कोरोना वैक्सीन ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ कम प्रभावी, यहां पढ़ें देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरें

नई दिल्ली. ओमिक्रॉन वेरिएंट (Omicron Variant) के बढ़ते मामले और कोरोना महामारी (Corona Pandemic) की तीसरी लहर की आशंका के बीच केंद्रीय आयुष मंत्रालय (Ayush ministry) ने नागरिकों की बेहतर सेहत के लिए एक समग्र स्वास्थ्य नामक दस्तावेज जारी किया है. मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया कि इस डॉक्यूमेंट में दी गई सिफारिशों के जरिए यह सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है कि महामारी के इस दौर में लोग स्वस्थ रहें. कोरोना का नया ओमिक्रॉन वैरिएंट (Omicron Variant) अब तक दुनिया के करीब 77 देशों में फैल चुका है. अपने पूर्ववर्ती डेल्टा वैरिएंट (Delta Variant) से भी ज्यादा संक्रामक बताए जाए रहे इस वैरिएंट के केस अमेरिका के 35 राज्यों में मिल चुके हैं. इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भी आशंका जाहिर की है कि ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दुनिया में हॉस्पिटलाइजेशन और मौतों की संख्या में इजाफा हो सकता है.

यहां पढ़ें देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरें

कोरोना महामारी के दौर में सेहतमंद रहने का मूलमंत्र, आयुष मंत्रालय की अहम सिफारिशें

मंत्रालय से जुड़े एक अधिकारी ने कहा कि, कोविड-19 एक उभरती हुई बीमारी है. कोरोना महामारी से रिकवर होने के बाद भी इस बीमारी से जुड़े लक्षण रहते हैं जिन्हें पोस्ट कोविड सिंड्रोम के तौर पर जाना जाता है. ऐसा देखने में आया है कि कोरोना से स्वस्थ होने के बाद भी इस बीमारी का प्रभाव लंबे समय तक रह सकता है.

यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

दुनिया के 77 देशों में फैल चुका है ओमिक्रॉन, अफ्रीका में 83% बढ़े कोरोना मामले

एक अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक देश में ओमिक्रॉन की वजह से अगले महीने तक नई लहर (New Covid Wave) आने की आशंका है. वहीं यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने बुधवार को कहा कि मध्य जनवरी तक यूरोप में ओमिक्रॉन प्रभावी वैरिएंट बन सकता है. इस वक्त यूरोप में कोरोना का डेल्टा वैरिएंट ही प्रभावी है.

यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

कोरोना वैक्सीन ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ कम प्रभावी, WHO बोला- विश्लेषण के लिए और डाटा की जरूरत

ओमिक्रॉन वेरिएंट (Omicron Variant) को लेकर एक बार फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization) ने चेतावनी देते हुए कहा कि मौजूदा कोविड-19 वैक्सीन (Covid-19 Vaccine) इस वेरिएंट के खिलाफ कम प्रभावी हो सकती है. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि शुरुआती जांच से जुड़े तथ्य यह दर्शाते हैं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से फैलता है और लोगों को संक्रमित करता है और वैक्सीन इस वेरिएंट से लड़ने में कम प्रभावी है. यह वेरिएंट कोरोना से स्वस्थ हुए व्यक्ति को दोबारा से संक्रमित कर सकता है.

यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

अस्थमा के मरीजों में क्यों कम होता ब्रेन ट्यूमर का रिस्क, US साइंटिस्टों ने स्टडी में बताई वजह

सांस की बीमारी अस्थमा (Asthma) के मरीजों में ब्रेन ट्यूमर (Brain Tumors) का खतरा कम क्यों होता है? अमेरिका के सेंट लुईस स्थित वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ मेडिसिन (Washington University School of Medicine in St. Louis) के साइंटिस्टों ने अपने हालिया स्टडी में इस गुत्थी को सुलझाने का दावा किया है. साइंटिस्टों का दावा है कि ये रिसर्च अस्थमा और ब्रेन ट्यूमर का बेहतर इलाज खोजने में खासी मददगार साबित हो सकती है.

यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

नोएडा:-आर्थिक संकट और सामाजिक बंदिशों को तोड़कर खेला कराटे,अब सीखा रही है बच्चों को गुर

आर्थिक कमजोरी और सामाजिक बंदिशों को पीछे छोड़कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना इतना आसान नहीं होता,खासतौर से जब कोई लड़की समाज के दायरे को चुनौती दे रही हो.लेकिन जब कोई ऐसा करता है तो जमाने में उसी का नाम होता है.ऐस ही कर दिखाया है नोएडा की रहने वाली अंजलि चौहान ने, उन्होंने एक ओर राष्ट्रीय स्तर की कराटे खिलाड़ी हैं तो वही दूसरी ओर वह अभी छोटे बच्चों को भी कराटे निशुल्क सीखा रही है.साथ ही उनका सपना है कि वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल कर भारत के लिए मेडल जीतना चाहती है.

यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

राकेश टिकैत का बड़ा बयान, कहा- नहीं करेंगे राजनीति, पार्टियां अपना खेत खुद जोतें, हमारा समर्थन किसी को नहीं

भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया है. राकेश टिकैत ने कहा कि वो राजनीति नहीं करेंगे और उनका सपोर्ट किसी भी राजनीतिक पार्टी को नहीं है. उन्होंने कहा कि अपना खेत अपने आप जोतें राजनीतिक पार्टियां. राकेश ने कहा कि आगे की रणनीति गांव वालों से पूछकर चुनाव आचार संहिता के बाद बताएंगे.

यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

ओला के इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए खत्म हुआ इंतजार, OLA S1 की डिलीवरी हुई शुरू

ओला (OLA) के इलेक्ट्रिक स्कूटर (Electric Scooter) बुक करने वाले लाखों ग्राहकों के लिए खुशखबरी है. दरअसल, कंपनी ने अपने एस1 स्कूटर (S1 Scooter) की डिलिवरी शुरू कर दी है. ओला इलेक्ट्रिक (Ola Electric) ने कहा कि उसने पहले 100 ग्राहकों को एस1 और एस1 प्रो मॉडल की डिलीवरी देने के लिए बेंगलुरु और चेन्नई में स्पेशल इवेंट आयोजित किए हैं. कंपनी अपने तमिलनाडु मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में ओला एस1 स्कूटर का प्रोडक्शन कर रही है.

यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

ब्रिटेन में फिर कोरोना ब्लास्ट, एक दिन में आए 78 हजार केस, सरकार बोली- आने वाले कुछ दिन मुश्किल

ब्रिटेन में अब तक के सबसे अधिक दैनिक कोरोना वायरस ( corona virus) के केस रिकॉर्ड किए गए हैं. न्‍यूज एजेंसी एएफपी ने बुधवार को बताया कि यूनाइटेड किंगडम (यूके) ने महामारी (Coronavirus in Britain) की शुरुआत के बाद से अब तक के सबसे अधिक 78,610 दैनिक कोरोना वायरस केस दर्ज किए हैं. ब्रिटिश स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि अगले कुछ दिनों में मामलों की संख्या में और इजाफा हो सकता है.

यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

Exclusive: खुफिया सूत्रों का खुलासा-दुनिया के लिए खतरा बन चुका है तबलीगी जमात, बनाना चाहता है ग्लोबल जिहादी नेटवर्क

कई देशों में धर्म प्रचार के काम से जुड़ा सुन्नी इस्लामिक संगठन तबलीगी जमात (Tablighi Jamaat) देश और दुनिया के लिए बड़ा खतरा (Threat) है. यह बात सीएनएन-न्यूज़18 को खुफिया सूत्रों (Intel Sources) ने बताई है. सूत्रों का कहना है कि ये संगठन जिहादी आइडियोलॉग अबु-मुसाब अल-सूरी (Abu Musab al-Suri) के विचारों का प्रतिनिधितित्व करता है और इसका लक्ष्य दुनिया में आदर्श जिहादी नेटवर्क बनने का है.

यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

जनवरी 2022 में पूरे यूरोप में तबाही मचाएगा कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट! यूरोपीय संघ के नेता की चेतावनी

कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन यूरोप (Coronavirus Omicron Variant) में तबाही मचा सकता है. यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने बुधवार को चेतावनी दी है कि जनवरी के मध्य तक ओमिक्रॉन पूरे यूरोप (Omicron Case in Europe) में फैल चुका होगा. उन्होंने कहा कि कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से फैल रहा है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि जनवरी 2022 के मध्य तक यूके, नॉर्वे और डेनमार्क में यह फैल चुका होगा. यूरोप में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से तबाही पहले ही देखी जा चुकी है. ऐसे में ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस बढ़ने से एक बार फिर स्वास्थ्य विशेषज्ञों और अधिकारियों की चिंता बढ़ गई है.

यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

Tags: Coronavirus in India, India, Omicron, Vaccination in India