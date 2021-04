जल्दी खत्म होने जा रहा है हरिद्वार कुंभ? यहां पढ़ें देश-दुनिया की 10 बड़ी खबरें

यहां पढ़ें देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरें

कोरोना वायरस (Coronavirus in India) की चौथी लहर ने दिल्ली को बेहाल कर दिया है. दरअसल राजधानी में 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच संक्रमण के मामलों में 417.32 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है, जोकि महाराष्ट्र और मुंबई में दर्ज किए जा रहे संक्रमण के मामलों के मुकाबले काफी ज्यादा है.कोरोना के बढ़ते संक्रमण और हरिद्वार कुंभ (Haridwar Kumbh) में हर दिन मिल रहे संक्रमित संतों व श्रद्धालुओं को देखते हुए अब आयोजन के जल्दी खत्‍म होने की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है. इसी चर्चा के बीच गुरुवार को निरंजनी अखाड़े ने कुंभ की समाप्ति की घोषणा कर दी. जबकि इस अवधि में पूरे महाराष्ट्र के स्तर पर संक्रमण के मामलों में 69.16 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है. यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर कोरोना के बढ़ते संक्रमण और हरिद्वार कुंभ (Haridwar Kumbh) में हर दिन मिल रहे संक्रमित संतों व श्रद्धालुओं को देखते हुए अब आयोजन के जल्दी खत्‍म होने की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है. इसी चर्चा के बीच गुरुवार को निरंजनी अखाड़े ने कुंभ की समाप्ति की घोषणा कर दी. अखाड़े के सचिव महंत रवींद्र पुरी ने कुंभ की समाप्ति की घोषणा करते हुए कहा कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते अखाड़े ने यह फैसला किया है कि 17 अप्रैल को कुंभ मेला समाप्त कर दिया जाएगा.यूनाइटेड किंगडम के वैज्ञानिकों (UK Scientists) ने एक नई रिसर्च में दावा किया है कि किसी भी वैक्सीन की तुलना में कोविड-19 से ब्रेन में ब्लड क्लॉटिंग का खतरा ज्यादा होता है. ये रिसर्च ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्वतंत्र रिसर्च टीम ने की है. ये टीम ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका वैक्सीन विकसित करने वाली टीम से अलग है. बता दें कि इस वक्त ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका और जॉनसन&जॉनसन की वैक्सीन पर क्लॉटिंग के मद्देनजर सवाल उठ रहे हैं. भारत में ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड के नाम से बेच रहा है.महाराष्ट्र में कोरोना वायरस (Coronavirus in India) संक्रमण के 61,695 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 53,335 लोग इलाज पाकर स्वस्थ हुए हैं. वहीं पिछले 24 घंटों में राज्य में 349 लोगों की संक्रमण के चलते मौत हुई है. दूसरी ओर में मुंबई में संक्रमण के 8,217 नए केस आए हैं. मायानगरी में 49 लोगों की मौत हुई है, जबकि 10,097 लोग इलाज पाकर स्वस्थ हुए हैं. मुंबई में संक्रमण के कुल मामले 5,53,159 हैं, जबकि 85,494 एक्टिव केस हैं. एएनआई ने महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्रालय के हवाले से कहा है कि राज्य में कुल 36 लाख 39 हजार 855 केस हैं, जबकि 29 लाख 59 हजरा 056 लोग इलाज पाकर स्वस्थ हुए हैं. मरने वालों का आंकड़ा 59,153 है और एक्टिव केस कुल 6,20,060 हैं.पूर्व चैंपियन राजस्थान रॉयल्स ने बेहद रोमांचक मुकाबले में गुरुवार को दिल्ली कैपिटल्स (RR vs DC) को तीन विकेट से हरा दिया और इस सीजन की अपनी पहली जीत दर्ज की. दिल्ली कैपिटल्स ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 147 रन बनाए जिसके बाद राजस्थान ने 19.4 ओवर में 7 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया. राजस्थान टीम के लिए डेविड मिलर (David Miller) ने 62 रन बनाए जबकि क्रिस मॉरिस (36*) ने विजयी छक्का जड़ा और नाबाद लौटे. मिलर ने 43 गेंदों पर 7 चौके और 2 छक्के लगाए जबकि मॉरिस ने 18 गेंदों की अपनी नाबाद पारी में 4 छक्के जड़े. उन्होंने इसी के साथ मैच का रुख ही बदल दिया.गूगल अपनी अहम सर्विस गूगल फोटोज (Google Photos) के नियम एक जून से बदल रहा है. इस नए अपडेट के तहत 1 जून 2021 से, आपके द्वारा अपलोड की जाने वाली कोई भी नई फोटो और वीडियो, उन 15 जीबी स्टोरेज में ही गिना जाएगा जो यूजर्स को उपलब्ध कराया जाता है या फिर जिसे यूजर्स Google One मेंबर के तहत खरीदते हैं.राजस्‍थान में तपती गर्मी और चिलचिलाती धूप से राहत मिलने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को प्रदेश के पांच संभागों में मौसम बदलने के आसार हैं. इस दौरान धूल भरी आंधी और गरज के साथ बारिश (Rain) होने की पूरी संभावना है. मौसम विज्ञानियों के अनुसार 16 अप्रैल को बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर संभाग में मौसम में परिवर्तन देखने को मिल सकता है. मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम ने बताया कि इस दौरान मध्यम से तेज बारिश तक हो सकती है.अगर आप अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो आप डेयरी फार्मिंग ( Dairy farm) का कारोबार कर सकते हैं. इसे आप कम पैसों में शुरू कर सकते हैं. कुछ दिन बाद से ही आपको इससे मोटी कमाई (Earn money) होने लगेगी. बता दें कि आज के समय में डेयरी फार्मिंग (How to start diary Farm) सबसे बढ़िया सेक्टर है, जहां तरक्की की ढेर सारी संभावनाएं हैं. यह एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कभी मंदी का दौर नहीं देखना पड़ता है. सालों भर इसमें कमाई होती है. एक बड़ा एडवांटेज यह भी है कि इसकी शुरुआत के लिए लागत भी ज्यादा नहीं लगती है. साथ ही केंद्र और राज्य स्तर पर सरकार पशुपालन के लिए लोन और सब्सिडी भी मुहैया कराती है. ऐसे में डेयरी खोलकर आप रोजाना कमाई का जरिया बना सकते हैं. तो आइए जानते हैं इसके बारे में सबकुछ-पूर्व मिस यूनिवर्स (Miss Universe) और एक्ट्रेस लारा दत्ता (Lara Dutta) को कुछ समय पहले वेब सीरीज 'हंड्रेड' (Hundred) में देखा गया था. सीरीज में उनका रोल लोगों को पसंद आया था, लेकिन वे अब पहले की तरह फिल्मों में एक्टिव नहीं हैं. टेनिस प्लेयर महेशा भूपति (Mahesh Bhupathi) से शादी के बाद एक्ट्रेस ने फिल्मों से धीरे-धीरे दूरी बना ली थी. वे सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपने फैंस के साथ अपनी एक से बढ़कर एक फोटो शेयर करती हैं. प्रेग्नेंसी के समय उनकी एक्ट्रेस ने कुछ योग वीडियो शेयर की थीं, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थीं. आज लारा का जन्मदिन है. देश भर से उनके फैंस एक्ट्रेस को बधाई दे रहे हैं. आइये जानते हैं इस खूबसूरत एक्ट्रेस से जुड़ी कुछ खास बातें-अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन (Joe Biden) ने कहा है कि भारत, पाकिस्तान, रूस, चीन और तुर्की की अफगानिस्तान (Afghanistan) के स्थिर भविष्य में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है और इन क्षेत्रीय हितधारकों को इस युद्धग्रस्त देश में शांति लाने के लिए और अधिक प्रयास करने चाहिए. बता दें कि अमेरिका अफगानिस्‍तान से अपने सैनिकों को 11 सितंबर तक वापस बुला लेगा.