पंजाब में नगर निकाय चुनावों (Punjab Local Body Election) में बमुश्किल 10 दिन बचे हैं. केंद्र द्वारा पारित किए गए कृषि कानूनों के खिलाफ राज्यभर के किसान दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं. किसानों का समर्थन पाने के लिए राजनेता आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं. पंजाब की राजनीति में किसानों के आंदोलन को केंद्र में ले जाने के साथ, इन स्थानीय निकाय चुनावों को सभी राजनीतिक दलों के लिए एक एसिड परीक्षण के रूप में देखा जा रहा है. केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों (Farm Law 2020) पर दिल्ली सीमा पर विरोध कर रहे किसानों का आंदोलन (Farmer Protest) अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आ गया. वजह है पॉप सिंगर रिहाना, पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग और मिया खलीफा जैसी कुछ विदेशी हस्तियों का इस पर ट्वीट करना और भारत की नामचीन हस्तियों का उस पर पलटवार करना. कंगना रनौत, अक्षय कुमार, अजय देवगन, एकता कपूर, विराट कोहली समेत कई हस्तियां हैं जिन्होंने देश को बांटने वाली साजिशों से लोगों को दूर रहने की सलाह दी है. हस्तियों के अलावा देश के दो भारत रत्नों ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है.पंजाब में नगर निकाय चुनावों (Punjab Local Body Election) में बमुश्किल 10 दिन बचे हैं. केंद्र द्वारा पारित किए गए कृषि कानूनों के खिलाफ राज्यभर के किसान दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं. किसानों का समर्थन पाने के लिए राजनेता आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं. पंजाब की राजनीति में किसानों के आंदोलन को केंद्र में ले जाने के साथ, इन स्थानीय निकाय चुनावों को सभी राजनीतिक दलों के लिए एक एसिड परीक्षण के रूप में देखा जा रहा है.केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों (Farm Law 2020) पर दिल्ली सीमा पर विरोध कर रहे किसानों का आंदोलन (Farmer Protest) अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आ गया. वजह है पॉप सिंगर रिहाना, पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग और मिया खलीफा जैसी कुछ विदेशी हस्तियों का इस पर ट्वीट करना और भारत की नामचीन हस्तियों का उस पर पलटवार करना. कंगना रनौत, अक्षय कुमार, अजय देवगन, एकता कपूर, विराट कोहली समेत कई हस्तियां हैं जिन्होंने देश को बांटने वाली साजिशों से लोगों को दूर रहने की सलाह दी है. हस्तियों के अलावा देश के दो भारत रत्नों ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है.केंद्र ने बुधवार को संसद को बताया कि किसी भी विदेशी सरकार ने केंद्र के कृषि कानूनों (Farm Laws) के खिलाफ किसानों के विरोध का समर्थन नहीं किया. हालांकि, यह कहा गया कि कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका और कुछ यूरोपीय देशों में भारतीय मूल के "कुछ प्रेरित" व्यक्तियों द्वारा कानूनों को लेकर कुछ विरोध किया गया. एआईएमआईएम के सांसद इम्तियाज जलील सैयद ने आंदोलन का समर्थन करने वाले पीआईओ और देशों, अगर कोई हो, पर विदेश मंत्रालय को सवालों की एक सूची दी थी.भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने भी अपनी राय रखी है. विराट कोहली ने ट्वीट किया, 'असहमति के इस समय में हम सभी एकजुट रहें. किसान हमारे देश का एक अभिन्न हिस्सा हैं और मुझे यकीन है कि सभी पक्षों के बीच एक सौहार्दपूर्ण समाधान मिल जाएगा ताकि शांति हो और सभी मिलकर आगे बढ़ सकें.' विराट के ्अलावा कई भारतीय खिलाड़ियों ने किसान आंदोलन पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं.Aero India 2021: रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) येलहंका वायुसेना स्टेशन में तीन से पांच फरवरी तक चलने वाले ‘एरो इंडिया-2021’ शो में अपनी नवीनतम रक्षा प्रौद्योगिकियों और अनेक प्रणालियों का प्रदर्शन कर रहा है. कोरोना वायरस महामारी के बीच देश की प्रतिष्ठित एरोस्पेस एवं रक्षा प्रदर्शनी एरो इंडिया 2021 बुधवार को बेंगलुरु में आरंभ हो गई. इस प्रतियोगिता में ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ और ‘मेक इन इंडिया’ का प्रभाव दिखेगा.किसान आंदोलन (Farmer Protest) के मद्देनजर हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने इंटरनेट बैन की समय सीमा को बढ़ा दिया है. मनोहर लाल खट्टर सरकार ने अब 4 फरवरी शाम 5 बजे तक इंटरनेट बंद करने का फैसला लिया है. इस दौरान प्रदेश के सात जिलों के बजाए पांच में इंटरनेट सेवा बंद रहेंगी. हरियाणा के जिन जिलों में यह रोक लगाई गई है, उनमें कैथल, जींद, रोहतक, सोनीपत और झज्जर शामिल है. यहां वॉयस कॉल को छोड़कर इंटरनेट सेवाओं (2जी/3जी/4जी/सीडीएमए/जीपीआरएस), एसएमएस सेवाओं (केवल ब्लक एसएमएस) और मोबाइल नेटवर्क पर दी जाने वाली सभी डोंगल सेवाओं को बंद करने की अवधि 4 फरवरी, 2021 शाम 5 बजे तक के लिए बढ़ा दी है.अमेरिकी पॉप स्टार रिहाना (Rihanna) ने जब से देश में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में अपनी प्रतिक्रिया दी है, तब से बॉलीवुड सितारे दो खेमे में बंट गए हैं. एक तरफ जहां पंजाबी सिंगर व एक्टर दिलजीत दोसांझ (Diljit Dosanjh) रिहाना के इस कदम से इतने प्रभावित होकर उनके सम्मान में एक नया गाना रिलीज किया है, तो वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने इस मामले में दिलजीत निशाना साधते हुए एक ट्वीट किया था. अब दिलजीत ने कंगना के ट्वीट का जवाब दिया है.बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra) इन दिनों अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म 'द गर्ल ऑन द ट्रेन' (The Girl on the Train) को लेकर काफी व्यस्त चल रही हैं. इसी बीच फिल्म का ट्रेलर सामने आ गया है. 'द गर्ल ऑन द ट्रेन' रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. लोगों का इस फिल्म का ट्रेलर काफी पसंद आ रहा है और ट्रेलर को पसंद किया जाना भी लाजमी है, क्योंकि पहली बार परिणीति चोपड़ा को ऐसे अवतार में देख रहे हैं, जिसमें उनका सीरियस किरदार नजर आ रहा है. रिलीज के साथ ही फिल्म के ट्रेलर को यूट्यूब पर 5 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है.एक ऐसा ऑटो मोबाइल डीलर जिसने फोटोशॉप के जरिए शातिराना अंदाज से कई लोगों को चूना लगाया. डीलर ने ऐसी तरकीब निकाली की बैंक से लोन हुआ पर लाभुक तक को पता नहीं चला और ईएमआई (EMI) भी शुरू हो गई. लेकिन जब जानकारी हुई तो बैंक में भी हड़कंप मच गया. राजधानी रांची (Ranchi) के पिठोरिया थाना क्षेत्र में विनीता ऑटोमोबाइल के डीलर द्वारा कुछ ऐसे ही वारदात को अंजाम दिया गया है. एक या दो नहीं बल्कि अबत क 8 ऑटो की डिलीवरी उसने कर दी, लेकिन ऑटो लाभुक को नहीं मिली लेकिन लोन लाभुक पर जरूर चढ़ गया.26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा (Violence during Tractor Parade) मामले में पुलिस का वांटेड लक्खा सिधाना (Lakha Sidhana) को दिल्ली से पंजाब आ पहुंचा है. गैंगस्टर से समाजसेवी बना लक्खा सिधाना ने मंगलवार रात पंजाब के एक गुरुद्वारा से 20 मिनट का वीडियो जारी किया है. इस वीडियो में उसने पंजाब के लोगों से दिल्ली धरने में जाने का आग्रह किया है. बता दें 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा मामले में लक्खा सिधना दिल्ली पुलिस का वांछित आरोपी है.