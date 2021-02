यहां पढ़ें देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरें

भारत ने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग के प्रथम चरण में पड़ोसियों एवं मित्र देशों को कोविड-19 के टीके की 64 लाख खुराक अनुदान सहायता के रूप में उपलब्ध कराई हैं और अब अगले चरण में वह अफ्रीकी, कैरिकोम, लातिन अमेरिकी और प्रशांत द्वीपीय देशों को टीके भेजेगा. जनवरी के मध्य से अब तक भारत ने 20 से अधिक पड़ोसी एवं मित्र देशों को भेंट एवं वाणिज्यिक आपूर्ति के तहत कोरोना वायरस के टीके की 229 लाख खुराक उपलब्ध करायी हैं. वहीं करीब 25 देशों को मेड इन इंडिया कोविड-19 टीका (Made in India Covid vaccine) भेजने वाले भारत ने बुधवार को अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अनुरोध किया कि टीका राष्ट्रवाद बंद करें और सक्रिय तौर पर अंतरराष्ट्रीयवाद को बढ़ावा दें. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बात को रेखांकित किया कि खुराकों की जमाखोरी से महामारी के खिलाफ लड़ाई और सामूहिक स्वास्थ्य सुरक्षा हासिल करने के वैश्विक प्रयास नाकाम हो जाएंगे.भारत ने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग के प्रथम चरण में पड़ोसियों एवं मित्र देशों को कोविड-19 के टीके की 64 लाख खुराक अनुदान सहायता के रूप में उपलब्ध कराई हैं और अब अगले चरण में वह अफ्रीकी, कैरिकोम, लातिन अमेरिकी और प्रशांत द्वीपीय देशों को टीके भेजेगा. जनवरी के मध्य से अब तक भारत ने 20 से अधिक पड़ोसी एवं मित्र देशों को भेंट एवं वाणिज्यिक आपूर्ति के तहत कोरोना वायरस के टीके की 229 लाख खुराक उपलब्ध करायी हैं.करीब 25 देशों को मेड इन इंडिया कोविड-19 टीका (Made in India Covid vaccine) भेजने वाले भारत ने बुधवार को अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अनुरोध किया कि टीका राष्ट्रवाद बंद करें और सक्रिय तौर पर अंतरराष्ट्रीयवाद को बढ़ावा दें. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बात को रेखांकित किया कि खुराकों की जमाखोरी से महामारी के खिलाफ लड़ाई और सामूहिक स्वास्थ्य सुरक्षा हासिल करने के वैश्विक प्रयास नाकाम हो जाएंगे.पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच जारी विवाद के बीच अब कई जगहों पर डिसइंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू हो गई है. पिछले साल मई से आमने-सामने रहीं भारत और चीन की सेनाएं अब धीरे-धीरे तय किए गए पॉइंट्स से पीछे हो रही हैं. ऐसे में लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी ने अहम जानकारी साझा की है.पश्चिम बंगाल श्रम राज्य मंत्री जाकिर हुसैन (West Bengal minister Jakir Hossain) के ऊपर बम से हमला होने की खबर सामने आई है. प्राप्त जानकारी के मुताबिक इस हमले में हुसैन गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. अब तक मिली जानकारी के अनुसार हुसैन के वाहन पर अज्ञात बदमाशों ने कुछ समय पहले कच्चे बम से हमला किया. जब वह कोलकाता (Kolkata) के लिए ट्रेन में सवार होने के लिए निमिता स्टेशन की ओर पैदल जा रहे थे तब उनके ऊपर यह हमला किया गया. इसके बाद जब वह फिलहाल वह जंगीपुर के सब डिवीजनल अस्पताल में भर्ती हैं.ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर चोटिल हुए टीम इंडिया के तेज गेंदबाज उमेश यादव (Umesh Yadav) अहमदाबाद में होने वाले डे-नाइट टेस्ट में खेल सकते हैं. बीसीसीआई ने कहा है कि उमेश यादव अगर फिटनेस टेस्ट पास कर जाते हैं तो उन्हें शार्दुल ठाकुर (Shardul Thakur) की जगह भारतीय टीम में शामिल किया जाएगा. भारतीय टीम में अभी इशांत शर्मा, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह शामिल हैं लेकिन भारतीय पिचों पर यादव के शानदार रिकॉर्ड को देखते हुए उन्हें तीसरे टेस्ट में मौका दिया जा सकता है.कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद कैप्टन सतीश शर्मा (Captain Satish Sharma) का बुधवार को गोवा में निधन हो गया. शर्मा लंबे समय तक अमेठी लोकसभा क्षेत्र में गांधी परिवार के प्रतिनिधि रह चुके थे. 73 साल के शर्मा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी (Former PM Rajiv Gandhi) के करीबी माने जाते थे. शर्मा जनवरी 1993 से दिसंबर 1996 तक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री रहे थे. इसके अलावा वह कई संसदीय समितियों के भी सदस्य रहे थे.उत्तर प्रदेश के उन्नाव (Unnao) में देर शाम जंगल में संदिग्ध परिस्थितियों में अचेत हालत में तीन किशोरियों के मिलने से हड़कंप मच गया. इसकी सूचना पर वहां पहुंची पुलिस ने तीनों को सीएचसी (CHC) भेजा जहां डॉक्टर ने दो लड़कियों को मृत घोषित कर दिया. जबकि एक किशोरी को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया है. घटना की सूचना पाकर पुलिस अधीक्षक (SP), एडिशनल एसपी समेत पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची है.यशराज फिल्म्स (Yash Raj Films) द्वारा बुधवार को उनके बैनर तले बनने वाली 5 बड़ी फिल्मों की रिलीज डेट की घोषणा कर दी गई, जिसमें में एक है अक्षय कुमार की फिल्म ‘पृथ्वीराज’ जो इस साल दिवाली पर यानी 5 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. इसके साथ अब बॉक्स ऑफिस पर दो बड़ी फिल्मों के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिलने वाली है, क्योंकि इसी दिन यानी 5 नवंबर, 2021 को शाहिद कपूर की भी मोस्ट अवेटेड फिल्म 'जर्सी' रिलीज होने वाली है.इंडियन रेलवे (Indian Railway) की ईस्ट-सेंट्रल रेल मंडल (East Central Division) ने होली (Holi) से ठीक पहले बिहार की दो दर्जन से भी ज्यादा ट्रेनों को एक सप्ताह के लिए रद्द कर दिया है. पूर्व-मध्य रेलवे (East Central Railway) ने अपने बायन में कहा है कि सोनपुर मंडल के बछवारा स्टेशन पर रेल यार्ड रिमॉडलिंग का काम किया जा रहा है. इस वजह से 28 स्पेशल ट्रेनों को सात दिनों के लिए रद्द किया जा रहा है. बता दें कि इस रूट पर नॉन-इंटरलॉकिंग काम शुरू होने जा रहा है. रेलवे ने अपने बयान में कहा है कि आगामी 25 फरवरी से 2 मार्च तक इस रेलखंड से जाने वाली 28 स्पेशल ट्रेनों का परिचालन सात दिनों तक नहीं होगा.मध्‍य प्रदेश के सीधी में हुई बस दुर्घटना (Sidhi Bus Accident) के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chauhan) ने सीधी कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ हुई बैठक के बाद एक साथ कई अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया. इस दौरान जिन अधिकारियों पर सस्पेंड होने की गाज गिरी है उनमें मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (MPRDC) के डिविजनल मैनेजर, एजीएम और मैनेजर शामिल हैं. इन्हें तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया गया है. इसके साथ ही सीधी आरटीओ (RTO) पर भी कार्रवाई की गाज गिरी है.