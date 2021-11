हिमाचल में कांग्रेस ने किया क्लीन स्वीप, T20 में पाकिस्तान सेमीफाइनल में, पढ़ें देश-दुनिया की 10 बड़ी खबरें

नई दिल्ली. मंगल ग्रह (Mars) पर मानव अभियान भेजने के लिए सबसे बड़ी चुनौती वहां से वापसी की यात्रा के लिए ईंधन (Fuel for Return from Mars) की व्यवस्था करना है. नासा सहित दुनिया के कई वैज्ञानिक यह शोध कर रहे हैं कि कैसे मंगल ग्रह को स्रोतों का ही उपयोग किया जाए जिससे वहीं पर ईंधन पर उत्पादन हो सके और वापसी यात्रा के लिए पृथ्वी (Earth) से ही ईंधन ले जाने के बोझ से बचा जा सके. अब इसके लिए वैज्ञानिकों ने नया तरीका निकाला है जिसमें उन्हें दो तरह के सूक्ष्मजीवों की जरूरत होगी जिससे वे कार्बन डाइऑक्साइड को शक्कर में बदलेंगे जिसके बाद शक्कर को ईंधन में. वहीं पश्चिम बंगाल (West Bengal) और असम (Assam) में सत्तारूढ़ क्रमश: तृणमूल कांग्रेस (TMC) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) नीत गठबंधन राजग ने विधानसभा उपचुनावों में मंगलवार को शानदार जीत हासिल करते हुए विपक्ष को करारी मात दी. पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी नीत तृणमूल कांग्रेस ने 30 अक्टूबर को हुए उपचुनावों के लिये मंगलवार को हुई मतगणना में अपने प्रतिद्वंद्वियों को रिकॉर्ड अंतर से हराते हुए राज्य की सभी चार सीटें अपनी झोली में डाल लीं.

सूक्ष्मजीव बनाएंगे मंगल पर रॉकेट के लिए ईंधन, वैज्ञानिकों ने बताया कैसे

इस जैवउत्पादन की प्रक्रिया में मंगल (Mars) के तीन स्रोतों का उपयोग किया जा सकेगा- कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य की रोशनी और जमा हुआ पानी. इसके लिए मंगल ग्रह पर दो तरह के सूक्ष्म जीवों (Microbes) को भी भेजना होगा. इसमें एक तो शैवाल वाले साइनोबैक्टीरिया (Cyanobacteria) होगें जिनका काम मंगल के वायुमडंल की कार्बनडाइऑक्साइड को लेना होगा और सूर्य की रोशनी के उपयोग से शक्कर बनेगी. दूसरे सूक्ष्म जीवे के रूप में इंजीनियर्ज ई कोली को भी पृथ्वी से ही मंगल पर भेजने की जरूरत होगी. जो इस शक्कर को मंगल के लिए जरूरी रॉकेट प्रोपेलेंट में बदलने का काम करेगा. फिलहाल मंगल के लिए इस प्रोपोलेंट, जिसे 2,3 ब्यूटेनेडायोल कहा जाता है, का उपयोग रबर उत्पादन में पॉलीमर को बनाने के लिए किया जाता है.

उपचुनाव नतीजे: पश्चिम बंगाल-असम में सत्तारूढ़ दलों का जलवा, विपक्षी चारों खाने चित्त

तृणमूल ने भाजपा से उसकी दोनों सीटें भी छीन लीं. पार्टी ने कूचबिहार और नदिया जिलों में क्रमश: दिनहाटा सीट और शांतिपुर सीट पर भाजपा से भारी मतों के अंतर से जीत हासिल की है. सत्तारूढ़ तृणमूल ने उत्तरी 24 परगना और दक्षिणी 24 परगना जिलों में खारडाह और गोसाबा विधानसभा सीटों पर भी कब्जा भारी मतों के अंतर से बरकरार रखा. चार विधानसभा क्षेत्रों में उसे कुल 75.02 फीसदी वोट मिले, जबकि भाजपा को सिर्फ 14.48 फीसदी वोट मिले.

COP26 सम्मेलन: वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड- सौर ऊर्जा पर पीएम मोदी ने दुनिया को दिया संदेश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने मंगलवार को क्लाइमेट चेंज पर हो रहे COP26 सम्मेलन में दुनिया के सामने सौर ऊर्जा पर अपने विचार रखे हैं. साथ ही उन्होंने दुनिया को यह बताया है कि किस तरीके अब तक जीवाश्म ईंधन के उपयोग के कारण पर्यावरण और पृथ्वी का नुकसान हुआ है. वैश्विक मंच से उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा का उपयोग पूरी तरह सुरक्षित है और इसे लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है. इस अवसर पर उन्होंने वन सन, वन वर्ल्ड और वन ग्रिड की परिकल्पना की बात कही है.

हिमाचल में हारी BJP, शिवराज चमके, ममता की बड़ी जीत, उपचुनाव नतीजे में किसे क्या मिला…समझिए

विधानसभा की 29 और लोकसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव (Bypoll Results) के मंगलवार को आए नतीजों के कई बड़े सबक हैं. शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी पोजीशन मजबूत की है और अपने आलोचकों को शांत कर दिया. वहीं हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की कुर्सी बड़ी हार के बाद डांवाडोल हो सकती है. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का हिमाचल प्रदेश गृह प्रदेश है. वहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने चारों विधानसभा सीटों पर प्रचंड जीत हासिल की है. असम में हिमंता बिस्व सरमा और राजस्थान में अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री के तौर पर अपने को चयन सही साबित किया है.



PAK vs NAM: पाकिस्तान रिकॉर्ड 5वीं बार सेमीफाइनल में, नामीबिया को हराया, लगातार चौथी जीत भी

पाकिस्तान की टीम टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2021) के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम बन गई है. इससे पहले इंग्लैंड की टीम भी अंतिम-4 में जगह बना चुकी है. पाकिस्तान ने एक मुकाबले में नामीबिया (Pakistan vs Namibia) को 45 रन से हराया. यह टीम की लगातार चौथी जीत है. पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 2 विकेट पर 189 रन बनाए थे. जवाब में नामीबिया की टीम 5 विकेट पर 144 रन ही बना सकी. टीम रिकॉर्ड 5वीं बार टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बनाने में सफल हुई है. अन्य कोई टीम ऐसा नहीं कर सकी है. श्रीलंका और वेस्टइंडीज की टीम 4-4 बार सेमीफाइनल में पहुंची हैं. मैच में बाबर आजम (Babar Azam) और मोहम्मद रिजवान (Mohammad Rizwan) ने शानदार अर्धशतक लगाया.

National Sports Awards 2021: हॉकी कप्तान मनप्रीत सिंह समेत 12 को मिलेगा खेल रत्न, 35 एथलीट अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होंगे

हॉकी कप्तान मनप्रीत सिंह (Manpreet Singh), एथलीट नीरज चोपड़ा (Neeraj chopra) सहित 12 खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार (Major Dhyan Chand Khel Ratna Award) मिलेगा. पहले लिस्ट में 11 खिलाड़ियों को नाम था. मनप्रीत का नाम बाद में जोड़ा गया. टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक में ऐतिहासिक गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा के अलावा रवि दहिया, पीआर श्रीजेश, लवलीना बोर्गोहेन, महिला क्रिकेटर मिताली राज (Mithali Raj) और फुटबॉल सुनील छेत्री (Sunil Chhetri) को भी शीर्ष सम्मान मिलेगा. पुरस्कार समारोह 13 नवंबर को राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया जाएगा. मनप्रीत के नाम की सिफारिश पहले अर्जुन पुरस्कार के लिए की गई थी.

Rajasthan Bypolls Results: राजस्थान उपचुनाव में BJP को ले डूबा ये खास प्रयोग, मिली शर्मनाक हार

राजस्थान में दो विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव (Rajasthan By-Election 2021) में कांग्रेस ने जबरदस्त जीत दर्ज की, तो वहीं बीजेपी की शर्ननाक हार हुई. बीजेपी धरियावद में तीसरे तो वल्लभ नगर में चौथे स्थान पर रही. वल्लभ नगर में पार्टी के प्रत्याशी की जमानत तक जब्त हो गई. राजस्थान में अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) बनाम सचिन पायलट (Sachin Pilot) की जंग के बीच उपचुनाव में जीत से गहलोत गुट और मजबूत होगा. इसका असर सरकार और संगठन में अगले बदलाव पर पड़ सकता है. वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया (Satish Poonia) की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. धरियावाद औऱ वल्लभनगर दोनों सीटों पर चुनाव मौजूदा विधायकों के निधन की वजह से हुआ. वल्लभनगर सीट पर कांग्रेस की प्रीती शक्तावत (Preeti shaktavat) ने हनुमान बेनिवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी उदयलाल डांगी को हराया.

58 रुपये का शेयर ₹345 का हुआ, सिर्फ 11 महीने में ही निवेशक हो गए मालामाल, क्या आपके पास है?

शेयर बाजार की दुनिया में एक शब्द है मल्टीबैगर. मल्टीबैगर शेयर (Multibagger stock) उन शेयरों को कहा जाता है जो निवेशकों को निवेश की कीमत के बदले कई गुना रिटर्न (Stock return) देते हैं. हालांकि ऐसे शेयर की सही पहचान कर पाना जरूरी है. दिग्गज निवेशक पीटर लिंच के अनुसार जो निवेशक मल्टीबैगर की सही पहचान कर पाते हैं और उसमें लंबे समय तक अपना निवेश बनाए रखते हैं, उनकी दौलत आने वाले सालों में तेजी से बढ़ती है.

इजरायल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने दिया PM मोदी को अपनी पार्टी में शामिल होने का न्योता, जानें पूरा मामला

इजरायली प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट (Israel PM Naftali Bennet) और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के बीच मंगलवार को हुई बैठक में हल्का-फुल्का पल सामने आया जब बेनेट ने पीएम मोदी के सामने अपनी पार्टी में शामिल होने का प्रस्ताव रखा. साथ ही बेनेट ने कहा कि वह इजरायल में काफी मशहूर हैं. स्कॉटलैंड के ग्लासगो में जारी COP26 क्लाइमेट चेंज समिट के इतर दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय वार्ता की. दोनों नेताओं की इस बातचीत का एक वीडियो भी सामने आया है. इस वीडियो में नफ्ताली बेनेट प्रधानमंत्री मोदी से हाथ मिलाते हुए कह रहे हैं, “आप इजरायल में सबसे मशहूर व्यक्ति हैं. आइये और मेरी पार्टी में शामिल हो जाइये.” इस टिप्पणी का जवाब देते हुए मोदी ने कहा, ‘‘धन्यवाद, धन्यवाद.’’ बेनेट की इस बात के बाद दोनों नेता खिलाखिलाकर हंस देते हैं.

