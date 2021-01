31 जनवरी तक ब्रिटेन से लौटने वालों को रहना होगा क्वारंटीन, यहां पढ़ें देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरें

यहां पढ़ें देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरें

केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा है कि वैक्सीन को विकसित करने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (Serum Institute of India) और भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमेटिड (Bharat Biotech International Limited) को ही नुकसान ही भरपाई करनी होगी. वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय से जारी बयान के मुताबिक दोनों डोज एक ही वैक्सीन (Same Vaccine) के लेने होंगे. अलग-अलग कंपनी की वैक्सीन का प्रयोग नहीं किया जाएगा. मसलन अगर कोवैक्सीन (Covaxin) का पहला डोज दिया गया है तो दूसरा डोज भी इसी का लेना होगा. इसके साथ ही अब 31 जनवरी तक जो भी यात्री यूके से दिल्ली आएंगे, उन्हें 14 दिनों तक क्वॉरंटाइन (quarantine) रहना होगा. दिल्ली सरकार ने यह फैसला कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लिया है.देशभर में कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम (Corona vaccination Programme) 16 जनवरी से शुरू होने वाला है. वैक्सीनेशन शुरू होने से पहले केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. गुरुवार को केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन कोविशील्ड (Covishield) और कोवैक्सीन (Covaxin)के इमरजेंसी यूज की मंजूरी दी है. अगर इन वैक्सीन के जरिए किसी को किसी तरह का नुकसान होता है तो सरकार उसकी क्षतिपूर्ति नहीं करेगी. सरकार की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा है कि वैक्सीन को विकसित करने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (Serum Institute of India) और भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमेटिड (Bharat Biotech International Limited) को ही नुकसान ही भरपाई करनी होगी. यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर केंद्र की तरफ से राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को भेजे गए पत्र में कोवैक्सीन और कोविशील्ड के बारे में फैक्टशीट साझा की गई है. इस फैक्टशीट में वैक्सीन के डोज, कोल्ड स्टोरेज, विरोधाभाष जैसी कई जानकारियां साझा की गई हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस फैक्टशीट को हर स्तर पर काम करने वाले मैनेजर्स या फिर वैक्सिनेशन प्रोग्राम को हैंडल करने वाले अधिकारियों तक इसे पहुंचाने का आदेश दिया है.. दिल्ली सरकार (Delhi government) ने यूनाइटेड किंगडम (United Kingdom) से दिल्ली आने वाले मुसाफिरों के लिए जारी अपने निर्देशों में संशोधन किया है. अब 31 जनवरी तक जो भी यात्री यूके से दिल्ली आएंगे, उन्हें 14 दिनों तक क्वॉरंटाइन (quarantine) रहना होगा. दिल्ली सरकार ने यह फैसला कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लिया है.उत्तर भारत में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है. हर रोज़ तापमान में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की जा रही है. मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक फिलहाल इस शीतलहर से राहत मिलने वाली नहीं है. IMD के मुताबिक पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों से मैदानी इलाकों में चल रही ठंडी उत्तर-पश्चिमी हवाओं के कारण उत्तर भारत में तापमान और गिर गया है. राष्ट्रीय राजधानी में न्यूनतम तापमान गुरुवार को गिरकर 1.8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया.संसद का बजट सेशन (Budget Session) 29 जनवरी से शुरू होगा. सेशन के दौरान 1 फरवरी को संसद में फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का आम बजट पेश किया जाएगा. लोकसभा सचिवालय के बयान के मुताबिक, दो हिस्सों में चलने वाला बजट सेशन 8 अप्रैल तक चलेगा. बजट सेशन का पहला चरण 29 जनवरी से 15 फरवरी तक चलेगा जबकि दूसरा चरण 8 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा.सोशल मीडिया पर अपनी विवादास्पद पोस्ट की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने अपनी अगली फिल्म 'मणिकर्णिका रिटर्न्स: द लीजेंड ऑफ दिद्दा (Manikarnika Returns: The Legend of Didda)' की घोषणा कर दी है. इस घोषणा के बाद से उनकी फिल्म के साथ-साथ ‘दिद्दा’ पर भी जबर्दस्त चर्चा छिड़ गई है. लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर ‘दिद्दा’ कौन थीं और उन्हें इतिहास में किस बात के लिए याद किया जाता है.Itel भारत में 15 जनवरी यानी आज अपने एक और धांसू फोन को लॉन्च करने जा रही है. आईटेल इस स्मार्टफोन को सिर्फ 7 हजार रुपये कीमत में लॉन्च करने जा रहा है. इसमें कंपनी बड़ी डिस्प्ले और दमदार बैटरी के साथ ट्रिपल रियर कैमरा समेत कई अन्य फीचर्स देनी वाली है. आइटेल का यह स्मार्टफोन प्रीमियम डिजाइन के साथ ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ पेश किया जाएगा. बजट स्मार्टफोन की कैटेगरी में itel की पकड़ काफी मजबूत है. पांच साल से भी कम में itel ने भारत में सात करोड़ से अधिक ग्राहक बना लिए हैं. आइए जानते हैं आइटेल के इस नए मोबाइल की खास बातें.जो बाइडन के अमेरिकी राष्ट्रपति पद के शपथग्रहण कार्यक्रम में हॉलीवुड के दिग्गज कलाकारों का परफॉर्मेंस भी देखने को मिलेगा. मशहूर पॉप सिंगर लेडी गागा (Lady Gaga) और जेनिफर लोपेज (Jennifer Lopez) अपनी शानदार प्रस्तुतियों से 20 जनवरी को होने वाले इस कार्यक्रम में समां बांधेंगी. लेडी गागा ने चुनाव प्रचार के दौरान भी खुलकर बाइडन का समर्थन किया था.आरबीआई (RBI) के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन (Raghuram Rajan) का कहना है कि सरकार को भारतीय इक्विटी बाजारों के उच्चतम स्तर पर होने का लाभ उठाते हुए पीएसयू (PSU) में हिस्सेदारी बेचना चाहिए और खर्च की प्राथमिकता इस तरह तय करनी चाहिए कि इकोनॉमी (Economy) फिर पटरी पर लौटे. उन्होंने कहा कि एक अप्रैल से शुरू होने वाले वित्त वर्ष के बजट में गरीब परिवारों और छोटे तथा मझोले उद्यमों को राहत देनी चाहिए और इसके बाद इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए ध्यान देना चाहिए. उन्होंने बताया, ''सरकार को खर्च की प्राथमिकता तय करनी होगी, जैसे गरीब परिवारों और छोटे कारोबारियों को राहत पहुंचाई जाए.''रेल मंत्रालय (Ministry of Railways) के तहत काम करने वाली रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (RLDA) नई दिल्‍ली रेलवे स्‍टेशन (NDLS) की पुनर्विकास परियोजना पर एक ऑनलाइन रोडशो (Online Roadshow) कर रही है. ये ऑनलाइन रोडशो 14 जनवरी यानी आज शुरू हो चुका है और 19 जनवरी 2021 तक चलेगा. रेल मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) ने ट्वीट कर बताया कि नई दिल्‍ली रेलवे स्‍टेशन के पुनर्विकास के बाद लोगों को यहां अंतरराष्‍ट्रीय स्‍तर की सुविधाएं (World-Class Facilities) मिलेंगी.