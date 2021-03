किसानों का आज 12 घंटे का भारत बंद, यहां पढ़ें देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरें

यहां पढ़ें देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरें

आगरा से लखनऊ जाने वाले एक्सप्रेस-वे पर टोल टैक्स में बढ़ोतरी की जा रही है. आगरा से लखनऊ का वन साइड सफर अब थोड़ा महंगा हो जाएगा. उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण बोर्ड ने वर्ष 2021- 2022 के लिए नई दरों को मंजूरी दे दी है. नई दरें नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही लागू हो जाएंगी. आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे पर टोल टैक्स की कीमत में इजाफा जरूर किया गया है, लेकिन राहत की बात ये है कि वाहन चालकों की जेब पर ज्यादा भार नहीं डाला गया है. न्‍यूनतम पांच रुपये और अधिकतम 25 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. नई दरें एक अप्रैल से लागू हो जाएंगी.केंद्र सरकार ने क्रिप्‍टोकरेंसी (Cryptocurrency) में भारतीय कंपनियों का लेनदेन और निवेश का ब्‍योरा हासिल करने के लिए कंपनीज एक्‍ट, 2013 में बदलाव किया है. अब कंपनियों को क्रिप्‍टोकरेंसी से जुड़े ट्रांजैक्शन, होल्डिंग के साथ प्रॉफिट और लॉस (Profit & Loss) को अपनी बैलेंसशीट में दिखाना होगा. यह प्रावधान 1 अप्रैल 2021 से लागू हो जाएगा.छोटे वाहनों पर 5 रुपये की बढ़ोतरी की जा रही है जबकि बस-ट्रक पर कोई बढ़ोतरी नहीं होगी. बड़े साइज के वाहनों पर 15 रुपये और अत्यधिक बड़े वाहनों पर टोल टैक्स में 25 रुपये की बढ़ोतरी होने जा रही है. खास बात यह है कि या बढ़ोतरी सिर्फ एक तरफ का सफर तय करने वालों पर लागू होगी. यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर केंद्र सरकार के इस नियम से क्रिप्‍टो इंवेस्टमेंट्स की रिपोर्टिंग और फाइलिंग में पारदर्शिता आएगी. साथ ही सरकार को पता चल सकेगा कि किस कंपनी के पास कितनी क्रिप्‍टोकरेंसी हैं और इसका कितना लेनदेन किसे किया गया है. सरकार की ओर से कंपनी एक्ट, 2013 (Company Act 2013) के तीसरे शिड्यूल में किए गए संशोधन में यह अनिवार्य किया गया है कि कंपनियों को क्रिप्‍टोकरेंसी या वर्चुअल करेंसी से जुड़े ट्रांजैक्शन, होल्डिंग के साथ प्रॉफिट और लॉस (Profit & Loss) को दिखाना होगा. यह प्रावधान 1 अप्रैल 2021 से लागू हो जाएगा.महाराष्ट्र में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है. मुंबई में गुरुवार को कोरोना वायरस (Coronavirus) के 5,504 नए मामले आए जबकि 2,281 लोग इलाज पाकर स्वस्थ हुए हैं. पिछले 24 घंटों में संक्रमण के चलते 14 लोगों की मौत हुई है. मुंबई में एक्टिव मामलों की बात करें तो कुल 33,961 केस हैं, जबकि अब तक कुल 11,620 संक्रमितों की मौत हुई है. मुंबई के अलावा गुजरात में कोरोना वायरस संक्रमण (Covid-19) के 1,961 नए केस आए हैं, वहीं 1,405 लोग इलाज पाकर स्वस्थ हुए हैं. संक्रमण के चलते पिछले 24 घंटों में 7 लोगों की मौत हुई है. गुजरात में संक्रमण के कुल मामलों की बात करें तो 2,94,130 केस आए हैं.बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) आज बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2021 का रिजल्ट जारी करेगी. बिहार बोर्ड अपनी आधिकारिक वेबसाइट्स पर रिजल्ट जारी करेगा. रिजल्ट बीएसईबी कार्यालय में जारी होगा. बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार मौजूद रहेंगे.बड़ी खबर लखनऊ से है, यहां मुख्यमंत्री आवास पर हुई कैबिनेट बैठक (Cabinate Meeting) के दौरान कानपुर और वाराणसी में भी कमिश्नरेट सिस्टम लागू करने को मंजूरी दे दी गई है. इस दौरान कानपुर नगर में कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया गया है और कानपुर देहात को आउटर बनाया गया है. ऐसा ही वाराणसी में भी हुआ है और वहां पर वाराणसी आउटर को ग्रामीण बनाया गया है. गौरतलब है कि पंचायत चुनावों की अधिसूचना से पहले ही योगी सरकार ने ये बड़ा फैसला कर लिया है.थलसेना अध्यक्ष जनरल एम.एम. नरवणे (MM Naravane) ने बृहस्पतिवार को कहा कि चीन के साथ समझौते के बाद पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील (Pangong Lake) क्षेत्र से सैनिकों के हटने के बाद भारत के लिए खतरा केवल ‘कम हुआ’ है, लेकिन यह बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि यह कहना गलत होगा कि चीनी सैनिक पूर्वी लद्दाख में उन क्षेत्रों में अब भी बैठे हैं जो पिछले साल मई में गतिरोध शुरू होने से पहले भारत के नियंत्रण में थे.मिस्र की स्वेज नहर में एक विशाल कंटेनर जहाज के फंसने से समुद्र में जाम लग गया है. इस कंटेनर को दुनिया के सबसे विशाल मालवाहक कंटेनर जहाज में से एक माना जाता है. खबरों के मुताबिक इस विशाल कंटेनर जहाज का पूरा क्रू भारतीय है. जहाज के जापानी मालिक शोई किसिन काइशा ने कहा कि ‘एमवी एवर गीवन’ के सभी क्रू सदस्य भारत से हैं. जहाज का प्रबंधन देखने वाली कंपनी बर्नहार्ड शुल्जे शिप मैनेजमेंट ने कहा कि क्रू के सभी 25 सदस्य सुरक्षित और सकुशल हैं. बर्नहार्ड शुल्जे शिप मैनेजमेंट ने अपने बयान में कहा, "जहाज को गाइड करने के लिए मिस्र की कैनाल अथॉरिटी के दो पायलट भी सवार थे, जब जहाज स्वेज नहर में मंगलवार की सुबह 7.45 बजे फंस गया."देश के कई हिस्सों में आज रेल और सड़क परिवहन के प्रभावित होने की संभावना है और बाजार भी बंद रह सकते हैं. दरअसल केंद्र के नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठनों ने आज संपूर्ण ‘भारत बंद’ (Bharat Band on 26 March) का आह्वान किया है. हालांकि, पांच चुनावी राज्यों में यह बंद नहीं होगा. संयुक्त किसान मोर्चे के अनुसार देश भर में राष्ट्रव्यापी बंद 26 मार्च को सुबह छह बजे से शुरू होगा और शाम छह बजे तक चलेगा जो दिल्ली की तीन सीमाओं- सिंघू, गाजीपुर और टीकरी पर किसान आंदोलन के चार महीने पूरे होने पर किया जा रहा है. मोर्चे के नेता दर्शनपाल ने एक वीडियो संदेश में कहा कि बंद के दौरान सब्जियों और दूध की आपूर्ति भी रोकी जाएगी.भारत दौरे पर इंग्लैंड की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. पहले इंग्लैंड ने टेस्ट सीरीज गंवाई और उसके बाद टी20 सीरीज में भी उसे हार का मुंह देखना पड़ा. अब इंग्लैंड को एक और बड़ा झटका लगा है. इंग्लैंड के कप्तान ऑयन मॉर्गन (Eoin Morgan out of ODI Series) चोट के चलते वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं. मॉर्गन को पहले वनडे के दौरान फील्डिंग करते हुए हाथ में चोट लगी थी. उनकी चोट गंभीर है और वो बचे हुए दो वनडे मैचों में नहीं खेलेंगे. मॉर्गन की जगह जोस बटलर इंग्लैंड की कप्तानी करेंगे. वहीं डेविड मलान को वनडे टीम में जगह दी गई है.इंडियन रेलवे (Indian Railways) यात्रियों के सफर को आसान बनाने के लिए 1 अप्रैल से कई ट्रेनों का संचालन करने जा रहा है. रेलवे ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है. उत्तर रेलवे ने ट्वीट में लिखा है कि (Northern Railway) 1 अप्रैल, 2021 अनरिजर्व्ड मेल/एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी. आपको बता दें ये ट्रेनें दिल्ली, कानपुर, टूंडला, बडगाम, बारामुला और बनिहाल स्टेशनों से चलेंगी. इसके अलावा सुपरफास्ट ट्रेनों का भी संचालन किया जाएगा.