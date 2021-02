यहां पढ़ें देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरें

नई दिल्ली. जीएसटी के मुद्दे (GST Issue) पर केंद्र सरकार के साथ बैठक बेनतीजा रहने के बाद व्‍यापारियों के भारत बंद (Bharat Band) का समर्थन कर रहे ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन (AITWA) ने भी 26 फरवरी को ही देशभर में चक्का जाम का ऐलान कर दिया. बैठक के दौरान गुजरात के जीएसटी अधिकारी की मनमानी का भी जिक्र किया गया. पूर्वी लद्दाख (Eastern Ladakh) के पैंगांग सो (झील) के उत्तरी और दक्षिणी किनारों से भारत और चीन (India-China) की सेनाओं की वापसी प्रक्रिया योजना के मुताबिक चल रही है और अगले छह से सात दिनों में वापसी की प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है. यह जानकारी सोमवार को रक्षा सूत्रों ने दी.वस्‍तु व सेवा कर (GST) के कई प्रावधानों और टैक्‍स ऑफिसर्स के मनमाने रवैये पर व्यापारियों में नाराजगी है. कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने इसके खिलाफ 26 फरवरी 2021 को भारत बंद का आह्वान किया है. व्यापारियों के इस कदम के मद्देनजर सरकार, व्यापारियों और ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन (AITWA) के प्रतिनिधियों के बीच आज बैठक हुई, लेकिन वित्त मंत्रालय में हुई यह बातचीत बेनतीजा रही. बिना किसी नतीजे के खत्‍म हुई बैठक के बाद व्यापारियों ने ऐलान किया कि 26 फरवरी को भारत बंद किया जाएगा.पूर्वी लद्दाख (Eastern Ladakh) के पैंगांग सो (झील) के उत्तरी और दक्षिणी किनारों से भारत और चीन (India-China) की सेनाओं की वापसी प्रक्रिया योजना के मुताबिक चल रही है और अगले छह से सात दिनों में वापसी की प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है. यह जानकारी सोमवार को रक्षा सूत्रों ने दी. सूत्रों ने कहा कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) ने कई बंकर, अस्थायी चौकियां और अन्य ढांचों को उत्तरी किनारे वाले इलाकों से हटा लिया है और क्षेत्र में अपने सैनिकों की संख्या धीरे-धीरे कम कर रही है. उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के फील्ड कमांडर लगभग रोजाना बैठक कर रहे हैं ताकि वापसी की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकें, जिसे नौ दौर की उच्चस्तरीय सैन्य वार्ता के बाद पिछले हफ्ते अंतिम रूप दिया गया था.एटरटेनमेंट जगत से एक और दहला देने वाली खबर सामने आ रही है. दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के साथ फिल्म 'एमएस धोनी' में काम कर चुके एक्टर संदीप नाहर (Sandeep Nahar) ने मुंबई के गोरेगांव में स्थित अपने घर पर कथित तौर पर खुदकुशी कर ली है. मुंबई पुलिस के अनुसार इस मामले में केस दर्ज किया जा चुका है और मामले की जांच की जा रही है. बता दें, संदीप ने फेसबुक पर एक सुसाइड नोट भी शेयर किया है, जिसमें उन्होंने निजी जिंदगी और प्रोफेशनल लाइफ में हो रही दिक्कतों का जिक्र किया है. मुंबई के गोरेगांव के घर मेंसंदीप नाहर का शव मिला, पुलिस के अनुसार एक्टर ने खुदकुशी की है.बिहार में सोमवार की रात करीब नौ बजकर 23 मिनट पर 3.5 की तीव्रता से भूकंप (Earthquake) के झटके महसूस किए गए. जबकि भूकंप के झटके महसूस होने के बाद लोग घरों से बाहर निकल आए. हालांकि जानमाल की अभी तक कोई खबर नहीं है. भूकंप का केंद्र पटना (Patna) में था.इंडियन प्रीमियर लीग की टीम किंग्स इलेवन पंजाब (Kings XI Punjab) ने अपना नाम बदल लिया है और अब नए सीजन से ये टीम पंजाब किंग्स कहलाएगी. किंग्स इलेवन पंजाब आईपीएल की उन आठ टीमों में से है जिसने यूएई में पिछला सत्र खेला था.केंद्र सरकार (Modi Government) जल्द ही 4 और बैंकों का निजीकरण (Bank privatisation) कर सकती है. लाइवमिंट की खबर के मुताबिक, सरकार ने निजीकरण के अगले चरण के लिए 4 मिड साइज राज्य संचालित बैंकों का चयन किया है, जिनका प्राइवेटाइजेशन जल्द ही किया जा सकता है. सूत्रों के मुताबिक, इस लिस्ट में बैंक ऑफ महाराष्ट्र (Bank of Maharashtra), बैंक ऑफ इंडिया (BoI), इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (Central Bank) का नाम शामिल है.पूर्व भारतीय राजनयिक अजय मल्होत्रा (Ajai Malhotra News)को मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति (Advisory Committee of the Human Rights Council) का चेयरपर्सन चुना गया है. वह इस पद पर चुने जाने वाले पहले भारतीय हैं. मल्होत्रा भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रहे हैं. अपने सेवा काल के दौरान कई अहम पदों पर काम किया.हरियाणा गृह मंत्री अनिल विज (Haryana Home Minister Anil Vij ) ने देश विरोधी टिप्पणी करने वालों को आड़े लेते हुए उन पर ट्विटर (Twitter) के जरिये हमला बोलने के बाद हंगामा मच गया है. दरअसल अनिल विज ने ट्वीट करते हुए कहा, 'देशद्रोह का बीज जहां कहीं भी हो उसका समूल नाश किया जाना चाहिए. चाहे वो दिशा रवि हो या कोई और. मैं यह नहीं कहता कि सरकार की नीतियों का विरोध करना अपराध है. प्रजातंत्र है और किसी भी मुद्दे पर कोई भी विरोध कर सकता है. लेकिन विरोध करने के लिए विदेशी शक्तियों के साथ सांठगांठ करना देशद्रोह की श्रेणी में आता है. उनके इस ट्वीट के बाद ट्विटर ने उन्‍हें जर्मन उपयोगकर्ता से मिली शिकायत के आधार पर नोटिस थमा दिया. यही नहीं, ट्विटर ने पहले अनिल विज का ट्वीट हटा दिया, लेकिन बाद में यू-टर्न ले लिया.टीम इंडिया के पूर्व कप्तान एमएस धोनी (MS Dhoni) की एक झलक पाने को फैंस बेकरार रहते हैं. जब से धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ा है फैंस को उनके दीदार कम ही होते हैं. लेकिन जब भी धोनी की कोई तस्वीर सोशल मीडिया पर आती है तो वो आग की तरह फैल जाती है. धोनी की एक ऐसी ही तस्वीर उनकी पत्नी साक्षी ने सोमवार को पोस्ट की.बैंक फिक्‍स्‍ड डिपॉजिट (FD) कभी निवेश के लिए सबसे सुरक्षित, आसान और बेहतरीन रिटर्न के कारण लोगों का पसंदीदा निवेश विकल्प (Investment Option) रहा है. अब गिरती ब्याज दर (Low Interest Rates) की वजह से ये आकर्षक रिटर्न नहीं दे पा रहा है. खासकर महंगाई दर (Inflation) के हिसाब से इसका आकलन करें तो रिटर्न शून्य के करीब पहुंच रहा है. ऐसे में निवेश के ऐसे साधनों की तरफ स्विच करने का समय आ गया है, जो गारंटीड रिटर्न (Guaranteed Return) का वादा करते हैं.