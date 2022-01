फ्रांस में मिला नया कोरोना वैरिएंट, यहां पढ़ें देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरें

नई दिल्ली. दुनियाभर में ओमिक्रॉन (Omicron) को लेकर चिंताओं के बीच फ्रांस में IHU वैरिएंट ने हड़कंप मचा दिया है. इस नए वैरिएंट को लेकर शोध जारी है. इस बीच इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन (Imperial College London) के एक वैज्ञानिक का कहना है कि IHU वैरिएंट चिंताजनक नहीं है और ये ओमिक्रॉन से पहले ही तलाश लिया गया था. ब्रिटिश वैज्ञानिक डॉ. थॉमस पिकॉक (Dr Thomas Peacock) ने कहा है कि IHU वैरिएंट में व्यापक रूप से फैल सकने की क्षमता थी लेकिन ऐसा हुआ नहीं. पंजाब विधानसभा चुनावों (Punjab Assembly Elections) से पहले राज्य में कांग्रेस के लिए मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं. पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और सूबे के गृह मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा बीच जुबानी जंग चल रही है. पंजाब के चार ताकतवर मंत्री मंगलवार सुबह कांग्रेस के संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल से मिलने दिल्ली पहुंचे थे. करीब एक घंटे तक वेणुगोपाल के घर पर बैठक चली. अकाली नेता विक्रमजीत सिंह मजीठिया की गिरफ्तारी में हो रही देरी के मसले पर नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) से सवाल खड़े किए थे और आम आदमी पार्टी भी इसे मुद्दा बना रही है. इसे लेकर पार्टी के नेताओं के बीच चर्चा हुई.

यहां पढ़ें आज की 10 बड़ी खबरें

फ्रांस में मिला नया कोरोना वैरिएंट चिंताजनक नहीं, ओमिक्रॉन से पहले ही हो गई थी पहचान: टॉप साइंटिस्ट

दरअसल दिसंबर की शुरुआत में फ्रांस में मार्सिले के पास नए IHU वेरिएंट के कम से कम 12 मामले सामने आए. माना जा रहा है कि ये कैमरून से लौटे शख्स से जुड़े हैं. क्लस्टर की खोज के बाद शोध शुरू हुआ. medRxiv पर पोस्ट किए गए एक पेपर के अनुसार, नेक्स्ट जनरेशन के सीक्वेंसिंग द्वारा ऑक्सफ़ोर्ड नैनोपोर टेक्नोलॉजीज के साथ ग्रिडियन इंस्ट्रूमेंट्स पर जीनोम पाए गए. इसमें आगे कहा गया है कि म्यूटेशन के कारण 14 अमीनो एसिड सब्स्टीट्यूशन और 9 अमीनो एसिड डिलीशन हुए – जो स्पाइक प्रोटीन में मौजूद हैं. ये वैरिएंट अभी किसी दूसरे देश में नहीं दिखा है.

पंजाब में किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस? गृह मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने दिया ये जवाब

केसी वेणुगोपाल के घर पर पंजाब के गृह मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा, परिवहन मंत्री राजा अमरिंदर के साथ भारत भूषण आशु और नवजोत सिंह सिद्धू के करीबी रहे परगट सिंह भी मौजूद थे.मीटिंग के बाद न्यूज 18 से बात करते हुए पंजाब के गृह मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पंजाब में कांग्रेस का चेहरे से जुड़े सवाल पर कहा कि कांग्रेस के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा.

अफगान सेना में आत्मघाती हमलावरों की भर्ती, तालिबान ने कहा- सुसाइड बॉम्बर हमारी स्पेशल फोर्स का हिस्सा

अफगानिस्तान (Afghanistan) में तालिबान (Taliban) फौज में सुसाइड बॉम्बर यानि आत्मघाती दस्ता तैयार कर रहा है. इसके लिए आत्मघाती हमलावरों (Suicide Bomber) की भर्ती की जा रही है. तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने मंगलवार को कहा कि सुसाइड बॉम्बर से लैस यह स्पेशल बटालियन भविष्य में अफगानिस्तान आर्मी का हिस्सा होगी. खामा न्यूज के अनुसार, अफगानिस्तान के डेप्यूटी इंफॉर्मेशन एंड कल्चर मिनिस्टर जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि आत्मघाती दस्तों से तैयार यह स्पेशल फोर्स डिफेंस मिनिस्ट्री के अधीन रहेगी.

Omicron Alert: यूपी में कुछ सख्तियां बढ़ाई जाएंगी, पर अभी नहीं लगाया जाएगा वीकेंड कर्फ्यू

ओमिक्रॉन को लेकर देश के हर राज्य में लगातार केसेज देखने को मिल रहे हैं. प्रदेश में भी लगातार इसके नए केस आ रहे हैं. नतीजा है कि मुख्यमंत्री आवास पर सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता इसे लेकर एक बैठक अभी-अभी की गई है. इस बैठक में कोरोना और ओमिक्रॉन की ताजी रिपोर्ट सीएम के सामने पेश की गई. साथ ही सरकार की ओर से इस दिशा में उठाए जा रहे कदमों की भी जानकारी दी गई. मीटिंग में तय हुआ कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए फिलहाल सख्ती तो बरती जाएगी पर वीकेंड कर्फ्यू नहीं लगाया जाएगा.

अमेरिका के फर्टिलिटी सेंटर में महिलाओं से धोखा, डॉक्टर ने 14 बार इस्तेमाल किया अपना ही स्पर्म

आज के समय में वैसे लोग जो मां-बाप नहीं बन पाते, उनके लिए फर्टिलिटी सेंटर (IVF) किसी वरदान से कम नहीं हैं. वे बड़ी आशाओं और उम्मीदों के साथ वहां जाती हैं कि उनकी गोद अब खाली नहीं रहेगी और जल्द ही घर में बच्चों की किलकारियां गूंज उठेंगी. दूसरे शब्दों में कहा जाए, तो ऐसे लोगों के लिए ये फर्टिलिटी सेंटर उम्मीद की किरण बनकर आए हैं, लेकिन एक डॉक्टर ने इस पेशे का गलत इस्तेमाल करते हुए अपने क्लीनिक में आई महिलाओं को अपने ही स्पर्म के जरिए प्रेग्नेंट कर दिया. इतना ही नहीं, डॉक्टर ने ये सब कुछ किसी परिवार को बताए बिना किया.

Vinayak Chaturthi 2022: वरद चतुर्थी पर नौकरी-बिजनेस में तरक्की के लिए करें गणेश मंत्रों का जाप

Vinayak chaturthi 2022: पौष माह (Paush Month) के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी यानी विनायक चतुर्थी व्रत कल 06 जनवरी दिन गुरुवार को है. यह वरद गणेश चतुर्थी है. इस दिन जो लोग व्रत रखते हैं और गणेश जी (Lord Ganesha) के मंत्रों का जाप करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं. चतुर्थी के दिन गणेश जी के विशेष मंत्रों का जाप करने से नौकरी और बिजनेस में तरक्की होती है, सा​थ ही सभी समस्याओं का अंत भी हो जाता है. गणेश जी की कृपा से सभी ओर शुभता होती है और भाग्य में वृद्धि होती है. आइए विनायक चतुर्थी के अवसर पर जानते हैं गणेश जी के उन मंत्रों के बारे में, जिनका जाप करके आप तरक्की और उन्नति कर सकते हैं.

NZ vs BAN: बांग्लादेश ने रचा इतिहास, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन न्यूजीलैंड की धरती पर पहली बार जीता कोई टेस्ट

बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड (Bangladesh vs New Zealand) के खिलाफ पहला टेस्ट मैच 8 विकेट जीतकर इतिहास रच दिया. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के पहले सीजन की विजेता टीम न्यूजीलैंड 5 साल और 17 टेस्ट मैच बाद घर पर हारी है. वहीं, बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड (NZ vs BAN) के खिलाफ पहली बार कोई टेस्ट मैच जीता है. इसके अलावा न्यूजीलैंड की धरती पर कीवी टीम के खिलाफ किसी भी प्रारूप (टेस्ट, वनडे, टी20) में बांग्लादेश की यह पहली जीत है. बांग्लादेश के इस ऐतिहासिक जीत के हीरो इबादत हुसैन (Ebadot Hossain) रहे जिन्होंने दूसरी पारी में 6 विकेट झटके. पहले टेस्ट के आखिरी दिन न्यूजीलैंड की दूसरी पारी 169 रन पर सिमट गई. बांग्लादेश ने जीत के लिए मिले 40 रनों के लक्ष्य को दो विकेट खोकर हासिल कर लिया.

सिर्फ 15 मिनट के अंतर कारण दो अलग सालों में पैदा हुए ये जुड़वा भाई-बहन

अमेरिका के कैलिफोर्निया में जन्म लेने वाले जुड़वा भाई-बहन (Twin brother-sister) इस वक्त पूरी दुनिया में सुर्खियों में आ गए हैं. दरअसल भाई-बहनों के जन्म के बीच महज 15 मिनट का अंतर था लेकिन ये दो वर्षों यानी 2021-2022 में तब्दील हो गया. अब भले ही ये दोनों जुड़वा हैं लेकि दोनों के जन्म का साल अलग-अलग हो गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कैलिफोर्निया (California) के एक अस्पताल में फातिमा मेड्रिगल नाम की महिला ने 31 दिसंबर 2021 की रात 11:45 पर पहले बेटे अलफ्रेडो को जन्म दिया. इसके ठीक 15 मिनट यानी रात के 12 बजे बेटी आयलिन का जन्म हुआ. आयलिन के जन्म का वर्ष 2022 है.

ओमिक्रॉन वेरिएंट कोरोना महामारी के अंत की शुरुआत! जानें वैज्ञानिकों ने ऐसा क्यों कहा?

ओमिक्रॉन वेरिएंट (Omicron Variant) कोरोना महामारी के अंत का कारण बन सकता है. यह दावा वैज्ञानिकों ने अपने नये शोध में किया है. देश और दुनियाम में कोविड-19 संक्रमण (Covid-19) के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं लेकिन इन केसों से जुड़ी गंभीरता और मरीजों के अस्पताल में भर्ती होने की दर बहुत कम है इसलिए महामारी का यह दौर कम तनाव देने वाला है. यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की इम्युनोलॉजिस्ट मोनिका गांधी ने कहा कि, हम अब महामारी के एक अलग दौर में हैं. कोरोनावायरस (Coronavirus) आगे भी हमारे साथ रहने वाला है लेकिन मुझे उम्मीद है कि यह वेरिएंट और अधिक इम्युनिटी को डेवलप करने का कारण बनेगा, साथ ही महामारी की वजह बनेगा.

पटना के NMCH में कोरोना विस्फोट, 59 डॉक्टर और मेडिकल स्टूडेंट मिले कोरोना पॉजिटिव

बिहार की राजधानी पटना (Patna) स्थित नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल यानी एनएमसीएच (NMCH) में एक बार फिर कोरोना विस्फोट (Corona Blast) हुआ है. एनएमसीएच के 59 डॉक्टर और मेडिकल स्टूडेंट कोरोना पॉजिटिव (Corona Positive) पाए गए हैं. कोरोना टेस्ट (RT-PCR Test) में 77 में से 59 डॉक्टर और मेडिकल स्टूडेंट की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है. एनएमसीएच में एक साथ इतने डॉक्टरों और मेडिकल स्टूडेंट्स के कोरोना संक्रमित पाए जाने से हड़कंप मच गया है.

