यहां पढ़ें देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरें

ब्रिटेन ने भारत को उन देशों की ''रेड लिस्ट'' में डाल दिया है, जिसके तहत गैर-ब्रिटिश और आइरिश नागरिकों के भारत से ब्रिटेन जाने पर पाबंदी रहेगी. साथ ही विदेश से लौटे ब्रितानी लोगों के लिये होटल में 10 दिन तक पृथकवास में रहना अनिवार्य कर दिया है. स्वास्थ्य मंत्री मैट हैनकॉक (Matt Hancock) ने 'हाउस ऑफ कॉमन्स' में इस बात की पुष्टि की. भारत में सोमवार को कोविड-19 (Covid 19 in India) के एक दिन में रिकॉर्ड 2,73,810 नए मामले सामने आने के साथ ही संक्रमण (Coronavirus) के कुल मामले 1.50 करोड़ के पार पहुंच गए हैं. करीब 25 लाख नए मामले बीते महज 15 दिन के भीतर सामने आए हैं.भारत इस वक्त कोरोना की दूसरी लहर (Second Wave Of Covid-19) का जबरदस्त प्रकोप झेल रहा है. अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं और शायद ही कोई ऐसा राज्य हो जहां से अव्यवस्था की खबरें न आ रही हों. डरा हुआ आम आदमी कोरोना से बचाव की कोशिशों में लगा है तो एक्सपर्ट्स महामारी की रोकथाम के लिए नए रास्ते तलाशने में जुटे है. जाने पर पाबंदी रहेगी. साथ ही विदेश से लौटे ब्रितानी लोगों के लिये होटल में 10 दिन तक पृथकवास में रहना अनिवार्य कर दिया है. स्वास्थ्य मंत्री मैट हैनकॉक (Matt Hancock) ने 'हाउस ऑफ कॉमन्स' में इस बात की पुष्टि की. उन्होंने कहा कि ब्रिटेन में कोरोना वायरस के तथाकथित भारतीय स्वरूप से पीड़ित होने के 103 मामले सामने आए हैं. इनमें से अधिकतर मामले विदेश से लौटे यात्रियों से संबंधित हैं. ब्रिटेन के अलावा पाकिस्तान ने भी भारत से यात्रा पर दो सप्ताह की रोक लगा दी है. पाकिस्तान सरकार ने सोमवार को नए वैरिएंट का हवाला देते हुए कहा कि अगले दो सप्ताह तक वायु और सड़क मार्ग के जरिए भारत से यात्री पाकिस्तान नहीं आ पाएंगे. यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर भारत में सोमवार को कोविड-19 (Covid 19 in India) के एक दिन में रिकॉर्ड 2,73,810 नए मामले सामने आने के साथ ही संक्रमण (Coronavirus) के कुल मामले 1.50 करोड़ के पार पहुंच गए हैं. करीब 25 लाख नए मामले बीते महज 15 दिन के भीतर सामने आए हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार की सुबह जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में इलाज करा रहे मरीजों की संख्या भी 19 लाख से अधिक हो गई है. देश में कोविड-19 के कुल 1,50,61,919 मामले हैं. 24 घंटे में 1,619 लोगों की मौत होने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1,78,769 पर पहुंच गई है. हर राज्‍य में कोरोना के अधिक मामले सामने आ रहे हैं.भारत इस वक्त कोरोना की दूसरी लहर (Second Wave Of Covid-19) का जबरदस्त प्रकोप झेल रहा है. अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं और शायद ही कोई ऐसा राज्य हो जहां से अव्यवस्था की खबरें न आ रही हों. डरा हुआ आम आदमी कोरोना से बचाव की कोशिशों में लगा है तो एक्सपर्ट्स महामारी की रोकथाम के लिए नए रास्ते तलाशने में जुटे है. महामारी विशेषज्ञ परंपरागत रास्तों के अलावा भी कई सुझाव दे रहे हैं. ऐसे में कोरोना के भंवर से निकलने में भारत के लिए फील्ड हॉस्पिटल (Field Hospital) की बड़ी भूमिका हो सकती है.पेटीएम, गूगल पे, अमेजन पे से लेकर तमाम यूपीआई का हम इस्तेमाल कर रहे हैं. कोरोना के दौर में इनकी लोकप्रियता और बढ़ी है. लेकिन जब सवाल बच्चों के जब खर्च देने का हो तो वो कैश दिया जाता है. इसी दिक्कत को समझा अंकित गैरा (Ankit Gera) ने.कोरोना महामारी में लगे लॉकडाउन के बीच अंकित ने जूनियो एप (Junio) के जरिए बच्चों में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन शुरू करने की आदत डलवाई. यह ऐसा एप थे जिसमें बच्चे ऑनलाइन खर्च कर सकते है, लेकिन भुगतान की ताकत माता-पिता के पास होती थी. हर लेनदेन के लिए, ओटीपी माता-पिता को ही डालना होता था. न्यूज18 ने जूनियो एप के को-फाउंडर अंकित गैरा से बात की. पेश है उनसे बातचीत के चुनिंदा अंश.कोरोना संक्रमण की चेन ब्रेक करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में 6 दिन के कर्फ्यू की घोषणा कर दी है. यह कर्फ्यू आज रात 10 बजे से 26 अप्रैल की सुबह 5 बजे तक के लिए लगाया गया है. कर्फ्यू की घोषणा के साथ ही राजधानी में अफरातफरी का माहौल देखने को मिला. प्रवासी मजदूर एक बार फिर दिल्ली से पलायन करने के लिए निकल पड़े. आनंद विहार टर्मिनल (Anand Vihar ISBT) पर जुटे प्रवासी मजदूरों का वीडियो फिर पुराने दृश्यों की याद दिलाने लगा.भारत ने सोमवार को कहा कि चीन-भारत संबंधों के विकास के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में अमन-चैन बनाकर रखना जरूरी है. भारत ने इस बात को भी रेखांकित किया कि बीजिंग को परस्पर चिंताओं, संवेदनशीलताओं और प्राथमिकताओं का सम्मान करना होगा.चेन्नई सुपरकिंग्स ने आईपीएल 2021 (IPL 2021) में हार को परे धकेलकर जीत की राह पकड़ ली है. एमएस धोनी की चेन्नई एक्सप्रेस ने टी20 लीग में सोमवार को लगातार दूसरी जीत दर्ज की. उसने राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) को 45 रन से हराया. इस जीत के साथ ही सीएसके की टीम प्वाइंट टेबल में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है. चेन्नई सुपरकिंग्स (Chennai Super Kings) के अब 3 मैच में 2 जीत से 4 अंक हैं. उसका रनरेट सभी टीमों से ज्यादा है. विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर अपने तीनों मैच जीतकर प्वाइंट टेबल में टॉप पर है..देश की राजधानी दिल्‍ली में बढ़ती कोरोना महामारी की बेलगाम रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए केजरीवाल सरकार की पाबंदियां शुरू हो गई हैं. दिल्‍ली में 6 दिन का लॉकडाउन सोमवार रात 10:00 बजे से शुरू हो गया है, जो 26 अप्रैल तक जारी रहेगा. दिल्ली सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू को ही विस्तार देते हुए कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए मिनी-लॉकडाउन का ऐलान किया था. दिल्ली में बीते रविवार को कोरोना संक्रमण के 25000 से ज्यादा मामले सामने आने के बाद आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक हफ्ते के कर्फ्यू की घोषणा कीसैफ अली खान (Saif Ali Khan) और करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan) की फिलहाल कोई योजना नहीं है कि वे अपने छोटे बेटे को पब्लिक की नजर में लाएं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कपल के बेहद करीबी सूत्र का कहना है कि यह खुद के बचाव का एक तरीका है. आपने देखा कि तैमूर के साथ क्या हुआ. सैफ और करीना ने तैमूर को लोगों के बीच लाने का फैसला किया. सिर्फ फोटोग्राफरों के साथ विनम्र रहने के लिए उन्होंने बच्चे की जब और जैसे चाहें, फोटो खींचने दी. अब, तैमूर फोटोग्राफरों को देखकर तुरंत हाथ हिलाने लगता है. यह एक बच्चे के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है.'फ्रांस ने पाकिस्तान (Pakistan) से अपने 15 राजनयिकों को वापस बुला लिया है. पैगंबर मोहम्मद (Prophet Mohammad) के कार्टून प्रकाशन को लेकर हुई हिंसा के बाद यूरोपीय देश ने यह फैसला लिया है. पाकिस्तान में बीते कई दिनों से हिंसक झड़पें जारी हैं, जिनमें एक प्रतिबंधित संगठन भी शामिल है. इन लोगों की मांग है कि फ्रांस के राजनियकों को पाकिस्तान से बाहर किया जाना चाहिए. इन मांगों और हिंसा के बीच फ्रांस ने अपने राजनयिकों को इस्लामिक देश से वापस बुला लिया है. पाकिस्तान ने इस हिंसा में शामिल संगठन तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान पर एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए बैन लगा दिया है.