18 राज्यों में फैला कोरोना का नया डबल म्यूटेंट स्ट्रेन, यहां पढ़ें देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरें

यहां पढ़ें देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरें

कोरोना वायरस (Corona Virus) एक बार फिर दुनियाभर के देशों में तेजी के साथ पैर पसार (Spreading Fast) रहा है. इसी क्रम में मध्य यूरोपीय (Central Europe) देशों में तेजी के साथ मामले बढ़ रहे हैं. हंगरी (Hungary) में कोरोना मामलों की बढ़ी संख्या के कारण अस्पतालों पर बेहद ज्यादा दबाव की स्थिति है. हंगरी यूरोप में कोरोना की तीसरी लहर का केंद्र बनकर उभरा है. वहीं भारत में भी कोरोना मरीजों की संख्या बेहद तेजी के साथ बढ़ रही है. महाराष्ट्र देश का सर्वाधिक प्रभावित राज्य है. बुधवार को अकेले महाराष्ट्र में 31 हजार से ज्यादा नए केस सामने आए हैं. वहीं द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Health Ministry) ने बुधवार को कहा कि कोरोना वायरस (Coronavirus) के नए स्वरूपों के अंतर्गत कम से कम 18 राज्यों में पहले ही मिल चुके वायरस के कई चिंताजनक स्वरूपों (म्यूटेंट) के अलावा दोहरे उत्परिवर्तन वाला एक नया स्वरूप (डबल म्यूटेंट) भी भारत में मिला है.रोना वायरस (Corona Virus) एक बार फिर दुनियाभर के देशों में तेजी के साथ पैर पसार (Spreading Fast) रहा है. इसी क्रम में मध्य यूरोपीय (Central Europe) देशों में तेजी के साथ मामले बढ़ रहे हैं. हंगरी (Hungary) में कोरोना मामलों की बढ़ी संख्या के कारण अस्पतालों पर बेहद ज्यादा दबाव की स्थिति है. हंगरी यूरोप में कोरोना की तीसरी लहर का केंद्र बनकर उभरा है. वहीं भारत में भी कोरोना मरीजों की संख्या बेहद तेजी के साथ बढ़ रही है. महाराष्ट्र देश का सर्वाधिक प्रभावित राज्य है. बुधवार को अकेले महाराष्ट्र में 31 हजार से ज्यादा नए केस सामने आए हैं. यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Health Ministry) ने बुधवार को कहा कि कोरोना वायरस (Coronavirus) के नए स्वरूपों के अंतर्गत कम से कम 18 राज्यों में पहले ही मिल चुके वायरस के कई चिंताजनक स्वरूपों (म्यूटेंट) के अलावा दोहरे उत्परिवर्तन वाला एक नया स्वरूप (डबल म्यूटेंट) भी भारत में मिला है. इनमें से कुछ चिंताजनक स्वरूप ‘‘वैरिएंट्स ऑफ कंसर्न’’ (वीओसी) पहले दूसरे देशों में मिले थे. हालांकि मंत्रालय ने कहा कि अब तक पर्याप्त रूप से यह स्थापित नहीं हो पाया है कि क्या भारत में हाल के दिनों में महामारी के मामलों में फिर से वृद्धि के लिए कोरोना वायरस के यही स्वरूप जिम्मेदार हैं. मंत्रालय कहा कि भारतीय सार्स कोव-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम (आईएनएसएसीओजी) द्वारा की गई ‘जीनोम सीक्वेंसिंग’ में कई राज्यों में कोरोना वायरस के वीओसी और दोहरे उत्परिवर्तन वाले एक नए स्वरूप की पहचान हुई है.राज्यसभा (Rajyasabha) में बुधवार को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2021 (Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Bill, 2021) बहुमत से पारित हो गया. इसमें दिल्ली के उपराज्यपाल की कुछ भूमिका और अधिकारों को परिभाषित करने का प्रस्ताव किया गया है. लोकसभा में यह विधेयक 22 मार्च को पारित हो गया था. राज्यसभा में ये विधेयक बुधवार को पेश किया गया. इसके विरोध में विपक्षी दलों से सदन से वॉकआउट कर दिया. इस विधेयक का विरोध करते हुए बीजेडी के सांसद प्रसन्न आचार्य ने कहा कि मेरी पार्टी ने यह तय किया है कि वह इस बिल को पास कराने वाली पार्टी नहीं बनेगी. यह प्रशासन और चुनी हुई सरकार की शक्तियों को कम करता है. सदन की गरिमा को नीचा न करते हुए हम शांतिपूर्वक सदन से वॉकआउट करना चाहते हैं.भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष दिलीप घोष (BJP Chief Dilip Ghosh) एक वीडियो में यह सुझाव देते नजर आ रहे हैं कि प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (CM Mamata Banerjee) को अपना चोटिल पैर दिखाने के लिये ‘बरमूडा’ पहनना चाहिए. उनके इस बयान के बाद विवाद शुरू हो गया और टीएमसी ने इसे “स्तरहीन टिप्पणी” करार दिया तो वहीं सोशल मीडिया पर महिलाओं ने भी इस टिप्पणी को लेकर आक्रोश व्यक्त किया. पूर्व में अपने विवादिय बयानों के लिये चर्चित रहे घोष के इस कथित बयान में किसी का नाम नहीं लिया गया है लेकिन माना जा रहा है कि यह टिप्पणी बनर्जी को लक्षित करते हुए की गई.चीन की कम्‍युनिस्‍ट सरकार अलीबाबा के फाउंडर जैक मा के बाद अब एक और बड़े उद्यमी पर कानून का शिकंजा कस रही है. अब ऑनलाइन गेम्‍स पबजी (PUBG) और ऑनर ऑफ किंग (Honour of King) डिजाइन करने वाली कंपनी टेनसेंट होल्डिंग्स (Tencent Holdings) के संस्‍थापक मा हुआतेंग उर्फ पोनी मा (Pony Ma) पर भी चीन के एंटी-ट्रस्ट कानून (China Anti-Trust Law) की गाज गिरने वाली है. बता दें कि वह जैक मा को पछाड़कर चीन के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे.बिहार बोर्ड की 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम आज जारी हो सकते हैं. इसे दोपहर बाद शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी शिक्षा सभागार में जारी करेंगे. सूत्रों के अनुसार बुधवार दोपहर तक रिजल्ट तैयार कर लिया गया था. रिजल्ट को अंतिम रूप देने का कार्य पिछले 10 दिन से 24 घंटे चल रहा था. बोर्ड के कर्मचारियों और अधिकारियों की 24 घंटे की ड्यूटी लगाई गई थी. इंटरमीडिएट के परीक्षा परिणाम कल जारी होते हैं तो बिहार बोर्ड एक बार फिर देश में सबसे पहले रिजल्ट जारी करने का रिकॉर्ड बनाएगा. पिछले साल बोर्ड ने 24 मार्च को परिणाम घोषित किए थे.चेन्‍नई सुपर किंग्‍स ने आईपीएल 2021 के लिए अपनी नई जर्सी (Chennai Super Kings new Jersey) लॉन्च कर दी है. सीएसके की इस जर्सी में सेना को सम्मान देते हुए कंधों पर कैमोफ्लेज भी जोड़ा गया है. कप्‍तान धोनी ने जर्सी को लॉन्‍च किया, जिसका वीडियो सीएसके ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर शेयर किया. हालांकि इस जर्सी के सामने आते ही धोनी का फेयरवेल सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा. फैंस का मानना है कि यह धोनी का आखिरी आईपीएल होने वाला है.महाकुंभ मेले के दौरान बड़ी संख्या में साधु-संत आस्था के इस संगम में हरिद्वार में डेरा जमाए हुए हैं. कोई अपनी अनूठी साधना तो कोई अनोखी कद काठी के कारण लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा है. ऐसे ही एक खास नागा बाबा है नारायण नंद स्वामी. नारायण नंद जूना अखाड़े के नागा सन्यासी हैं. इस नागा सन्यासी की हाइट महज़ 18 इंच है और वजन भी सिर्फ 18 किलो ही है. बाबा नारायण नंद ठीक से सुन भी नहीं पाते हैं बावजूद इसके वह भगवान शिव की आराधना में लीन रहते हैं. हरिद्वार के श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा के पास बिरला घाट पुल के किनारे नारायण नंद ने अपना डेरा जमाया हुआ है. जो कोई भी इस राह से गुजरता है, वह नारायण नंद गिरी महाराज के दर्शन करने के लिए जरूर रुकता है.देश- विदेश से लेकर गांव, मोहल्ले और पंचायत तक की खबरों को आप तक पहुंचाने वाली News18hindi.com गैर अखबारीय श्रेणी (ऐसी वेबसाइट जिसका कोई अखबार या मैगजीन नहीं है) में नंबर वन न्यूज़ वेबसाइट बन गई है. फरवरी 2021 की Comscore मोबाइल रैंकिंग में आपकी वेबसाइट ने यह कीर्तिमान बनाया है. यह भी उल्लेखनीय है कि News18 हिंदी ने आजतक वेबसाइट को भी पीछे छोड़ दिया है.छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस (Corona Virus) का विस्फोट हुआ है. पिछले 24 घंटे में यहां कोविड 19 (Covid 19) के 2,106 नए केस सामने आए हैं. जिसके बाद यहां कुल पीड़ितों की संख्या बढ़कर 3,29,694 हो गई है. बुधवार को दुर्ग में सर्वाधिक 793, रायपुर में 573, राजनांदगांव में 126, बिलासपुर में 101, महासमुंद में 76, बेमेतरा में 52 और सरगुजा में 46 नए मरीज मिले हैं. वहीं बुधवार को राज्य में इस बीमारी से 29 लोगों की मौत हुई है. इसके बाद यहां कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 4,011 हो गई है. कोरोना से राज्य भर में रिकवर होने वालों की संख्या 3,13,749 मरीज है.