुधवार को भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक हुई. पंचायत चुनाव ईवीएम से कराए जाएं, इस पर मंथन हुआ. मीटिंग में ईवीएम बनाने वाली कंपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने आयोग के समक्ष बिहार पंचायत चुनाव में जो मशीनें मांगी जा रही हैं, उसमें असमर्थता जता दी है. कंपनी के असमर्थता जताने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग अब प्लान बी से चुनाव कराने पर विचार शुरू कर दिया है.इन दिनों महाराष्ट्र बुरी तरह से कोरोना वायरस (Coronavirus) की चपेट में और ऐसे में बॉलीवुड एक्टर राहुल रॉय (Rahul Roy) के पोस्ट ने सभी को परेशान कर दिया है. दरअसल, राहुल रॉय ने एक इंस्टा पोस्ट के जरिए अपनी कोविड की कहानी शेयर की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि कोविड के लिए कराई गए उनकी आरटीपीआर टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जबकि दूसरी एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट निगेटिव आई. अब राहुल रॉय इस बात को लेकर बहुत परेशान हैं और अपने पोस्ट में एक जरूरी सवाल खड़े किए हैं.