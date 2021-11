भारी कटौती के बाद कितने घट जाएंगे पेट्रोल-डीजल के दाम? यहां पढ़ें देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरें

नई दिल्ली. रूस के अनुसार शोध में पाया गया है कि स्पुतनिक लाइट वैक्सीन टीकाकरण के तीन महीने बाद से डेल्टा वेरिएंट पर करीब 70 फीसदी तक असर दिखाती है. स्टडी में कहा गया है कि स्पुतनिक लाइट को न सिर्फ प्राथमिक टीके बल्कि पहले कोविड-19 संक्रमण के बाद वैक्सीनेशन के लिए असरदार माना गया है. भारत ने भी 10 अक्टूबर को कोविड-19 रोधी टीके स्पुतनिक लाइट के निर्यात की अनुमति दे दी थी. औषधि नियामक ने अप्रैल में स्पुतनिक V के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दी थी. वहीं केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने दिवाली (Diwali 2021) की पूर्व संध्‍या पर देश को बड़ी खुशखबरी दी है. दरअसल, मोदी सरकार (Modi Government) ने ऐलान किया है कल यानी 4 नवंबर 2021 से पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क (Excise Duty) में रिकॉर्ड कटौती की जा रही है. वित्‍त मंत्रालय ने बताया कि पेट्रोल पर उत्‍पाद शुल्‍क में 5 रुपये और डीजल पर 10 रुपये की बड़ी राहत दी जा रही है. मंत्रालय ने कहा कि इससे खुदरा ग्राहकों को दोनों ईंधन की आसमान छूती कीमतों से बड़ी राहत मिलेगी.

यहां पढ़ें देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरें

कोरोना संक्रमित लोगों में सिंगल डोज वाली स्पुतनिक से बनी मजबूत एंटीबॉडी

कोरोना वायरस (Coronavirus in India)की चपेट में आ चुके लोगों पर रूस की एक डोज वाली स्पुतनिक लाइट वैक्सीन (Sputnik Light Vaccine) ज्यादा सुरक्षित और अच्छी इम्युनिटी देने वाली साबित हुई है. लैंसेट पत्रिका में प्रकाशित वैक्सीन के पहले और दूसरे चरण के ट्रायल्स के नतीजों में यह बात सामने आई है. पिछले साल लॉन्च हुई दो डोज वाली स्पुतनिक V वैक्सीन का हल्का रूप मानी जा रही यह सिंगल डोज वैक्सीन पहले ही स्टडी के अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और रूस में इसका काफी इस्तेमाल किया जा रहा है. लेकिन पश्चिम की एक पत्रिका में इसके शुरुआती चरण के नतीजों का प्रकाशित होना एक तरह से मील का पत्थर है क्योंकि रूस स्पुतनिक लाइट वैक्सीन को निर्यात के लिए अपना मुख्य टीका बनाने की ओर बढ़ रहा है.

Petrol Diesel Prices Update: जानें उत्‍पाद शुल्‍क में भारी कटौती के बाद कितने घट जाएंगे पेट्रोल-डीजल के दाम

दिवाली यानी 4 नवंबर 2021 की सुबह 6 बजे उत्‍पाद शुल्‍क में कटौती लागू होने के बाद दिल्‍ली में पेट्रोल की कीमतें मौजूदा 110.04 रुपये से घटकर 105.04 रुपये प्रति लीटर हो जाएंगी. वहीं, डीजल के दाम मौजूदा 98.42 रुपये से घटकर 88.42 रुपये प्रति लीटर हो जाएंगे. वित्‍त मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय उत्‍पाद शुल्‍क में रिकॉर्ड कटौती का अहम फैसला लिया है. अब पेट्रोल और डीजल की कीमतें इसी अनुपात में कम हो जाएंगी. वहीं, ऑयल इंडस्‍ट्री से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, अप्रैल-अक्‍टूबर 2021 के दौरान हुई खपत के आधार पर उत्‍पाद शुल्‍क में कटौती से सरकार को हर महीने 8,700 करोड़ रुपये की राजस्‍व हानि होगी. इस आधार पर सरकार को एक साल में 1 लाख करोड़ रुपये की राजस्‍व हानि पड़ेगा.

सरकार की राहत के बाद इन 6 एनडीए शासित राज्यों ने पेट्रोल-डीजल से हटाया वैट

सरकार ने आम लोगों को महंगाई से कुछ राहत देने के लिये बुधवार को महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए . ईंधन के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बाद केंद्र ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में क्रमश: पांच रुपये तथा 10 रुपये की कटौती की है. सरकार के इस फैसले के बाद कई राज्यों में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कमी का ऐलान किया गया है. असम सरकार ने बुधवार को पेट्रोल और डीजल पर से 7 रुपये वैट घटा दिया है. वहीं बिहार सरकार ने भी पेट्रोल-डीजल के वैट में 1.30 रुपये और 1.90 रुपये की घटाए गए हैं. वहीं कर्नाटक सरकार ने भी पेट्रोल और डीजल से 7 रुपये वैट घटाने का ऐलान किया है.

T20 WC: भारत ने अफगानिस्तान को रौंदा, टी20 वर्ल्ड कप में दर्ज की अपनी पहली जीत

टीम इंडिया ने दमदार प्रदर्शन करते हुए बुधवार को अबु धाबी में खेले गए सुपर-12 चरण के मुकाबले में अफगानिस्तान (India vs Afghanistan) को 66 रन से हराया. इस तरह विराट कोहली (Virat Kohli) की कप्तानी वाली टीम ने टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2021) में अपनी पहली जीत दर्ज की. भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट खोकर 210 रन का विशाल स्कोर बनाया जो मौजूदा टूर्नामेंट का सबसे बड़ा स्कोर भी है. इसके बाद अफगानिस्तान टीम 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 144 रन ही बना पाई. रोहित शर्मा (Rohit Sharma) प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए जिन्होंने टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा 74 रन बनाए.

तेज रफ्तार से न्यूक्लियर हथियार बना रहा है चीन, अमेरिकी रक्षा विभाग की चौंकाने वाली रिपोर्ट में खुलासा

समाचार एजेंसी एपी की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 6 वर्षों के भीतर चीन के पास 700 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन होंगे. ये संख्या 2030 तक 1 हजार का आंकड़ा भी पार कर सकती है. हालांकि रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया है कि चीन के पास इस वक्त कितने न्यूक्लियर वेपन हैं. लेकिन एक साल पहले पेंटागन ने कहा था कि ये संख्या 200 से कम हो सकती है. तब पेंटागन ने अनुमान लगाया था कि ये संख्या इस साल के अंत तक दोगुनी यानी चार सौ तक हो सकती है.

सावधान! सूरत में तीन साल के बच्चे ने पॉप-अप पटाखे खाए, दस्त और उल्टी से मौत

कुछ माता-पिता अपने बच्चों को पटाखे के साथ अकेला छोड़ देते हैं और कभी-कभी गंभीर दुर्घटना भी हो जाती है. ऐसी ही आंखें खोलने वाली घटना गुजरात (Gujarat) के सूरत (Surat) में हुई. सूरत के डिंडोली में तीन साल के एक बच्चे ने पॉप-अप पटाखे खा लिए. दस्त और उल्टी के कारण बच्चे के गंभीर रूप से बीमार पड़ने पर उसे इलाज के लिए सिविल अस्पताल ले जाया गया. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया और बच्चे द्वारा पटाखों को खाये जाने पर आश्चर्य जताया. साथ ही डॉक्टरों ने सभी अभिभावकों से दिवाली के पटाखों को लेकर सतर्क रहने की अपील की है.

राहुल द्रविड़ बने टीम इंडिया के हेड कोच, न्यूजीलैंड सीरीज से संभालेंगे कमान

पूर्व भारतीय कप्तान राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) टीम इंडिया के नए हेड कोच होंगे. टी20 वर्ल्ड कप के बाद (T20 World Cup 2021) वर्तमान कोच रवि शास्त्री (Ravi Shastri) का कार्यकाल खत्म हो रहा है. द्रविड़ वर्ल्ड कप के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली घरेलू सीरीज से टीम की कमान संभालेंगे. राहुल द्रविड़ वर्तमान में बेंगलुरु में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (NCA) के प्रमुख के रूप में काम कर रहे हैं. कई जूनियर खिलाड़ियों को तैयार करने का श्रेय उन्हें दिया जाता है. द्रविड़ का करार पहले 2023 तक के लिए होगा.

Clubhouse में नई सुविधा, 13 भाषाओं के लिए शुरू किया सपोर्ट सिस्टम

लोकप्रिय ऑडियो चैट ऐप क्लबहाउस (Clubhouse) ने सीमाओं के पार अपनी पहुंच फैलाने के लिए अपने ऐप में 13 नई भाषाओं को जोड़ा है. कंपनी ने बुधवार को कहा कि वह हिन्दी, कन्नड़, मलयालम, तमिल और तेलुगू समेत 13 नई भाषाओं में एंड्रॉयड फोन इस्तेमाल करने वालों के लिए स्थानीय भाषा में सपोर्ट सिस्टम शुरू कर रहा है.

KBC 13: अमिताभ बच्चन से कंटेस्टेंट ने पूछा- ‘आप कैसे स्ट्रेस को हैंडल करते हैं?’ VIDEO में देखें बिग बी का जवाब

केबीसी 13 (KBC 13) के आज के एपिसोड में डॉक्टर तरणजोत कौर (Dr. Taranjot Kaur) अपनी गर्ल गैंग के साथ टैरेस में डांस करती हुईं नजर आईं. आपको जानकर हैरानी होगी कि तरणजोत कौर डॉक्टर होने के अलावा एक डांसर, पेंटर और गिटारिस्ट भी हैं. अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) उनसे पूछते हैं कि इतनी बिजी होने के बावजूद आपको इन सब चीजों के लिए समय कैसे मिल जाता है? इस पर तरणजोत कहती हैं कि वे समय निकालती हैं. तरणजोत, अमिताभ से पूछती हैं कि आप स्ट्रेस को कैसे हैंडल करते हैं?

First Aid For Burns: पटाखों से जलने पर क्या है सबसे सही उपचार, डॉ अनुभव गुप्ता से जानें

कई बार पटाखों के कारण दिवाली के रंग में भंग तब पड़ जाता है, जब घर का कोई सदस्य पटाखे (Fire Crackers) जलाते वक्त जल जाता है. ऐसे में उस वक्त समझ नहीं आता है कि सबसे पहले क्या करें? लोग घबरा जाते हैं और पीड़ित की हालत और खराब हो जाती है. इसलिए आपका जानना जरूरी है कि अगर कोई पटाखे से जल जाए तो प्राथमिक उपचार (First Aid) क्या करना चाहिए. News18 हिंदी ने इस विषय पर दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल (Sir Ganga Ram Hospital) में सीनियर कंसल्टेंट, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जरी (Plastic and Cosmetic Surgery) डॉ अनुभव गुप्ता (Dr Anubhav Gupta) से इस विषय पर बात की.

